Các nghị quyết mới mở thêm dư địa phát triển cho Thủ đô trong giai đoạn mới

Chiều 15/6, Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã hoàn thành chương trình đề ra với những nội dung trọng tâm để cụ thể hóa Luật Thủ đô và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Hà Nội.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao sáng kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc bố trí lịch kỳ họp, tạo điều kiện để các cơ quan có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.

Việc xây dựng được hành lang pháp lý là điều kiện hết sức quan trọng, song tổ chức thực thi hiệu quả mới là yếu tố quyết định để đưa pháp luật vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển Thủ đô.

Từ nay đến thời điểm Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2026 không còn nhiều thời gian, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố phải bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, cơ quan và Ủy ban Nhân dân các cấp trong tổ chức thi hành theo phương châm “6 rõ”; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn lực; tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn để đội ngũ cán bộ, công chức hiểu đúng, thực hiện đúng các nghị quyết.

Các bên liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp và cộng đồng hiểu rõ các chính sách mới; tuyệt đối không để "nghị quyết nằm trên giấy," không để chính sách chậm đi vào cuộc sống, không để người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi những cơ chế, chính sách mà thành phố đã dành nhiều tâm huyết xây dựng, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua.

Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập để kiến nghị tháo gỡ, điều chỉnh.

Hà Nội lấy sự thông suốt, hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chính xác nhất cho thành công của các nghị quyết...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết, cử tri và nhân dân Thủ đô sẽ tập trung cao độ triển khai thi hành Luật Thủ đô và các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua; bảo đảm cơ chế, chính sách đặc thù sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thành phố vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả...

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thông tin, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét 54 Nghị quyết với nhiều nội dung mới, khó và chưa có trong tiền lệ.

Vì vậy, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận tại các phiên thảo luận ở tổ và tại hội trường, đã có gần 400 ý kiến tham gia rất sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc từ thực tiễn đã được các đại biểu trao đổi, phân tích, kiến nghị, hiến kế.

Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ động thẩm tra kỹ lưỡng, thẩm tra nhiều vòng.

Do đó, nhiều vấn đề đã được làm rõ, nhiều ý kiến của đại biểu được tiếp thu chỉnh lý tạo sự đồng thuận và thống nhất cao để kỳ họp thông qua 54 nghị quyết trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc triển khai từ ngày 1/7/2026; tạo điều kiện để thành phố phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù, khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.../.

Luật Thủ đô 2026 mở đường cho mô hình phát triển mới của Hà Nội Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, điểm đột phá đầu tiên của các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô là chuyển mạnh từ cơ chế quản lý sang cơ chế kiến tạo phát triển.