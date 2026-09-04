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Đá cầu Việt Nam giành giải nhất toàn đoàn, giành trọn 7 Huy chương vàng tại Đức

Giải vô địch đá cầu thế giới 2026, diễn ra từ ngày 25-29/8/2026 tại thành phố Hagen (Đức), chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. 

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Giải vô địch đá cầu thế giới 2026, diễn ra từ ngày 25-29/8/2026 tại thành phố Hagen (Đức), chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam.

Trước sự cạnh tranh của hơn 150 vận động viên đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội ở môn thể thao thế mạnh.

Với 7 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương một cách thuyết phục.

Đáng chú ý, cả 7 lần góp mặt ở các trận chung kết, các tuyển thủ Việt Nam đều giành chiến thắng, qua đó tạo nên thành tích toàn thắng đầy ấn tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đá cầu #Giải vô địch đá cầu thế giới 2026 #Đá cầu Việt Nam
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