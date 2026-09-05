Giá vàng "giằng co" trước ngã rẽ chính sách của Fed

Giá vàng trong nước và thế giới cùng trải qua tuần giao dịch nhiều biến động, khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục thay đổi. Trong tuần tới, dữ liệu lạm phát của Mỹ được dự báo sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường vàng trong nước trở lại giao dịch với những phiên điều chỉnh mạnh. Sáng 3/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày trước đó.



Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng hồi phục trong phiên chiều. Đến 16h20, giá vàng SJC tại SJC được điều chỉnh lên 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.Sang sáng 4/9, giá vàng SJC tiếp tục tăng 700.000 đồng/lượng, lên 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu.

Đến 15h30, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu phiên, xuống 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.Đến sáng 5/9, giá vàng SJC tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày trước đó, xuống 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong một số phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng trong nước đã liên tục tăng, giảm với biên độ lên tới hàng triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này phần nào phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trong nước trước những thay đổi nhanh chóng của giá vàng quốc tế.

Mặt bằng giá hiện nay cũng cho thấy khoảng cách giữa giá mua và bán vẫn khá lớn, khoảng 3 triệu đồng/lượng, khiến nhà đầu tư ngắn hạn phải đối mặt với rủi ro đáng kể ngay từ thời điểm mua vào.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng trải qua một tuần "giằng co."

Sau hai phiên giảm đầu tuần do những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole, giá vàng đã có thời điểm phục hồi khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm khỏi các mức đỉnh gần đây.

Tuy nhiên, đà phục hồi nhanh chóng chịu sức ép trở lại sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8. Theo dữ liệu cập nhật trên Kitco đến 6h ngày 5/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,96%, xuống 4.429,10 USD/ounce.

Có thời điểm sau khi báo cáo việc làm được công bố, giá vàng giảm hơn 2%, xuống mức thấp nhất trong ngày 4.364,99 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 cũng giảm 1,4%, xuống 4.476,60 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới giảm nhẹ 0,03%.

Diễn biến giá vàng gần đây chủ yếu chịu tác động từ những thay đổi trong kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của Fed. Theo báo cáo được Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ công bố mới đây, tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã tăng tốc mạnh mẽ trong tháng 8 trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,1%.

Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định, qua đó củng cố khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng này.

Đồng USD đã tăng giá mạnh sau báo cáo việc làm, khiến vàng - mặt hàng được định giá bằng “đồng bạc xanh” - trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Chuyên gia phân tích thị trường của công ty Bybit nhận định báo cáo việc làm mới nhất này nối tiếp phát biểu có thiên hướng ủng hộ thắt chặt chính sách nói trên của Chủ tịch Warsh tại hội nghị Jackson Hole, qua đó củng cố khả năng Fed sẽ tăng lãi suất, có thể ngay trong tháng này.

Thị trường hiện đang dự đoán khoảng 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra từ ngày 15-16/9, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 55% ghi nhận trước khi Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ công bố báo cáo trên.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện chuyển sang dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ dự kiến được công bố vào tuần tới. Các con số này có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách của Fed./.

Fed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn Trong báo cáo Sách Be về tình hình kinh tế mới nhất, Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.

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