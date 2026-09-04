Phú Thọ tìm dư địa tăng trưởng mới từ công nghệ và logistics

Sau 8 tháng năm 2026, kinh tế Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với những động lực nổi bật từ công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, thương mại-dịch vụ và tín dụng.

Trong những tháng cuối năm, Phú Thọ đang hướng tới củng cố các động lực tăng trưởng hiện hữu, đồng thời hình thành động lực mới dựa trên công nghệ, năng suất, đổi mới sáng tạo, logistics và chất lượng đầu tư.

Công nghiệp và đầu tư tiếp tục là động lực chính

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Phú Thọ. 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 21,8% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,3%.

Một số sản phẩm có mức tăng khá cao như máy tính xách tay tăng 34,3%, dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 34,1%, ximăng tăng 16,7% và thức ăn gia súc tăng 8,4%.

Kết quả này cho thấy năng lực sản xuất công nghiệp đang được mở rộng, nhất là ở các ngành điện tử, chế biến, chế tạo. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và những dự án có giá trị gia tăng lớn.

Ông Trần Văn Việt, Phó Trưởng Thống kê tỉnh Phú Thọ, đánh giá các chỉ số kinh tế 8 tháng cho thấy nền kinh tế của tỉnh đang duy trì được đà tăng trưởng khá, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực quan trọng.

Theo ông, IIP tăng 21,8%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,3%, cho thấy năng lực sản xuất và đóng góp của khu vực công nghiệp đang được cải thiện.

Sản xuất bao bì tại Công ty TNHH KMV Việt Nam, Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Tuy nhiên, ông Trần Văn Việt lưu ý cần theo dõi sát diễn biến sản xuất theo từng tháng. Tháng 8, IIP tăng 9,23% so với cùng kỳ nhưng giảm 2,82% so với tháng trước, là mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm. Một số ngành còn khó khăn, trong đó sản xuất ngành khai khoáng giảm mạnh; công nghiệp chế biến, chế tạo dù vẫn tăng so với cùng kỳ nhưng cũng giảm so với tháng trước.

Theo ông, những tháng cuối năm cần đặc biệt quan tâm khả năng duy trì đơn hàng, bảo đảm nguyên liệu, lao động và các điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất.

Cùng với năng lực sản xuất hiện hữu, đầu tư đang tạo thêm dư địa tăng trưởng cho tỉnh. 8 tháng năm 2026, Phú Thọ thu hút hơn 2,3 tỷ USD vốn FDI, cao khoảng 2,6 lần cùng kỳ và vượt 43,6% kế hoạch năm. Vốn đầu tư trong nước đạt 54,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 62% kế hoạch.

Khu vực doanh nghiệp cũng có chuyển biến tích cực với hơn 3.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký khoảng 40 nghìn tỷ đồng, tăng 33,5%; 785 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,5%.

Đáng chú ý, trong 81 dự án ngoài ngân sách dự kiến đi vào sản xuất trong năm 2026 có 22 dự án FDI và 59 dự án DDI; đến nay 33 dự án đã đi vào hoạt động. Ngoài ra, 12 dự án FDI ngoài danh mục được giao cũng đã đi vào hoạt động, trực tiếp bổ sung nguồn lực mới cho tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ nhanh những khó khăn, vướng mắc để tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Tỉnh duy trì đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó mô hình “Càphê doanh nhân” được xác định là kênh để nắm bắt trực tiếp những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải và tìm giải pháp xử lý.

Ông Trần Duy Đông nhấn mạnh tăng trưởng thời gian tới cần dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ngành có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, Phú Thọ ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng khu công nghiệp.

Mở rộng dư địa từ xuất khẩu, dịch vụ và đầu tư công

Cùng với công nghiệp và đầu tư, xuất nhập khẩu đang trở thành động lực lớn của kinh tế Phú Thọ. 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 37,3 tỷ USD, tăng 61,35% so với cùng kỳ và đạt 94% kế hoạch năm.

Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 52 tỷ USD, gấp 2 lần cùng kỳ và vượt 35% kế hoạch năm. Theo ông Trần Văn Việt, xuất nhập khẩu tăng mạnh phản ánh sự mở rộng của hoạt động sản xuất, nhất là tại khu vực doanh nghiệp FDI và các ngành có liên kết với chuỗi cung ứng.

