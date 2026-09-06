Nghị quyết 57: Từ chủ trương lớn đến những bước đi cụ thể

Một nghị quyết chỉ thực sự tạo ra sức bật khi những định hướng lớn được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, những sản phẩm có thể ứng dụng và những giá trị có thể đo đếm trong thực tiễn. Với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, yêu cầu đó đang ngày càng rõ nét khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Từ yêu cầu “quản trị bằng kết quả” ở cấp Trung ương đến những bước đi cụ thể tại Gia Lai, Quảng Ninh hay Lâm Đồng, các địa phương đang tìm cách biến định hướng thành chương trình, biến nghiên cứu thành công nghệ và đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, doanh nghiệp.

Podcast hôm nay mời quý vị cùng nhìn vào những bước đi cụ thể đang góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57./.