Vĩnh Long phát triển nuôi tôm công nghệ cao phục vụ xuất khẩu

Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm vùng nước của tỉnh tiếp tục đóng góp lớn vào sản lượng và kim ngạch xuất khẩu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, tổng diện tích thả nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng của tỉnh đạt khoảng 65.185 ha, tổng sản lượng thu hoạch gần 163.000 tấn; trong đó, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 6.325 ha, cho năng suất 40 - 60 tấn/ha, mang lại sản lượng hơn 88.000 tấn, cao gấp 4 - 5 lần so với phương thức nuôi truyền thống.

Theo ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long dự kiến từ nay đến cuối năm 2026, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao tiếp tục mở rộng diện tích lên 8.175 ha, tăng hơn 675 ha so với năm 2025.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao mang lại lợi nhuận ròng từ 500 - 700 triệu đồng/ha/vụ. Với quy trình nuôi tôm ứng dụng công nghệ số và hệ thống tuần hoàn khép kín cho phép người nuôi theo dõi sát sao chất lượng nước, nhiệt độ và hàm lượng oxy hòa tan thông qua các cảm biến thông minh để đưa ra các điều chỉnh kỹ thuật kịp thời.

Nhờ quy trình nuôi tôm khép kín này giúp giảm thiểu mức cực thấp rủi ro mầm bệnh lây nhiễm từ môi trường bên ngoài, rút ngắn đáng kể thời gian nuôi và tối ưu hóa lượng thức ăn tiêu thụ.

Tại vùng nuôi tôm trọng điểm phường Trường Long Hòa, gần 3 năm nay, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức quảng canh sang quy trình nuôi khép kín, siêu thâm canh nhiều giai đoạn ứng dụng công nghệ cao. Hiện toàn phường Trường Long Hòa đã có tổng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao hơn 4.410 ha.

Ông Lê Thanh Truyền (khóm Ba Động, phường Trường Long Hòa) là một trong những nông dân đi đầu thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao thành công, cho hiệu quả vượt trội.

Trên diện tích 12 ha đất, ông Truyền quy hoạch 5 ao nuôi công nghiệp có diện tích 5 ha, nhiều năm liền năng suất thu hoạch từ 7 - 10 tấn tôm/ao/vụ, lợi nhuận ròng từ 300 đến 400 triệu đồng/ao. Song song đó, ông vẫn duy trì 7 ha nuôi tôm sú quảng canh cải tiến để thu về nguồn thu ổn định 100 triệu đồng mỗi năm.

Theo ông Nguyễn Minh Vương (khóm Nhà Mát, phường Trường Long Hòa) cũng là người tiên phong đầu tư tự động hóa quy trình nuôi tôm siêu thâm canh.

Với hệ thống 9 ao nuôi quy mô 8 ha đều được đầu tư toàn bộ quy trình xử lý nước đầu vào, quản lý môi trường ao nuôi đến kiểm soát dịch bệnh vận hành khép kín và tự động hóa. Mô hình nuôi tôm tự động hóa, khép kín này cho năng suất cao gấp 5 - 7 lần so phương thức nuôi truyền thống.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Phạm Minh Truyền cho hay, để phát triển mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao phục vụ cho thị trường xuất khẩu, tỉnh đang qui hoạch và tập trung đầu tư về hạ tầng giao thông nội đồng và nguồn điện phục vụ cho các vùng nuôi tôm công nghệ cao.

Hiện, tỉnh Vĩnh Long đang mời gọi đầu tư vào 4 dự án thủy sản quy mô lớn, với tổng diện tích hơn 1.000 ha, tập trung tại các xã ven biển trọng điểm như: Đông Hải, Thạnh Hải, Long Thành. Dự án có tổng mức vốn dự kiến khoảng 345 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn doanh nghiệp huy động chiếm 300 tỷ đồng, nhằm xây dựng đồng bộ hệ thống điện, đường giao thông, kênh cấp - thoát nước biệt lập và hạ tầng số quản lý sản xuất.

Cùng với xây dựng các vùng nguyên liệu tôm siêu thâm canh đạt tiêu chuẩn quốc tế, tỉnh cũng đang tích cực kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến tôm sâu công suất 18.000 tấn/năm, nhằm đưa sản phẩm trực tiếp thâm nhập vào các thị trường xuất khẩu lớn như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu, nhằm đóng góp lớn cho chuỗi giá trị xuất khẩu của tỉnh./.

Vĩnh Long: Giá tôm thẻ chân trắng giảm sâu, người nuôi lo lắng Tại Vĩnh Long, hiện giá tôm thẻ chân trắng từ 20-100 con/kg dao động ở mức 100.000-192.000 đồng/kg (tùy kích cỡ), thấp hơn khoảng 50.000-60.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

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