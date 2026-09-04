Bảy mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026

Tám tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trong số đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 101 tỷ USD./.
Trong 8 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70% tổng kim ngạch, nổi bật là điện tử và linh kiện.
Tám tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trong số đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 101 tỷ USD./.
Mức dự trữ dầu cao giúp giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng nguồn cung ban đầu, nhưng thách thức hiện nay là duy trì sự cân bằng của thị trường khi các nguồn dự trữ đệm này dần cạn kiệt.
Theo lộ trình đến năm 2030, tỉnh phấn đấu xây dựng ít nhất 20 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, 15 mô hình tưới thông minh và 5 mô hình ứng dụng AI, IoT trong giám sát sản xuất trồng trọt.
Tám tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 8 tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua.
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn Xanh, truy xuất nguồn gốc và tối ưu hóa logistics không chỉ là thách thức mà còn là "giấy thông hành" bắt buộc để hàng tiêu dùng Việt tiến sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế.
Trong số 7 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trị giá trên 10 tỷ USD, nhóm điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 101 tỷ USD.
Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.
Các mặt hàng nông sản đạt 25,66 tỷ USD, tăng 2,7%; sản phẩm chăn nuôi đạt 511,9 triệu USD, tăng 30%; thủy sản đạt 7,94 tỷ USD, tăng 10,9%; lâm sản đạt 12,57 tỷ USD, tăng 5,4%.
Hà Nội đang tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, xây dựng lộ trình triển khai các chương trình, đề án, dự án và quy hoạch các cấp.
EU nghiêm cấm các chất có khả năng kích thích tăng trưởng ở động vật, đồng thời cấm sử dụng trong chăn nuôi các loại thuốc kháng khuẩn được dành riêng cho con người.
Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên có 40 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới với số vốn đăng ký đạt 645,67 triệu USD; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 15,78% so với cùng kỳ năm ngoái.
So với tháng 7/2026, CPI tháng 8/2026 tăng 0,47%; trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%.
Cạnh tranh giữa ngành ôtô Hàn Quốc và Trung Quốc đang chuyển từ cuộc đua về giá sang các yếu tố như chi phí, công nghệ điện hóa, năng lực sản xuất tại địa phương và chất lượng sản phẩm.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm.
Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng, vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 146,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra
Lúc 8h40, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), so với cuối ngày 3/9, mức giá này tăng 700.000 đồng/lượng.
Thực hiện Nghị quyết 57, mục tiêu của Quảng Ninh là có thêm nhiều doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và hướng tới hình thành cộng đồng doanh nghiệp thông minh, doanh nghiệp số có năng lực cạnh tranh.
Quan chức Trung Quốc kêu gọi Pháp giải quyết thỏa đáng bất đồng trong lĩnh vực thương mại dệt may bền vững giữa 2 bên thông qua đối thoại bình đẳng, nhằm tạo ra môi trường thị trường công bằng.
Việc hội tụ các loại hình giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt và hàng không là lợi thế hiếm có, tạo cơ sở để Quảng Ninh hướng tới một trung tâm logistics có quy mô khu vực và quốc tế.
Những phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy ông sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Điều này có thể giúp giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của Nga.
Hiện các nhà giao dịch đang chờ báo cáo việc làm Mỹ tháng 8/2026, dự kiến được công bố ngày 4/9 và số liệu lạm phát dự kiến được công bố vào tuần tới.
Gần đây, Xiaomi tăng cường hiện diện tại Đức để chứng minh năng lực kỹ thuật của các mẫu xe. Trên đường đua Nürburgring-Nordschleife, hãng đã đạt một số thành tích nổi bật.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề xuất khai thác tính bổ trợ giữa nguồn tài nguyên của Sakha với năng lực chế biến, thị trường của Việt Nam trong nông-thủy sản-thực phẩm, chế biến khoáng sản, hàng tiêu dùng.
Chợ nông sản trực tuyến sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận nông sản cho đa dạng nhóm khách hàng tại Singapore như doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà bán lẻ, nhà hàng.
8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước.
Thông tư do Bộ Công Thương mới ban hành hứa hẹn sẽ chuẩn hóa toàn diện hạ tầng công nghệ và tăng cường tính minh bạch, an toàn cho thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.
Thay vì dựa vào các kênh phân phối truyền thống và độ nhận diện thương hiệu có sẵn, sáng kiến "Beyond Vietnam" tập trung vào việc tận dụng sức mạnh của video ngắn, livestream và mạng lưới nhà sáng tạo nội dung bản địa.
Trong 7 tháng kể từ đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 1,47 tỷ USD (tăng 44,1% so với cùng kỳ); riêng thị trường Trung Quốc chiếm trên 95% thị phần, đạt khoảng 1,38 tỷ USD (tăng 49,6%).
Nếu có được đầu ra ổn định, sản phẩm phù hợp, những luống dâu Vạn Xuân hoàn toàn có thể tiếp tục xanh, để nghề tằm tơ lại trở về thời vàng son, trở thành sinh kế bền vững của người dân bãi sông Hồng.
Tây Ninh xác định việc quản lý tàu cá phải dựa trên dữ liệu đầy đủ, chính xác và có khả năng kiểm chứng; trong đó, hướng tới nguyên tắc mỗi tàu cá có một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất.
Trong tháng 8/2026, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần 49,9%. Tiếp theo là Trung Quốc và Nhật Bản với thị phần tương ứng lần lượt 15% và 12,4%.