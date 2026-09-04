Gỡ vướng để khởi công Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 trong tháng Chín

Với tổng vốn đầu tư 1.325 tỷ đồng, Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất công nghiệp, mở rộng dư địa thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Nghệ An.

Để dự án có thể khởi công trong tháng Chín này, Nghệ An đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đủ điều kiện tổ chức khởi công.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tính đến đầu tháng Chín, 30/60ha có nhà đầu tư thứ cấp quan tâm đăng ký mở rộng dự án, đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phần diện tích còn lại đang gặp một số vướng mắc liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc xác định nghĩa vụ tài chính của các hộ dân.

Cụ thể, trong số các hộ dân có đất bị thu hồi, một số hộ có diện tích trên 3.000m2 đủ điều kiện được xem xét bồi thường bằng hình thức giao đất ở. Tuy nhiên, các vị trí đất ở này chưa được bổ sung vào bảng giá đất nên Ủy ban Nhân dân xã chưa có cơ sở xác định giá đất, thực hiện giao đất và tính nghĩa vụ tài chính cho người dân.

Trong khi đó, theo dự thảo bảng giá đất, mức giá dự kiến áp dụng đối với diện tích đất trên 3.000m2 của 54 hộ dân trong phạm vi 60ha lại cao hơn giá đất ở tại một số khu vực lân cận.

Nếu áp dụng mức giá này, nghĩa vụ tài chính của các hộ dân sẽ tăng, gây khó khăn cho việc hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh vấn đề về giá đất, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên chưa hoàn thành việc xác định cụ thể vị trí đất bố trí cho từng hộ và giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng đất. Do đó, địa phương chưa có đủ cơ sở xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của các hộ dân cũng như phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An cho biết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ Dự án khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã giao Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng khu vực 60ha đã có nhà đầu tư thứ cấp quan tâm.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam được giao hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đấu nối giao thông với Quốc lộ 1 và các điều kiện khởi công theo quy định; đồng thời khẩn trương xử lý hồ sơ chủ trương đầu tư dự án khi nhận được đề xuất của nhà đầu tư thứ cấp.

Theo ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên, bên cạnh việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu vực 60ha, chính quyền địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư vận động người dân thu hoạch dứt điểm hơn 3,9ha lúa để phục vụ tổ chức lễ khởi công trong tháng 9/2026. Đến nay, đa số người dân đã thống nhất với phương án bồi thường do chủ đầu tư đề xuất.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 là dự án khu công nghiệp mới được triển khai trong hệ thống VSIP tại Nghệ An, có tổng vốn đầu tư 1.325 tỷ đồng. Tổng diện tích quy hoạch dự án là hơn 216ha, trong đó diện tích xây dựng khu công nghiệp hơn 181ha.

Theo kế hoạch của nhà đầu tư, dự án dự kiến được triển khai trong quý 4/2026 và đưa vào vận hành từ năm 2030.

Việc sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai và thủ tục pháp lý không chỉ quyết định tiến độ khởi công mà còn tạo tiền đề để Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công nghiệp, tăng khả năng thu hút dòng vốn đầu tư, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Nghệ An./.

Tháo gỡ vướng mắc để sớm khởi công Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 Mặc dù đa số người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư, song quá trình giải phóng mặt bằng vẫn còn phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là việc chưa thống nhất đơn giá bồi thường.