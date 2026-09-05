Năm học mới ở vùng biên: Khi trường là ngôi nhà, thầy cô là gia đình

Thầy cô căng sức để gấp rút chuẩn bị cho năm học mới, từ kiện toàn bộ máy, chỉnh trang khuôn viên đến tuyển sinh, lên kế hoạch vận hành trường và xây dựng khung chương trình cho năm học mới.

Với bộn bề công việc, hiệu trưởng nhiều trường nội trú liên cấp vùng biên cho biết đã giảm 4 – 5 kg chỉ trong vòng một tháng qua, kể từ khi chính thức nhận nhiệm vụ đứng đầu ngôi trường mới.

Thầy cô căng sức để gấp rút chuẩn bị cho năm học mới, từ kiện toàn bộ máy, chỉnh trang khuôn viên đến tuyển sinh, lên kế hoạch vận hành trường và xây dựng khung chương trình cho năm học mới.

“Hạnh phúc vì thầy trò sẽ được học ở ngôi trường mới hiện đại, khang trang, nhưng đi kèm với đó là rất nhiều lo toan, làm sao để vận hành trường hiệu quả nhất, để xứng đáng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, để thực sự nâng cao chất lượng giáo dục,” cô Nông Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng nói.

Hoàn thiện khuôn viên, kiện toàn đội ngũ

Dưới ánh nắng mặt trời gần trưa đã khá gay gắt, cô và trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh vẫn cố trồng nốt những hàng cỏ lan chi trang trí cho khuôn viên phía sau trường. Khuôn mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi, nhưng em Hoàng Kim Dung bảo vẫn thấy rất vui và háo hức vì sắp được học ở ngôi trường mới.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh là trường có tiến độ nhanh nhất trong số các trường nội trú vùng biên của tỉnh Cao Bằng. Trường được xây dựng trên một quả đồi lớn. Phía trước là trường học, phía sau, giật cấp trên phần cao hơn của ngọn đồi là khu nhà nội trú của học sinh.

Cô Nông Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho hay trường đang gấp rút hoàn thiện khuôn viên, kiện toàn đội ngũ. Hơn 500 cây xanh đã được trồng, nhiều cây đã bật chồi xanh mướt.

Học sinh, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Trà Lĩnh trồng cây trên khu vực sườn đồi nối giữa khu nhà nội trú và trường học. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh được hợp nhất từ 4 trường: Trường Trung học cơ sở Hùng Quốc, Trường Trung học cơ sở Quốc Toản, Trường Tiểu học Quốc Toản và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Sơn. Sau khi hợp nhất, trường dôi dư giáo viên tiểu học nhưng vẫn thiếu giáo viên tiếng Anh bậc trung học cơ sở.

“Với giáo viên tiểu học dôi dư, chúng tôi sẽ bố trí kiêm nhiệm công tác chăm sóc học sinh để tối ưu hóa đội ngũ. Một số giáo viên lo lắng vì chưa từng làm công tác này nhưng nhà trường đã kịp thời nắm bắt tư tưởng, động viên, khích lệ, đồng hành. Với giáo viên tiếng Anh, trường đề nghị tăng cường từ Trường Tiểu học Hùng Quốc trên địa bàn xã,” cô Thủy cho hay.

Cũng theo cô Thủy, trường đã kiện toàn đội ngũ nhân viên phục vụ, gồm lực lượng bảo vệ, nhân viên y tế và 24 nhân viên nhà bếp. Các hạng mục cơ sở vật chất như bàn ghế, đồ dùng nhà ăn đã được đưa vào sớm để các cô giáo và các tổ phục vụ nấu ăn vận hành thử, chuyển giao công nghệ, nhằm đảm bảo vận hành trơn tru khi năm học mới chính thức bắt đầu. Các trang thiết bị cho học sinh nội trú như chăn, chiếu, màn, gối, quần áo, vở… đã sẵn sàng cho năm học mới.

Khuôn mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi, nhưng em Hoàng Kim Dung bảo vẫn thấy rất vui và háo hức vì sắp được học ở ngôi trường mới. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4 (thành phố Huế), công tác chuẩn bị cho năm học mới được nhà trường khẩn trương triển khai. Thầy Hiệu trưởng Võ Sỹ Đoàn cho biết, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng trên địa bàn tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp bàn ghế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đưa hoạt động dạy và học vào ổn định.

