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Bảy mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026

Trong 8 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70% tổng kim ngạch, nổi bật là điện tử và linh kiện.

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Tám tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong số đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 101 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kim ngạch xuất khẩu #điện tử #linh kiện
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