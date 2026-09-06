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Nghị quyết 57: Từ chủ trương lớn đến những bước đi cụ thể

Từ yêu cầu quản trị bằng kết quả đến những chương trình phát triển công nghệ, nghiên cứu và nhân lực tại địa phương, Nghị quyết 57 đang được cụ thể hóa bằng những bước đi ngày càng rõ nét.

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Dây chuyền sản xuất hiện đại ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Khu công nghiệp TMTC thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)
Dây chuyền sản xuất hiện đại ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Khu công nghiệp TMTC thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)
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Một nghị quyết chỉ thực sự tạo ra sức bật khi những định hướng lớn được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, những sản phẩm có thể ứng dụng và những giá trị có thể đo đếm trong thực tiễn. Với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, yêu cầu đó đang ngày càng rõ nét khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Từ yêu cầu “quản trị bằng kết quả” ở cấp Trung ương đến những bước đi cụ thể tại Gia Lai, Quảng Ninh hay Lâm Đồng, các địa phương đang tìm cách biến định hướng thành chương trình, biến nghiên cứu thành công nghệ và đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, doanh nghiệp.

Podcast hôm nay mời quý vị cùng nhìn vào những bước đi cụ thể đang góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57./.

(Vietnam+)
#Nghị quyết 57 #phát triển công nghệ #chuyển đổi số #quản trị kết quả #đổi mới sáng tạo #NQ 57

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