Những ngày trước lễ khai giảng 5/9, nhà trường đã đón học sinh để các em có thời gian làm quen với lớp học, sắp xếp nơi ăn ở và chuẩn bị cho hành trình học tập mới.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, trong suốt hơn một tháng qua, ngày nào thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Sơn cũng có mặt ở trường từ sớm và rời trường khi tối muộn. Các thầy cô giáo đã trồng cỏ lạc phủ kín gần 10.000m2 ở các thảm cỏ trong khuôn viên trường, quét dọn các phòng học, trồng 400 cây xanh và sẽ tiếp tục trồng thêm 1.000 cây.

“Mỗi học sinh ở trường sẽ được giao một cây để chăm sóc, có bảng tên riêng. Đó cũng là cách để dạy các em về trách nhiệm với môi trường chung đồng thời là dấu mốc kỷ niệm của các em trong những năm tháng dưới mái trường,” thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Sơn hào hứng chia sẻ về dự định đang ấp ủ.

Thầy Nguyễn Trọng Sơn kiểm tra việc gắn thanh phơi quần áo ở khu nhà ở nội trú của học sinh. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Cẩn thận kiểm tra từng phòng ở ký túc xá của học trò, thầy Sơn đề nghị đơn vị thi công gắn thêm ba thanh sắt ở khu vực ban công để làm chỗ phơi quần áo cho các em. Ở mỗi tầng, thầy dự kiến sẽ đặt một máy giặt, cài đặt chế độ vắt để học sinh sử dụng. Có 26 năm gắn bó với học trò vùng biên, thầy Sơn thấu hiểu hoàn cảnh học trò, nhiều em gia đình rất nghèo, chỉ có 2-3 bộ quần áo. “Có máy vắt sẽ giúp quần áo của các em mau khô hơn,” thầy Sơn nói.

“Đốt đuốc” đi gọi học trò

Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, công tác tuyển sinh cũng được các địa phương, nhà trường đặc biệt chú trọng để đảm bảo đúng đối tượng và không bỏ sót các trường hợp học sinh khó khăn.

Tại xã Trà Lĩnh, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với nhà trường, cán bộ thôn rà soát từng trường hợp học sinh. Những trường hợp có nguy cơ bỏ học, cán bộ xã phối hợp với cán bộ thôn, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và lực lượng biên phòng đến tận nhà vận động. Nhiều hộ ở vùng sâu, xe máy cũng không thể tiếp cận, tổ vận động phải đi bộ 3km mới vào đến nhà.

“Cá biệt có trường hợp chúng tôi đã đến hai lần, đã yêu cầu ký cam kết nhưng gia đình vẫn chưa thực sự muốn con đi học. Điều kiện kinh tế khó khăn, đi lại xa xôi vất vả, lực học yếu, lại không có sự ủng hộ từ gia đình, các em có nguy cơ bỏ học rất cao. Vì vậy, xã đã giao cho cán bộ thôn vào ngày khai giảng phải đến tận nhà chở học sinh ra lớp. Tôi tin rằng chỉ cần đến trường mới, thấy cơ sở vật chất khang trang, bữa ăn ngon hơn ở nhà, phòng ở nội trú sạch sẽ, các em sẽ thích đến trường,” ông Lã Phi Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Lĩnh chia sẻ.

Không chỉ huy động học sinh trên địa bàn xã, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh còn tiếp nhận thêm học sinh có hộ khẩu thường trú ở các xã lân cận, đạt trên 94% chỉ tiêu.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đức Long là đơn vị có tỷ lệ tuyển sinh thấp nhất trong 11 trường nội trú giai đoạn 1 của tỉnh Cao Bằng. Tính đến ngày 20/8, trường mới tuyển được 784 em, đạt tỷ lệ 78% so với mục tiêu trên 1.000 học sinh. Để đạt tỷ lệ tối thiểu 90% như yêu cầu đặt ra là thách thức lớn.

Lãnh đạo các xã Đức Long, Phục Hòa phối hợp cùng nhà trường, lực lượng biên phòng đến từng thôn bản tuyên truyền vận động học sinh, phụ huynh. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Vũ Đức Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Long cho hay Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Long được sáp nhập từ 3 trường liên cấp trên địa bàn xã, gồm Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Lợi, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Hùng, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Long. Do việc học tập trung ở trường mới sẽ khiến học sinh đi xa hơn, có thôn cách trường 20km, nên ngay thừ tháng 7, chính quyền xã và ban giám hiệu, các thầy cô đã phải đến các thôn bản để vận động học sinh, phụ huynh.

Tuy nhiên, do xã chỉ có hơn 5.200 nhân khẩu nên tổng sỹ số học sinh của cả ba trường gộp lại cũng chỉ có 649 em. Trường đã mở rộng đối tượng tuyển sinh sang xã biên giới liền kề và có số lượng học sinh lớn là xã Phục Hòa.