Khu vực công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng hấp thụ nguồn lực của nền kinh tế, từ vốn đầu tư, mặt bằng, lao động đến nguyên liệu và thị trường.

Ở khu vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt khoảng 14,9 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng khoảng 110 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8%. Doanh thu vận tải 8 tháng đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6%; doanh thu dịch vụ du lịch đạt hơn 12,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11%.

Phú Thọ đang định hướng phát triển các ngành dịch vụ có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, đồng thời hoàn thiện các đề án phát triển khu thương mại tự do và đưa tỉnh trở thành trung tâm logistics của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đây được xem là hướng đi nhằm tăng khả năng kết nối sản xuất với thị trường, nâng hiệu quả lưu chuyển hàng hóa và khai thác tốt hơn không gian phát triển mới.

Đối với đầu tư công, kế hoạch năm 2026 có tổng vốn hơn 26.773 tỷ đồng. Đến ngày 21/8, giải ngân đạt 8.617,5 tỷ đồng, tương đương 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ này đặt ra yêu cầu phải tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm.

Các khó khăn chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, biến động giá nguyên vật liệu, bãi đổ thải và một số thủ tục. Nếu được tháo gỡ, nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo tác động lan tỏa tới xây dựng, vật liệu, vận tải, lao động, dịch vụ, đồng thời tạo hạ tầng mới phục vụ thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất.

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngô Chí Tuệ cho biết tỉnh tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế “luồng xanh”, nâng cao hiệu quả mô hình “Cà phê doanh nhân”, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo ông Ngô Chí Tuệ, tỉnh tập trung ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hạ tầng khu công nghiệp và các dự án có giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; tập trung xử lý khó khăn về giải phóng mặt bằng, tái định cư để bảo đảm tiến độ các dự án lớn, trọng điểm và các dự án tạo động lực phát triển.Nền tảng tài chính của nền kinh tế tiếp tục được củng cố.

Đến hết tháng 8, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt 39,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 4,3 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng đạt khoảng 340 nghìn tỷ đồng, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 401 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8%; nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,76%.

Theo ông Trần Văn Việt, dư địa tăng trưởng của Phú Thọ trong những tháng cuối năm vẫn còn khá lớn, nhưng kết quả thực tế phụ thuộc nhiều vào khả năng hấp thụ nguồn lực. Đẩy nhanh tiến độ dự án, đưa các dự án đã hoàn thành vào hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng công suất và thúc đẩy giải ngân đầu tư công sẽ tác động trực tiếp tới sản xuất, thương mại, vận tải, dịch vụ và thu ngân sách.

Ông cho rằng việc theo dõi sát các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, đầu tư, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp và thị trường sẽ giúp cơ quan quản lý nhận diện sớm những lĩnh vực còn dư địa cũng như những khu vực có nguy cơ tăng trưởng chậm lại, từ đó có giải pháp điều hành phù hợp.

Nhìn tổng thể, sau 8 tháng năm 2026, Phú Thọ đang có nhiều động lực tăng trưởng rõ nét. Công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì mức tăng cao; xuất khẩu tăng mạnh; FDI và đầu tư trong nước tiếp tục bổ sung năng lực sản xuất; thương mại, vận tải và dịch vụ tăng trưởng; tín dụng duy trì dòng vốn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, diễn biến IIP tháng 8 và tiến độ giải ngân đầu tư công cũng cho thấy yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao khả năng hấp thụ nguồn lực.

Trong chặng cuối năm, việc đưa các dự án vào hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao sẽ quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Với cách tiếp cận đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp cho những tháng cuối năm 2026 mà còn tạo nền tảng để tỉnh nâng cao chất lượng tăng trưởng và khai thác hiệu quả hơn không gian phát triển trong giai đoạn tiếp theo./.

Tăng trưởng kinh tế-xã hội của Phú Thọ đạt mục tiêu 2 con số Tăng trưởng kinh tế của tỉnh được duy trì theo xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước, phản ánh sự bền vững của đà phục hồi và phát triển.

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