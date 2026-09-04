Thị trường bánh Trung thu vào cao điểm, ưu tiên sản phẩm giá vừa phải

Thị trường bánh Trung thu tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cao điểm với sự phân hóa ngày càng rõ về nhu cầu.

Xu hướng người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm có giá vừa phải buộc các doanh nghiệp phải tính toán giữ giá trước sức ép chi phí đầu vào, và đưa thêm nhiều hương vị mới để tạo sức hút.

Tại các điểm bán bánh Trung thu ở Thành phố Hồ Chí Minh, không khí mùa trăng đã hiện diện khá rõ với hàng loạt mẫu mã, hương vị và phân khúc giá.

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn theo tâm lý “mua cho có không khí Trung thu”, người tiêu dùng năm nay cân nhắc kỹ hơn về giá và chất lượng.

Chị Cao Thị Thanh Mai, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết mẫu mã bánh Trung thu ngày càng đẹp, chất lượng cũng được cải thiện, nhưng giá bán vẫn là yếu tố quan trọng khi quyết định mua.

Theo chị Mai, người tiêu dùng hiện nay thường ưu tiên những sản phẩm có mức giá vừa phải, khoảng vài chục nghìn đến trên 100.000 đồng một chiếc. Nếu giá vượt quá mức này, khách hàng sẽ cân nhắc nhiều hơn, nhất là khi mua để dùng trong gia đình.

“Bánh ngon nhưng giá cao quá thì người ta cũng không mua. Nếu giá vừa phải mà chất lượng ngon thì người ta sẽ ưu tiên hơn”, chị Mai chia sẻ.

Không chỉ cân nhắc giá, khẩu vị truyền thống vẫn giữ sức hút trên thị trường. Các loại bánh thập cẩm, nhiều trứng muối, gà quay… vẫn được ưa chuộng, trong khi các dòng đậu xanh, khoai môn phù hợp hơn với nhóm khách hàng ăn chay hoặc thích vị nhẹ.

Thực tế, ghi nhận trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy bánh Trung thu năm nay có sự đa dạng nhiều hơn về giá bán. Bên cạnh các loại bánh phổ thông có giá khoảng 300.000 đồng/hộp, doanh nghiệp cũng phát triển nhiều dòng cao cấp phục vụ nhu cầu biếu tặng với mẫu mã độc đáo, bắt mắt.

Đại diện truyền thông công ty Orion Việt Nam cho biết, đơn vị đón mùa trung thu với sản lượng khoảng 300 tấn sản phẩm, tăng 10-15% so với cùng kỳ.

Để phù hợp với xu hướng tiêu dùng, đơn vị đã xây dựng danh mục sản phẩm theo nhiều phân khúc, trong đó bánh lẻ có giá khoảng 60.000-110.000 đồng/chiếc, trong khi các hộp quà được thiết kế sẵn có giá khoảng 380.000-550.000 đồng, hướng tới nhu cầu đa dạng từ tiêu dùng gia đình đến biếu tặng.

Trong khi đó, công ty Kinh Đô tung ra thị trường hơn 80 sản phẩm bánh trung thu, được phân phối qua gần 100.000 điểm bán và nền tảng thương mại điện tử, với những bộ sưu tập vừa cao cấp phục vụ biếu tặng, vừa sáng tạo bắt nhịp xu hướng tiêu dùng trẻ, và các dòng bánh truyền thống cho mọi gia đình.

Thị trường bánh trung thu tại Thành phố Hồ Chí Minh đa dạng về mẫu mã, giá cả, chất lượng đảm bảo để hút người tiêu dùng. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc kinh doanh kênh siêu thị chuỗi miền Nam, Công ty Hữu Nghị, cho biết doanh nghiệp đang duy trì nhiều phân khúc sản phẩm, từ bình dân đến cao cấp,với sản lượng tăng 30% so với cùng kỳ.

Trong số đó, nhóm hộp bánh có giá khoảng 390.000-500.000 đồng đang được khách hàng tìm kiếm nhiều, đặc biệt phục vụ nhu cầu biếu tặng.

“Hiện phân khúc bình dân chiếm khoảng 70% sản lượng trong nhóm hộp quà tại hệ thống bán lẻ siêu thị của doanh nghiệp. Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm vừa túi tiền, nhưng vẫn phải đẹp mắt và chất lượng đảm bảo,” bà Nhung cho biết.