Trong tháng Tám, xã Đức Long và xã Phục Hòa đã phối hợp thành lập 2 tổ công tác bao gồm bí thư, chủ tịch xã, các phó chủ tịch, cán bộ phòng văn hóa xã, ban giám hiệu nhà trường, cán bộ biên phòng đi từng thôn để tuyên truyền, vận động, thuyết phục phụ huynh. Do ban ngày người dân bận đi làm nên công tác tuyên truyền phải tổ chức vào các buổi tối, từ 19 giờ đến 22 giờ đêm. Mỗi thôn, tổ vận động phải đến hai lần.

Nhà cách trường 15km, thêm 10 km đến các thôn bản để vận động học sinh, phụ huynh, có những đêm thầy Nông Ngọc Tuân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đức Long về đến nhà đã sang ngày mới. Thầy Tuân cho hay xã Đức Long là xã đặc biệt khó khăn trong khi điều kiện kinh tế của người dân xã Phục Hòa cao hơn. Vì thế, vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm nhất là khi về trường Đức Long, học sinh sẽ được chăm sóc như thế nào, được hưởng quyền lợi gì, chất lượng đào tạo có đảm bảo không?

“Chúng tôi phải dẫn các quy định để phụ huynh hiểu các em sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi, từ được học ở trường mới với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đến các chế độ chính sách vượt trội, đảm bảo mọi chi phí từ ăn, ở, chăm sóc bán trú để phụ huynh yên tâm,” thầy Tuân chia sẻ. Tính đến ngày 20/8, đã có 135 học sinh xã Phục Hòa đăng ký sang học tại Đức Long. (Cập nhật)

Gỡ bài toán vận hành

Trước đây, mỗi trường chỉ có vài trăm học sinh nên điều lo lắng nhất với lãnh đạo các trường vùng biên từ năm học tới là khâu vận hành khi sẽ lần đầu tiên tổ chức mô hình trường nội trú quy mô lớn.

Theo cô Nông Thị Thủy, với hơn 1.200 học sinh ăn, ngủ tập trung sẽ là thách thức rất lớn trong khâu quản lý. Trường đã thành lập 3 tổ đặc thù: tổ quản trú, tổ chăm sóc nuôi dưỡng và tổ tư vấn tâm lý học sinh. Tổ quản trú sẽ có sổ theo dõi tình hình học sinh hàng ngày.

Cô Nông Thị Thủy chia sẻ với phóng viên VietnamPlus. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Riêng với học sinh tiểu học, thầy cô sẽ phải đưa các em đến nhà ăn và có trách nhiệm giám sát các em về đến phòng sau khi ăn xong, bàn giao lại cho cô nuôi phụ trách phòng. Ngoài ra, còn có các thầy cô quản sinh phụ trách từng dãy nhà với lịch trực rõ ràng.

Mỗi học sinh sẽ được đánh mã số, phân chỗ ngồi cố định trong nhà ăn. Ghế ngồi của các em sẽ được viết tên. Vì vậy, chỉ cần thấy chỗ trống trong nhà ăn, thầy cô giáo có thể dễ dàng phát hiện em nào vắng.

Trường cũng lường trước những khó khăn, đặc biệt với học sinh khối 1, nhất là trong những ngày đầu ở nội trú xa nhà, các em sẽ rất nhớ mẹ, nhớ gia đình. “Nếu các em khóc quá, những tối đầu tiên, để các em làm quen, trường có thể cho phép mẹ đến ngủ cùng,” cô Thủy chia sẻ. Cũng theo cô Thủy, trường chỉ có khoảng 20 học sinh lớp 1, đều là những em ở xa trường, phụ huynh không thể đưa đón hàng ngày. Số còn lại, bố mẹ chưa muốn con ở nội trú vì còn quá nhỏ.

“Điều chúng tôi lo lắng nhất là cơ sở vật chất của trường chưa hoàn thiện đồng bộ. Trường vẫn chưa xây dựng xong hàng rào bao quanh, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ do học sinh có thể ra ngoài và khó kiểm soát. Đây là khó khăn lớn nhất. Bên cạnh đó là các bậc lên xuống nối nhà ăn với dãy phòng học, nhà ăn với khu nội trú học sinh chưa đảm bảo an toàn trong khi giữa các công trình này là sườn đồi khá dốc. Tôi rất mong các hạng mục này sẽ được hoàn thiện sớm nhất,” cô Thủy nói.

