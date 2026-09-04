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7 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trị giá trên 10 tỷ USD

Trong số 7 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trị giá trên 10 tỷ USD, nhóm điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 101 tỷ USD.

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Tám tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong số 7 mặt hàng này, nhóm điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 101 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
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