Cũng theo đại diện đơn vị này, do bánh Trung thu có hạn sử dụng tương đối ngắn, nên thay vì sản xuất đồng loạt, đã chia thành nhiều đợt, tùy thuộc đặt hàng và thăm dò sức mua thị trường, từ đó đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Nhiều doanh nghiệp cũng nhận định, thị trường bánh trung thu tại Thành phố Hồ Chí Minh khởi động khá sớm, sôi động nhất vào tuần lễ Quốc khánh và đầu tháng 8 âm lịch. Từ đầu tháng 7, nhiều hãng bánh đã tung sản phẩm, thăm dò thị trường, đồng thời lên kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu dùng.

Nếu giá là yếu tố giữ chân người mua thì hương vị và trải nghiệm đang trở thành công cụ để các thương hiệu tạo khác biệt. Bên cạnh những vị truyền thống, các dòng bánh Trung thu hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều biến tấu như lava trứng chảy, lava càphê, matcha, mochi… nhằm mở rộng nhóm khách hàng, đặc biệt là người trẻ.

Với Mamahi, thương hiệu bánh Trung thu mới của WinCommerce, doanh nghiệp lựa chọn kết hợp giữa hương vị truyền thống và những sản phẩm có khẩu vị hiện đại, với giá bán được định vị ở mức dễ tiếp cận, khoảng 55.000-75.000 đồng/chiếc và khoảng 220.000-300.000 đồng/hộp.

Sự đa dạng về hương vị cũng phản ánh một thay đổi đáng chú ý của thị trường. Nếu trước đây bánh Trung thu chủ yếu xoay quanh những vị quen thuộc như thập cẩm, đậu xanh, hạt sen, khoai môn thì nay doanh nghiệp phải liên tục thử nghiệm để đáp ứng những nhóm khách hàng có khẩu vị khác nhau.

“Việc đưa thêm những hương vị mới bên cạnh dòng truyền thống nhằm tạo thêm trải nghiệm cho khách hàng, đồng thời đưa thương hiệu mới đến gần người tiêu dùng hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tập trung tăng trải nghiệm cho khách hàng bằng cách thiết kế những chương trình mùa trung thu truyền thống, như các sự kiện đánh trống múa lân, giao lưu với chú Cuội chị Hằng, trang trí đèn lồng ông sao… Đây là nét xưa mà chúng tôi muốn lưu giữ trong nhịp sống hiện đại, lan tỏa ý nghĩa tích cực truyền thống của mùa trăng rằm,” ông Võ Đình Thông, Giám đốc Siêu thị Winmart Thảo Điền cho biết.

Một trong những khó khăn với các doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu năm nay đó là giá nguyên phụ liệu sản xuất bánh đều tăng từ 5-15% so với cùng kỳ. Đây là sức ép lớn đối với doanh nghiệp trong bối cảnh sức tiêu dùng đang phân hoá và xu hướng thắt lưng buộc bụng.

Để duy trì ổn định thị trường và thu hút khách hàng, Orion Việt Nam tăng giá nhẹ 2-3% để bù đắp chi phí.

“Đây là mức tăng được tính toán rất kỹ để đảm bảo phù hợp với mức chi tiêu của người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng vào chất lượng, giữ chân khách hàng bằng chữ tín của sản phẩm”, bà Trần Thị Bảo Ngọc, Đại diện truyền thông Orion Việt Nam cho biết.

Trong khi đó, đại diện Công ty Hữu Nghị cho biết, giải pháp để giữ giá nằm ở sự chủ động của đơn vị trong việc lên kế hoạch mùa vụ, kế hoạch sản xuất phù hợp với từng kênh bán hàng, cũng như nhu cầu thị trường.

“Chúng tôi vẫn cố gắng giữ giá, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ dù đầu vào tất cả nguyên phụ liệu đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Từ nay đến cuối mùa, chúng tôi tập trung đưa hàng hoá vào các kênh bán kẻ hiện đại, có kế hoạch ưu đãi, khuyến mãi để hút sức mua”, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc kêmh siêu thị chuỗi miền Nam, Công ty Hữu Nghị cho biết.

Trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn thận trọng với chi tiêu, việc doanh nghiệp chủ động đa dạng phân khúc, kiểm soát mức tăng giá và đưa thêm sản phẩm mới được xem là giải pháp tăng sức mua.

Theo các doanh nghiệp, cuộc chạy đua mở rộng thị phần mùa trung thu năm nay đang bước vào giai đoạn nước rút, tập trung vào giá bán, chất lượng, hương vị, mẫu mã và khả năng đáp ứng từng nhóm nhu cầu. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng thương hiệu và định vị chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng./.

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