Trường Phổ thông nội trú Trà Lĩnh nằm trên một quả đồi lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Vận hành trường sao cho hiệu quả cũng là lo lắng của thầy Nông Ngọc Tuân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đức Long. Để hỗ trợ các trường trong khâu vận hành trường và quản lý học sinh, Cao Bằng đã tổ chức đưa hiệu trưởng các trường nội trú vùng biên của tỉnh vượt gần 700 cây số sang học hỏi kinh nghiệm tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn của tỉnh Điện Biên - trường nội trú liên cấp biên giới đầu tiên và duy nhất của cả nước đã đi vào vận hành được một học kỳ.

Theo cô Bùi Thị Lương, Phó Hiệu trưởng của Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, trong giai đoạn đầu, trường cũng gặp rất nhiều khó khăn và phải từng bước tháo gỡ.

Chia sẻ kinh nghiệm cho các trường nội trú sẽ đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, cô Lương cho biết đặc thù của các trường nội trú là đội ngũ giáo viên, học sinh được hợp lại từ các trường khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng đầu tiên là tập thể ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên, nhân viên phải đoàn kết và thống nhất phương pháp hoạt động, vận hành trường. Mọi thành viên đều phải phát huy hết khả năng, tinh thần trách nhiệm, chủ động để trường vận hành đồng bộ, thông suốt nhất.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Si Pa Phìn trước thềm năm học mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong công tác nội trú, nhà trường phải phân công nhiệm vụ đảm bảo 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền), đảm bảo việc sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ và quản lý từng em học sinh. Vấn đề an toàn thực phẩm pải được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường giữa nhà trường với các lực lượng là y tế, công an, bộ đội... để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tại Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức tập huấn riêng cho các hiệu trưởng về nội dung này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thành lập hội nhóm gồm hiệu trưởng của tất cả các trường, giao lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học phụ trách nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các trường trong quá trình vận hành trường mới.

Trường phải là ngôi nhà, gia đình thứ hai

Có kinh nghiệm 10 năm trên cương vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ư, một trường bán trú vùng biên với 100% học sinh dân tộc Mông, học sinh ăn, ở tại trường, nhưng thầy Nguyễn Trọng Sơn cho hay vẫn rất nhiều lo lắng, trăn trở khi nhận nhiệm vụ làm Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn.

“Về một môi trường mới với những con người mới, với bộ máy mới, tổ chức mới. Vậy mình vận hành nó thế nào? Với hơn 1.000 học sinh và 75 thầy cô, làm sao để các em và các giáo viên cảm thấy đây là môi trường thân thiện nhất, hạnh phúc nhất, yêu trường, quý lớp như ngôi nhà, như gia đình thứ hai? Đó là những điều tôi lo lắng và trăn trở,” thầy Sơn trải lòng.

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản lý học sinh nội trú, thầy Sơn cho rằng điều quan trọng nhất là thầy cô phải đặt tình thương lên hàng đầu, thực sự như những người cha, người mẹ của các em. “Thầy cô phải coi học sinh như con. Nếu vẫn coi các em là học sinh thì giữa thầy cô và học trò vẫn còn khoảng cách. Còn khoảng cách thì không thể như một gia đình. Phương châm là cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học trò,” thầy Sơn chia sẻ.

Theo thầy Sơn, ngôi trường phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của học sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Thầy Sơn cho rằng ba tháng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để xây dựng nền nếp, thói quen cho học sinh. Trong giai đoạn này, nhà trường phải xây dựng được lịch sinh hoạt cố định cho học trò, từ giờ dậy tập thể dục buổi sáng, giờ ăn, giờ học, giờ chơi.

Đặc biệt, theo thầy Sơn, với học sinh vùng cao, vấn đề an toàn thực phẩm, bữa ăn cho học sinh là vấn đề sống còn của nhà trường. Học sinh phải ăn no, ăn ngon, các em mới tới trường, nếu các ăn chưa no, chưa ngon bằng ở nhà, việc vận động học sinh đi học là rất khó.

Để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học trò, thầy Sơn cho biết trường sẽ không sử dụng đồ đông lạnh, mọi thực phẩm đều phải đảm bảo tươi ngon. Trường cũng sẽ yêu cầu đơn vị cung ứng không cắt nhỏ thực phẩm để tránh bị trà trộn hàng kém chất lượng, ví dụ như thịt sẽ lấy cả tảng lớn để nhà bếp tự xử lý. Mọi thực phẩm đưa vào trường đều sẽ phải đảm bảo đạt kiểm định. Mỗi tháng một lần, trường sẽ luân phiên mời đại diện phụ huynh các lớp đến ăn cùng học sinh để giám sát chất lượng và xây dựng niềm tin cho người dân.

