Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm, theo diễn biến của chương trình chung; chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện các nghi thức thống nhất, trang nghiêm, đúng thời điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức lễ khai giảng bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương, hình thức, không vận động đóng góp trái quy định./.