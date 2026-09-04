Giá dầu hướng tới mức tăng trong tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 7/2026

Giá dầu ít biến động trong phiên chiều 4/9 tại châu Á, nhưng vẫn trên đà tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 7/2026, do căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran gây lo ngại về rủi ro nguồn cung tại Trung Đông.

Giá dầu Brent kỳ hạn đi ngang ở mức 95,52 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 7 xu Mỹ (tương đương 0,1%) lên 91,36 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính theo tuần, giá dầu Brent đã tăng 7,6% và WTI tăng 10,4%, hướng tới mức tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 20/7.

Các hoạt động quân sự của Mỹ trong tuần này nhằm vào các mục tiêu tại Iran đánh dấu đợt giao tranh dữ dội nhất giữa hai nước kể từ tháng 7/2026. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tiếp tục cảnh báo Israel sẽ “làm tê liệt” cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, nếu Iran tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Israel.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 3/9 cho biết, Mỹ không có kế hoạch đàm phán với Iran, trừ phi Iran chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Iran đã mở rộng danh sách các tàu bị coi là không tuân thủ quy định và có nguy cơ bị phạt, tịch thu hoặc bắt giữ nếu cố gắng đi qua eo biển này.

Giới phân tích nhận định giá dầu sẽ tiếp tục tăng nếu xung đột tại Trung Đông leo thang. Mức dự trữ cao đã giúp giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng nguồn cung ban đầu, nhưng thách thức hiện nay là duy trì sự cân bằng của thị trường khi các nguồn dự trữ đệm này dần cạn kiệt.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu hạn chế khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời nói thêm rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều sẵn sàng ủng hộ một giải pháp hòa bình./.

Giá dầu giằng co giữa lo ngại nguồn cung và tín hiệu đàm phán hòa bình của Nga Những phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy ông sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Điều này có thể giúp giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của Nga.

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