Xây dựng kế hoạch giáo dục mới

Cùng với công tác nội trú, xây dựng kế hoạch năm học là điều được nhà trường đặc biệt dành nhiều tâm sức. Theo thầy Phạm Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ nhà giáo nhưng đồng thời đặt ra trách nhiệm phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với sự đầu tư đó, phát huy tối đa lợi thế cơ sở vật chất.

Nhà trường phải đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và quan tâm sát hơn đến từng học sinh. Mục tiêu đặt ra là học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn đảm bảo được giáo dục toàn diện, từ rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng sự tin, khả năng thích ứng với môi trường học tập mới đến nâng cao thể lực.

Những ngôi trường nội trú với không gian rộng giúp học sinh có điều kiện để vui chơi, phát triển thể lực và giải tỏa áp lực học tập. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đây cũng là chia sẻ của thầy Nguyễn Trọng Sơn. Theo thầy Sơn, cơ sở vật chất hiện đại đặt ra thách thức với giáo viên về yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng AI trong dạy và học để bài giảng sinh động hơn, phong phú hơn. Vì vậy, trường xác định đây là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Để hỗ trợ thầy cô, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn dự kiến sẽ thành lập riêng một Trung tâm chuyển đổi số của trường, do các thầy cô dạy môn Tin học phụ trách.

Với diện tích rộng, trường Sam Mứn còn có gần 5.000m2 đất trống. Thầy Sơn cho hay khu đất này sẽ được nhà trường sử dụng để học sinh trồng rau, mỗi lớp sẽ được chia khoảng 150m2, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phụ trách 30m2. Trường đã mua 500 bao trấu, mua phân để cải tạo đất, phục vụ cho nội dung này.

Theo thầy Sơn, đây là hoạt động giáo dục đa mục tiêu rất hiệu quả. Học sinh sẽ được rèn kỹ năng sống, biết yêu lao động và hiểu được giá trị của lao động. Thông qua hoạt động này, các em cũng sẽ tăng cường kết nối, xây dựng tinh thần đoàn kết. Rau sẽ được nhà bếp thu mua, vừa đảm bảo chất lượng, vừa tạo nguồn quỹ lớp cho học sinh, giảm chi phí đóng góp cho phụ huynh.

Với phòng học rộng hơn, chỗ ngồi cho học sinh thoải mái hơn, thầy Sơn cũng đã lên kế hoạch in bảng tên học sinh đặt trên bàn của từng em để mỗi thầy cô, dù không phải giáo viên chủ nhiệm, vẫn có thể gọi đúng, giao tiếp với học trò bằng tên riêng. “Điều này sẽ giúp tăng sự gắn kết giữa học sinh – giáo viên đồng thời các em cũng sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn,” thầy Sơn nói.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, cô Hiệu trưởng Nông Thị Thủy cũng hào hứng chia sẻ về dự định cho năm học mới. Cô Thủy cho hay với hai phòng tin học, nhà trường sẽ phát triển các câu lạc bộ như câu lạc bộ tiếng Anh trên Internet, câu lạc bộ Toán học trên mạng… với sự hỗ trợ của các giáo viên chuyên môn tốt. Qua đó, học sinh có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển năng lực trong thời đại số. Cùng với các câu lạc bộ về môn học, những câu lạc bộ năng khiếu cũng sẽ được phát huy như câu lạc bộ cầu lông, bóng đá mini, hát Then... Các giáo viên âm nhạc có năng khiếu nổi trội sẽ phụ trách, làm chủ nhiệm những câu lạc bộ này.

“Học sinh, thầy cô đều rất phấn khởi vì được học tập và rèn luyện trong một ngôi trường mới khang trang, đầy đủ thiết bị. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để mang đến chất lượng giáo dục tốt nhất cho học trò, để các em được học tập và hoàn thiện bản thân hơn về đức, trí, thể, mỹ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” cô Nông Thị Thủy nói.

Sau hơn một tháng nỗ lực chuẩn bị, cô Thuỷ cho biết mình đã sụt 3 kg, trong khi thầy Sơn, thầy Tuân đều đã giảm 4 ký. Dù mệt, nhưng hạnh phúc là chia sẻ chung của các thầy cô, đặc biệt là khi ngày khai giảng đầu tiên ở năm học mới đã sắp bắt đầu.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước sẽ thống nhất chương trình khai giảng chung từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 phút ngày 5/9, trong đó có lễ cắt băng khánh thành chung cho hơn 100 trường nội trú biên giới. “Dự kiến từ sau 8 giờ 30 phút, trường sẽ tổ chức các hoạt động sôi nổi cho học trò như đá bóng, chơi các trò chơi, tổ chức như ngày hội để học sinh có lễ khai giảng thật ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất ở ngôi trường mới,” thầy Sơn nói./.

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