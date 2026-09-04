Hà Nội nước rút để đạt mục tiêu tăng trưởng 11%

Trong hơn 100 ngày còn lại của năm 2026, thành phố Hà Nội tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%.

Ngày 4/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 9/2026, xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố.

Thu ngân sách đạt hơn 529.000 tỷ đồng

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”; đổi mới phương thức điều hành theo hướng quản trị bằng mục tiêu, số liệu và kết quả.

Hà Nội đang tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, xây dựng lộ trình triển khai các chương trình, đề án, dự án và quy hoạch các cấp.

Thành phố cũng thúc đẩy hiện thực hóa 50 bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô và Xúc tiến đầu tư năm 2026, hướng tới chuyển các cam kết thành dự án và dòng vốn thực tế.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng đạt 708.200 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ; trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 17,1%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,4%, du lịch lữ hành tăng 13,8%.

Đến hết ngày 31/8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 529.377 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 495.658 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 9,3%.

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã có những chuyển biến tích cực. Đến ngày 31/8, Hà Nội giải ngân 92.592 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 56,1% kế hoạch thành phố giao nếu không tính phần tiết kiệm 5%.

Nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã bàn giao gần 99% mặt bằng, đường song hành đạt khoảng 85% giá trị sản lượng.

Dự án Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Các cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở đang triển khai khối lượng thi công lớn. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành khoan hầm bằng hai máy TBM.

Thành phố cũng từng bước khai thác nguồn lực từ tài sản công. Đến nay, phương án xử lý 418 cơ sở dôi dư sau sắp xếp đã được xây dựng; đồng thời, thành phố tiếp tục rà soát 784 điểm nhà chuyên dùng để chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc khai thác theo quy định.

Theo kịch bản tăng trưởng, để GRDP cả năm đạt từ 11% trở lên, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng 13,44%; trong đó, quý III tăng 12,54% và quý IV tăng 14,26%. Thành phố xác định đầu tư công và xây dựng là những động lực trực tiếp, có tính chủ động cao nhất trong 4 tháng cuối năm.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ khai thác dư địa từ tiêu dùng, thương mại, dịch vụ, vận tải và du lịch trong mùa cao điểm cuối năm; tập trung kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm, tăng cường liên kết giữa thương mại, du lịch, vận tải, lưu trú, ẩm thực và vui chơi giải trí.

Tập trung hoàn thành kế hoạch giải ngân

Tại phiên họp, lãnh đạo các xã, phường Hoàng Liệt, Đại Mỗ, Đan Phượng, Đông Anh, Thường Tín, Nam Phù báo cáo tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trên địa bàn.

Phường Hoàng Liệt phấn đấu đến ngày 30/9 hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân theo cam kết. Ủy ban Nhân dân phường đang rà soát từng dự án, từng nội dung công việc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phường Đại Mỗ được giao tổng kế hoạch vốn 954 tỷ đồng, đặt mục tiêu giải ngân 694 tỷ đồng trong tháng 9, tương đương khoảng 71% kế hoạch.

Địa phương đang triển khai các dự án theo tiến độ đã báo cáo thành phố, đồng thời đăng ký khởi công một số công trình trọng điểm trong tháng 9 và cam kết hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vào cuối năm.

Tại xã Nam Phù, giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh đối với nhiều dự án hạ tầng, đô thị quan trọng. Riêng Dự án Khu công viên thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 120 ha; địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 95 ha, đạt khoảng 96% diện tích cần bàn giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế điều chuyển, hỗ trợ nguồn lực giữa các địa phương, khắc phục tình trạng nơi còn nguồn vốn nhưng chưa có dự án triển khai, trong khi nơi có dự án và nhu cầu thực tế lại thiếu nguồn lực.

Đối với đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá đất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn.

Những dự án đủ điều kiện phải được công khai, minh bạch và tổ chức thực hiện thống nhất, tránh tình trạng các xã, phường triển khai không đồng bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn nhận định, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đang là những điểm nghẽn cần tập trung xử lý trong giai đoạn nước rút.

Các sở, ngành chủ lực, nhất là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, phải phát huy vai trò “tư lệnh ngành”, chủ động tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực phụ trách.

Sau đợt khởi công các dự án, công trình lớn ngày 29/8, Hà Nội tiếp tục chuẩn bị cho đợt khởi công, khánh thành vào ngày 10/10. Đây đều là những dự án có quy mô đầu tư lớn, giữ vai trò quan trọng đối với phát triển hạ tầng và tăng trưởng của thành phố.

Một góc thành phố Hà Nội. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Không để có nguồn lực nhưng triển khai chậm

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, trong 8 tháng qua, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự; nhiều nhiệm vụ do Trung ương và Hội đồng Nhân dân thành phố giao được hoàn thành với tiến độ nhanh.

Thành phố đã tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai một số dự án, công trình lớn. Có những dự án trước đây phải mất từ 5 đến 7 năm, thậm chí lâu hơn, từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai, nay được đẩy nhanh đáng kể nhờ đổi mới cách làm. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu tăng trưởng của năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định Hà Nội tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng 11%. Các sở, ngành, địa phương phải bám sát Chỉ thị số 17 và những nhiệm vụ được phân công.

Việc điều chỉnh, cập nhật Chỉ thị nếu có chỉ nhằm làm rõ trách nhiệm của một số đơn vị, không làm thay đổi mục tiêu tăng trưởng, các giải pháp lớn và phương thức tổ chức thực hiện.

“Đề nghị các đồng chí lãnh đạo thành phố, giám đốc các sở, ngành, thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao. Trường hợp không thực hiện được phải báo cáo ngay để tập thể có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kịch bản tăng trưởng được xây dựng trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện của từng ngành, lĩnh vực. Đối với những lĩnh vực khó đạt mức tăng trưởng cao, thành phố phải xác định rõ để tập trung thúc đẩy các lĩnh vực còn nhiều dư địa, nhất là xây dựng và đầu tư.

Thành phố kỳ vọng lớn vào lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là chương trình phát triển nhà ở xã hội. Những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải được tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn tất các điều kiện cần thiết và sớm triển khai xây dựng.

Chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp về vật liệu, nhân công và giá cả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng, vấn đề quan trọng hiện nay là đổi mới phương pháp tổ chức thi công. Qua kiểm tra một số dự án, vẫn còn tình trạng thi công theo phương thức lạc hậu, sử dụng nhiều lao động thủ công, thiếu máy móc, thiết bị.

Đối với các xã, phường, người đứng đầu chính quyền địa phương phải trực tiếp quan tâm đến tăng trưởng trên địa bàn. Nguồn tăng trưởng không chỉ đến từ giải ngân đầu tư công mà còn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế.

Thành phố đang giao Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thống kê xây dựng hướng dẫn để các xã, phường thống kê đầy đủ hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó xác định rõ dư địa và nguồn lực đóng góp vào tăng trưởng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 100 ngày. Hà Nội đã có Luật Thủ đô, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, nguồn lực và đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý; vì vậy, không thể chấp nhận tình trạng đã có kinh phí, cơ chế và căn cứ pháp lý nhưng triển khai vẫn chậm.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, thành phố sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; trong đó có những số liệu quan trọng về tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu từng sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và giải pháp cụ thể đối với từng nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án, công trình, giải ngân vốn đầu tư công và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026./.

Hà Nội lần đầu tiên đưa kinh tế tầm thấp vào quy hoạch tầm nhìn 100 năm Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định kinh tế tầm thấp là một dư địa phát triển mới, mở ra không gian dưới 1.000m cho các lĩnh vực như taxi bay, UAV, truyền thông và viễn thông.

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