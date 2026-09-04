Nghị quyết 02-NQ/TW: Đặt doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái phát triển

Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Hà Nội không chỉ trông chờ vào nguồn lực đầu tư công hay khu vực kinh tế nhà nước, mà đang đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ sinh thái phát triển.

Từ những công trình hạ tầng trọng điểm, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao đến thương mại, dịch vụ và kinh tế xanh, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô đang từng ngày chuyển hóa chủ trương thành những dự án, sản phẩm và giá trị cụ thể, góp phần tạo thêm động lực để Hà Nội bứt phá theo đúng tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.”

"Lớn lên" cùng Thủ đô

Những ngày đầu tháng 9, nhịp sống Hà Nội dường như nhanh hơn. Thủ đô đang bước vào một giai đoạn phát triển với yêu cầu rất rõ: tăng trưởng 2 con số, nhưng đồng thời phải tạo được một nền tảng tăng trưởng bền vững hơn. Ghi nhận trên nhiều công trường trọng điểm của Hà Nội như tại các tuyến đường Vành đai 2,5, 4..., nhịp thi công đang diễn ra rất khẩn trương.

Tiếng máy móc, phương tiện vận chuyển vật liệu hòa cùng dòng người và phương tiện trên những tuyến đường đang từng bước hoàn thiện diện mạo mới của đô thị. Đằng sau những công trình ấy không chỉ là nguồn lực ngân sách mà còn có sự tham gia ngày càng sâu rộng của cộng đồng doanh nghiệp.

Từ doanh nghiệp xây dựng, giao thông, bất động sản, công nghệ đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khu vực tư nhân đang trở thành một trong những lực lượng trực tiếp đưa nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị và tinh thần đổi mới vào quá trình phát triển Thủ đô.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Muốn đạt được mục tiêu đó, quy mô và chất lượng của nền kinh tế phải được nâng lên đồng thời, trong đó, sức khỏe và năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu đầu tư công được ví như “vốn mồi” mở đường thì doanh nghiệp chính là lực lượng có khả năng tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường.

Sau hơn 4 năm vận hành chính thức từ ngày 6/11/2021, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã phục vụ hơn 42,9 triệu lượt hành khách và thực hiện an toàn trên 317.000 chuyến tàu. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang tập trung triển khai Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 4/8/2026 về Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số” giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là một mục tiêu về tốc độ tăng trưởng, mà quan trọng hơn là yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô. Để đạt được mục tiêu đó, khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thực sự trở thành một trong những lực lượng hành động trung tâm.

Từ cách nhìn đó, Hà Nội đang ngày càng chú trọng xây dựng môi trường để doanh nghiệp không chỉ đến đầu tư mà còn có thể “lớn lên" cùng Thủ đô. Tinh thần này phù hợp với yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, trong đó phát triển kinh tế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là những động lực quan trọng.

Thực tế tại nhiều doanh nghiệp cho thấy, những chủ trương lớn chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng những dự án và sản phẩm.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đặng Minh Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần tiếp vận hàng hóa DMH bày tỏ, doanh nghiệp bán lẻ, logistics mở rộng mạng lưới, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí cũng đang tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Một doanh nghiệp công nghệ đầu tư trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới là đang góp phần vào quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Một doanh nghiệp xây dựng triển khai dự án hạ tầng đúng tiến độ đang trực tiếp góp phần hoàn thiện kết cấu đô thị.

Đây chính là sự chuyển biến quan trọng trong tư duy phát triển, doanh nghiệp không đứng bên ngoài chính sách mà trở thành một chủ thể đồng hành cùng Thủ đô hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tạo sức bật mới

Cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Theo các chuyên gia, một trong những yêu cầu cấp thiết để Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số là phải tạo được không gian đủ rộng cho doanh nghiệp phát triển. Không gian đó trước hết nằm ở thể chế và môi trường kinh doanh.

Khi thủ tục hành chính được đơn giản hóa, thời gian xử lý công việc được rút ngắn, dữ liệu được kết nối và các quy hoạch được công khai, minh bạch, chi phí của doanh nghiệp sẽ giảm xuống.

Khi những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, các dự án có cơ hội sớm chuyển từ “trên giấy” thành những công trình thực tế.

Nhìn từ thực tiễn, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Thương mại HHA Việt Nam chia sẻ, một trong những thay đổi đáng chú ý là mối quan hệ giữa chính quyền Thủ đô và doanh nghiệp đang chuyển từ tư duy “quản lý” sang “đồng hành, kiến tạo và phục vụ.”

Đối với doanh nghiệp, điều cần không chỉ là những chính sách ưu đãi mà quan trọng hơn là một môi trường ổn định, minh bạch và có thể dự đoán. Khi doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội dài hạn sẽ mạnh dạn đầu tư dài hạn. Đó cũng là nền tảng để Hà Nội thu hút dòng vốn chất lượng cao, nhất là những dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, tạo giá trị gia tăng lớn.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm, Nghị quyết 02-NQ/TW đã mở ra một tầm nhìn phát triển mới cho Thủ đô. Nhưng để tầm nhìn ấy trở thành hiện thực, cần những hành động cụ thể của từng cơ quan, từng địa phương và từng doanh nghiệp.

Với cộng đồng doanh nghiệp, “đồng hành cùng Thủ đô” trước hết được thể hiện bằng những dự án đầu tư hiệu quả, những sản phẩm có chất lượng, những công nghệ mới, những việc làm ổn định và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Với chính quyền, đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động đối thoại và giải quyết những khó khăn chính đáng của doanh nghiệp.

Không khí thi công khẩn trương trên công trường dự án cầu Trần Hưng Đạo những ngày tháng 4/2026. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ở góc độ chính quyền thành phố, phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Hà Nội chỉ có thể hoàn thành khi chính quyền và doanh nghiệp cùng hành động với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn và sự phối hợp chặt chẽ...

Đồng thời, thành phố cũng cam kết sẽ luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội trong năm 2026.

Theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW, chặng đường phía trước đòi hỏi một Hà Nội năng động hơn, sáng tạo hơn và có sức cạnh tranh cao hơn. Trong hành trình ấy, doanh nghiệp không chỉ là người hưởng lợi từ sự phát triển của Thủ đô, mà phải trở thành một trong những lực lượng kiến tạo sự phát triển.

Tăng trưởng 2 con số, vì thế, không chỉ là mục tiêu của chính quyền mà là khát vọng chung của cả hệ sinh thái kinh tế Thủ đô.

Khi doanh nghiệp cùng vào cuộc, nguồn lực xã hội được khơi thông, sức sáng tạo được đánh thức, Hà Nội sẽ có thêm nền tảng vững chắc để bứt phá trong kỷ nguyên mới./.

Các nghị quyết mới mở thêm dư địa phát triển cho Thủ đô trong giai đoạn mới Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.