Đưa sầu riêng lên sóng trực tiếp: Tư duy mới trong tiêu thụ nông sản

Livestream quảng bá và bán sầu riêng trên các nền tảng mạng xã hội đang trở thành phương thức xúc tiến thương mại nông sản mới được tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai.

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái hay các kênh phân phối truyền thống, sầu riêng Đắk Lắk đang được quảng bá, “chốt đơn” ngay tại vùng trồng thông qua những phiên bán hàng trực tuyến.

Đưa sầu riêng tươi lên sóng trực tiếp

Xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 3.000 ha sầu riêng. Trên địa bàn xã có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66%.

Nhằm khắc phục tình trạng đầu ra phụ thuộc vào khâu trung gian và hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, xã Ea Tul đã tổ chức đồng thời 4 phiên livestream quảng bá, tiêu thụ sầu riêng.

Đặc biệt, tại mỗi phiên livestream đều có sự tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương, các nhà sáng tạo nội dung số, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ông Lê Quang Bất, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tul cho biết, địa phương có diện tích đất đỏ bazan màu mỡ, người nông dân cần cù, chịu khó và quy trình canh tác thuận tự nhiên, tạo nên những trái sầu riêng chất lượng cao.

Việc tổ chức các phiên livestream nhằm đưa hình ảnh, thương hiệu và chất lượng sầu riêng Ea Tul đến gần hơn với người tiêu dùng; đồng thời mở rộng kênh tiêu thụ, thúc đẩy hoạt động bán hàng trên nền tảng số.

“Các phiên livestream không đơn thuần là bán hàng trực tuyến, mà còn là cơ hội để kể câu chuyện về vùng đất, quy trình sản xuất, những người nông dân chân chất và sản phẩm sầu riêng Ea Tul. Qua đó, khoảng cách giữa người sản xuất, người bán và người tiêu dùng được rút ngắn, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu sầu riêng Ea Tul chuyên nghiệp, uy tín,” ông Lê Quang Bất nhấn mạnh.

Đồng hành cùng xã Ea Tul tổ chức các phiên livestream, ông Trần Hậu Trường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Rồng Trung Hoa cho biết, 5 tấn sầu riêng đưa lên sóng bán trực tuyến đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch và áp dụng chính sách bao bù 100%.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Trường đánh giá cao hiệu quả từ hoạt động livestream bán hàng và sẵn sàng đồng hành, có những chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng thưởng thức sầu riêng Đắk Lắk thơm ngon, chất lượng.

Tại xã Ea Knuếc - vùng trọng điểm sầu riêng của tỉnh với gần 6.000 ha sầu riêng, chương trình livestream trên TikTok Live cũng tạo nên sức hút lớn. Được chuẩn bị công phu, phiên live không chỉ công khai mức giá ưu đãi mà còn giới thiệu, minh bạch quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Kết quả, chương trình thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem, chốt đơn hàng xuất khẩu 6 container (18 tấn) từ đối tác Trung Quốc cùng hàng trăm đơn hàng bán lẻ.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc chia sẻ, địa phương không chỉ giới thiệu những trái sầu riêng chất lượng qua các phiên live mà cùng bà con xây dựng thương hiệu cho quê hương, đưa chuyển đổi số đến từng hợp tác xã, từng hộ sản xuất.

Chính quyền xã không chỉ làm công tác quản lý mà còn đóng vai trò là cầu nối, tạo dựng cơ hội phát triển bền vững cho nông sản địa phương.

“Hoạt động livestream thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ea Knuếc trong việc thúc đẩy kinh tế số, nâng cao giá trị nông sản và đưa thương hiệu sầu riêng địa phương vươn xa trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, tại các phiên livestream, địa phương lồng ghép quảng bá bản sắc văn hóa để người tiêu dùng không chỉ mua được sản phẩm yêu thích mà còn hiểu hơn về văn hóa, con người Tây Nguyên và những nhọc nhằn của bà con để tạo nên những 'mùa vàng',” bà Ngô Thị Minh Trinh nhấn mạnh.

