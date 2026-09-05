Trao tặng hàng loạt phòng STEM tại các điểm trường khó khăn trong năm học mới

Ngày 5/9, hoà trong không khí khai giải năm học mới trên cả nước, Bộ Công an phối hợp cùng FPT Telecom triển khai trao tặng các phòng học thực hành STEM hiện đại cho các điểm trường tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn trên cả nước, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cùng đại diện FPT Telecom trao tặng phòng STEM tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. (Ảnh: FPT Telecom)

Trong ngày 5/9, dự án đã trao tặng trực tiếp tại các điểm trường ở Lào Cai, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ và Tây Ninh. Riêng điểm trường ở Nghệ An được trao tặng vào ngày 28/8.

Dự án được triển khai nhằm hưởng ứng chính sách an sinh xã hội của Bộ Công an giai đoạn 2026 - 2030, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "ba nhất" hướng tới hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn và góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các trường học trên các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa được xây dựng môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh từng bước tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đồng thời làm quen với AI, IoT, Robotics và các kỹ năng số.

Khánh thành Phòng học STEM tại các điểm trường tại Cần Thơ, Lào Cai… (Ảnh: FPT Telecom)

Các phòng học STEM được trang bị nhiều thiết bị phục vụ học tập và trải nghiệm khoa học - công nghệ như bộ lắp ghép Robot, sân thi đấu Thế vận hội Robot, đấu trường Neo One trên máy tính, máy in 3D, trạm làm phim hoạt hình…

Đây sẽ là không gian để các em học sinh trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, điều khiển và sáng tạo, qua đó biến kiến thức thành những trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, giáo viên tại các trường sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực STEM đào tạo, hướng dẫn tổ chức, từng bước chủ động triển khai các hoạt động tại không gian học tập mới. Các phòng học cũng được trang bị Internet miễn phí phục vụ hoạt động dạy và học.

Thượng tá Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ: "Là doanh nghiệp viễn thông, FPT Telecom tin rằng giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở khả năng kết nối, mà còn có thể mở ra những cơ hội mới cho con người. Đặc biệt với thế hệ trẻ, một cơ hội được tiếp cận công nghệ sớm có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình rất khác trong tương lai. Mỗi phòng STEM được trao tặng là một không gian để các em được tự mình khám phá, thực hành và sáng tạo, từ đó nuôi dưỡng niềm yêu thích khoa học, công nghệ và tự tin hình dung về tương lai của mình. Đây cũng là cách FPT Telecom tiếp nối tinh thần tiên phong trong 30 năm qua bằng những đóng góp cụ thể và bền vững vì cộng đồng."

Các phòng STEM được trang bị sân thi đấu thế vận hội Robot, máy in 3D,... (Ảnh: FPT Telecom)

Trong thời gian tới, FPT Telecom tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an triển khai trao tặng các phòng STEM tới nhiều điểm trường học tại các địa phương còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên cả nước.

Trong nhiều năm qua, việc đưa khoa học, công nghệ và các hoạt động giáo dục STEM đến với học sinh cũng được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam quan tâm thông qua các chương trình hỗ trợ trường học, trao tặng thiết bị và tổ chức hoạt động trải nghiệm. Những nỗ lực này đang góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh, đặc biệt tại những địa bàn còn hạn chế về điều kiện học tập và cơ hội tiếp cận các thiết bị hiện đại.

Đây cũng là một hướng đi có ý nghĩa trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; khuyến khích học sinh, sinh viên theo học các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ then chốt.

Bởi vậy, mỗi phòng STEM được mở ra không chỉ đơn thuần bổ sung thêm thiết bị cho một trường học. Đó còn là cơ hội để học sinh được học bằng thực hành, tiếp cận công nghệ bằng trải nghiệm và hình thành tư duy sáng tạo từ sớm. Đặc biệt tại các điểm trường khó khăn, những cơ hội tưởng như nhỏ bé ấy có thể giúp các em mở rộng hình dung về thế giới công nghệ, phát hiện sở thích và năng lực của bản thân, từ đó nuôi dưỡng khát vọng học tập và sáng tạo.

Từ những giờ học STEM hôm nay, những ý tưởng, sản phẩm và kỹ năng được hình thành có thể trở thành nền tảng cho nguồn nhân lực khoa học, công nghệ trong tương lai. Khi nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cùng tham gia tạo dựng môi trường đó, việc phổ cập cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh sẽ không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn góp phần chuẩn bị nguồn lực con người cho mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước./.

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