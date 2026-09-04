Nghị quyết 70-NQ/TW: Thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm hơn 3 tỷ kWh điện

Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, trong 8 tháng năm 2026, sản lượng điện tiết kiệm của thành phố ước đạt 3,012 tỷ kWh, tương đương 7,54% điện thương phẩm.

Tổn thất điện năng ước ở mức 2,59%. Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, trong đó chỉ số số lần mất điện trung bình mỗi khách hàng (SAIFI) đạt 0,76 lần và thời gian mất điện trung bình mỗi khách hàng (SAIDI) đạt 74,2 phút.



Sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 39.951 triệu kWh, tăng 7,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh, song thành phố duy trì khả năng cung ứng ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu điện diện rộng, không phải thực hiện tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.



Hệ thống tiếp tục được vận hành an toàn, bảo đảm cung cấp điện liên tục cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, cảng biển, hệ thống logistics, các công trình trọng điểm; đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống, tạo nền tảng cho các hoạt động kinh tế - xã hội.

Về dài hạn, thành phố đang tập trung triển khai các dự án nguồn và lưới điện có vai trò chiến lược, qua đó nâng cao năng lực cung ứng và tính chủ động về năng lượng.

Các dự án điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn 1 công suất 1.200 MW, LNG Hiệp Phước giai đoạn 2 công suất 1.500 MW và Nhà máy nhiệt điện LNG Long Sơn công suất 1.500 MW được xác định là những nguồn điện nền quan trọng, góp phần bổ sung công suất và bảo đảm an ninh năng lượng cho thành phố cũng như khu vực phía Nam.

Song song với phát triển các nguồn điện nền, thành phố thúc đẩy các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện rác, điện gió và điện mặt trời mái nhà.

Tính đến nay, thành phố có hơn 22.700 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất khoảng 1.838,8 MWp, góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cho hệ thống vào thời điểm cao điểm và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Đối với xăng dầu, khí và các loại nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối để bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ hoặc gián đoạn lưu thông.

Đặc biệt, việc triển khai xăng sinh học E10 từ ngày 1/6/2026 được thực hiện ổn định, với sự tham gia của các doanh nghiệp đủ điều kiện phối trộn và hệ thống bán lẻ trên địa bàn, góp phần thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, giảm phát thải.

Theo Sở Công Thương thành phố, sau khi mở rộng địa giới hành chính, quy mô phụ tải điện cũng như hệ thống hạ tầng năng lượng, xăng dầu, khí, cảng biển, công nghiệp dầu khí và tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của thành phố được mở rộng đáng kể.

Quy mô mới vừa tạo thêm dư địa phát triển, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quy hoạch, quản lý và bảo đảm an ninh năng lượng, nhất là khi Thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phát triển xanh và chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Trong 4 tháng cuối năm, Sở Công Thương xác định bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số của thành phố.

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia sẽ được gắn với đẩy nhanh các dự án nguồn điện lớn, phát triển điện mặt trời mái nhà, điện rác và các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp.

Để bảo đảm nguồn cung, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phấn đấu duy trì tỷ lệ điện tiết kiệm từ 2% trở lên so với sản lượng điện thương phẩm; tăng cường dự báo nhu cầu, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng năng lượng.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư các dự án nguồn, lưới điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, hướng tới xây dựng hệ thống năng lượng an toàn, hiệu quả, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.

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