Theo thống kê, tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, mô hình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online” đã có 8 xã trọng điểm về sầu riêng tham gia (KOL-người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội; KOC-người tiêu dùng chủ chốt có sức ảnh hưởng trên thị trường). Hơn 262 tấn sầu riêng đã được bán tại các phiên livestream, mang lại doanh thu hơn 20,4 tỷ đồng.

Hoạt động livestream tại vườn ở xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk có sự tham gia của chính quyền địa phương, nhà sáng tạo nội dung số, doanh nghiệp, người dân địa phương. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Lan tỏa tư duy kinh tế số

Hiệu quả từ các phiên bán hàng trực tiếp đã khẳng định tính đúng đắn của mô hình khi kết hợp giữa vùng trồng, doanh nghiệp, mạng xã hội và các nhà sáng tạo nội dung số. Nhờ công nghệ số, trái sầu riêng trên vùng đất đỏ bazan đã tìm thấy không gian kết nối mới.

Đồng hành với nhiều địa phương thực hiện các phiên livestream, chị Nguyễn Thị Thu Hà, xã Ea Tul - chủ nhân kênh TikTok “Hana Ban Mê” chia sẻ, là người con Đắk Lắk, lớn lên trên những bạt ngàn cà phê và sầu riêng, chị Hà muốn dùng sức trẻ và mạng xã hội để lan tỏa, đưa câu chuyện sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với người tiêu dùng. Bên cạnh việc bán hàng, chị Hà hỗ trợ các xã triển khai tư duy công nghệ số cho nông dân, hợp tác xã.

“Không chỉ là phiên livestream bán hàng, mình còn chia sẻ về quá trình xây dựng kênh, làm truyền thông, chọn lọc sản phẩm và vận hành hàng tươi để nông dân, hợp tác xã, chính quyền địa phương hình dung được câu chuyện 'đưa nông sản tươi lên sàn' cũng như định hướng phát triển, duy trì các phiên bán hàng trực tuyến.

Dư địa để đưa nông sản tươi lên sàn thương mại điện tử đang có tiềm năng rất lớn. Thực tế cho thấy, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh cùng sự quyết tâm, nông dân, hợp tác xã hoàn toàn có thể đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Sầu riêng Đắk Lắk đã có nội lực bên trong, giờ là cơ hội để vươn xa khi tiếp cận và sử dụng công nghệ,”- chị Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Xác định livestream là phương thức xúc tiến thương mại phù hợp với xu hướng hiện nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tul Lê Quang Bất cho biết, chính quyền địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.

Xã sẽ phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng (2-3 tổ/thôn, buôn) để hỗ trợ nông dân quảng bá thương hiệu, bán sản phẩm trên môi trường số. Đồng thời, xã đẩy mạnh thực hiện truy xuất nguồn gốc, đưa công nghệ số vào từng mảnh vườn và gắn kết văn hóa bản địa với tiêu thụ nông sản.

Cùng nông dân livestream quảng bá sầu riêng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Búk Trần Quốc Tuấn cho biết địa phương hiện có khoảng 5.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 700 ha đã có mã số vùng trồng.

Việc lãnh đạo xã xuất hiện trong các phiên livestream là minh chứng cho sự đồng hành, cam kết trách nhiệm với nông dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để sầu riêng vươn xa bền vững, cốt lõi vẫn phải nằm ở chất lượng, uy tín, minh bạch về nguồn gốc và duy trì sản xuất an toàn. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển diện tích thực hiện truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn người dân sản xuất an toàn và nâng cao chất lượng.

“Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” là thông điệp về một ngành hàng, một thương hiệu và một vùng đất sẵn sàng bứt phá, hội nhập. Nhờ công nghệ số, hành trình vươn xa của sầu riêng Đắk Lắk đang được hiện thực hóa bằng chất lượng, niềm tin và sự chủ động thích ứng./.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Khi trái ngọt kể câu chuyện đại ngàn Tour du lịch trải nghiệm, thưởng thức sầu riêng tại vườn đã trở thành điểm nhấn hàng đầu, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm mùa quả ngọt.