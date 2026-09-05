Quảng Ninh tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số

Với quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu, thực chất, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày làm việc nhằm xử lý dứt điểm những “điểm nghẽn” trong hệ thống chính trị.

Từ hạ tầng, dữ liệu, an toàn thông tin đến nhân lực và quy trình, từng nhiệm vụ đang được xác định rõ đầu việc, trách nhiệm, thời hạn và kết quả, tạo nền tảng để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Kế hoạch hành động 100 ngày làm việc được Quảng Ninh triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã xác định 53 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 45 nhiệm vụ theo kế hoạch cấp tỉnh và 8 nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan Trung ương.

Từ hạ tầng, dữ liệu, an toàn thông tin đến nhân lực và quy trình, từng nhiệm vụ đang được xác định rõ đầu việc, trách nhiệm, thời hạn và kết quả, tạo nền tảng để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở Quảng Ninh.

Các nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Tiến độ thực hiện của từng đơn vị, địa phương được cập nhật, theo dõi và giám sát thường xuyên trên hệ thống giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trực tuyến của tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Trung Tiến, đến cuối tháng 8/2026, tỉnh đã hoàn thành 14/53 nhiệm vụ, đạt 26,4%; 39 nhiệm vụ còn lại đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Kết quả bước đầu cho thấy sự chuyển biến rõ nét trên các trụ cột như hạ tầng số, nền tảng số, an toàn thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với Kế hoạch 100 ngày, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Quảng Ninh đã hoàn thành 171/176 nhiệm vụ có thời hạn được giao, đạt 97,2%; 5 nhiệm vụ đang trong hạn và 99 nhiệm vụ thường xuyên được duy trì ổn định.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Đáng chú ý, 100% trong tổng số 2.210 thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện theo phương thức phi địa giới hành chính. Tỉnh đã cắt giảm bình quân 38% thời gian giải quyết đối với 715 thủ tục hành chính, qua đó tiết kiệm khoảng 7 tỷ đồng mỗi tháng. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt khoảng 99%.

Những con số này cho thấy chuyển đổi số đang từng bước chuyển từ việc xây dựng hệ thống, nền tảng sang tạo ra những thay đổi cụ thể trong quản trị và cung cấp dịch vụ công.

Dồn lực cho hạ tầng, dữ liệu và an toàn thông tin

Một trong những yêu cầu quan trọng để chuyển đổi số đi vào thực chất là phải có hạ tầng đủ mạnh và dữ liệu đủ “sạch” để khai thác, chia sẻ và tái sử dụng.

Đến nay, Quảng Ninh đã phủ sóng 4G đạt 99,6% và 5G đạt 94% dân số với 6.030 trạm thu phát sóng di động. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet cáp quang đạt 97,8%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân cả nước 86,49%. Tỉnh cũng đã hoàn thành xử lý 28/36 vị trí lõm sóng theo kế hoạch năm 2026.

Trên nền tảng hạ tầng đó, bài toán dữ liệu đang được Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên tháo gỡ. Toàn tỉnh đang tập trung thu thập, chuẩn hóa, làm sạch và liên thông dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống.”

Đối với cơ sở dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng, đồng bộ 960.275 thửa đất, đạt 49,3%. Đây là khối lượng công việc lớn, nhưng có ý nghĩa trực tiếp đối với quản lý nhà nước về đất đai cũng như việc cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Trong xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã hoàn thành đồng bộ 34.210 tài khoản nhân sự, đạt 99%, đồng thời kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cũng đang khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và kho dữ liệu của người dân để phục vụ tra cứu, tái sử dụng thông tin. Những giấy tờ như căn cước công dân, Giấy đăng ký kinh doanh, Sổ bảo hiểm xã hội… được chia sẻ trên hệ thống sẽ không phải nộp lại, góp phần giảm giấy tờ và thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Quảng Ninh đã hoàn thành 171/176 nhiệm vụ có thời hạn được giao, đạt 97,2%; 5 nhiệm vụ đang trong hạn và 99 nhiệm vụ thường xuyên được duy trì ổn định.

Trong lĩnh vực giáo dục, việc hoàn thiện chuẩn dữ liệu học bạ điện tử, văn bằng, chứng chỉ số, mã định danh người học và hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp xác thực trên VNeID cũng đang mở thêm hướng khai thác dữ liệu phục vụ người học và công tác quản lý.

Song song với dữ liệu, an toàn thông tin được đặt trong nhóm nhiệm vụ trọng yếu. Công an tỉnh đã phê duyệt cấp độ 134 hệ thống thông tin trên địa bàn và đang tiếp tục thực hiện kiểm thử xâm nhập, đánh giá độc lập trước khi các hệ thống được vận hành hoặc mở rộng.

Từ cơ sở, từng bước tháo gỡ những “nút thắt”

Điểm đáng chú ý trong chiến dịch 100 ngày là các nhiệm vụ không chỉ được triển khai ở cấp tỉnh mà đang được cụ thể hóa tới từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại phường Hiệp Hòa, những khó khăn về số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, hạ tầng và nhân lực đang được tập trung xử lý. Đảng ủy phường đã thành lập Tổ công tác số hóa, chuẩn hóa và cập nhật hồ sơ đảng viên điện tử.

Với 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 913 đảng viên, khối lượng hồ sơ cần rà soát, cập nhật rất lớn. Mục tiêu được đặt ra là xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, qua đó phục vụ hiệu quả hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với dữ liệu, phường Hiệp Hòa tập trung đầu tư cho con người và thiết bị. Ủy ban Nhân dân phường đã bố trí một cán bộ chuyên trách chuyển đổi số; đầu tư 9 máy tính, 5 máy in, 3 máy scan A3, 2 máy scan A4, một tivi hiển thị số, một máy tính tra cứu thông tin và một máy tính bốc số công dân.

Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ninh đồng bộ dữ liệu đất đai. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường cũng thí điểm đưa Kiosk thông minh vào sử dụng, giúp người dân chủ động tra cứu thông tin dịch vụ công, đồng thời hỗ trợ cán bộ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục.

Thời gian tới, địa phương xác định chuyển đổi số phải đi vào chiều sâu, thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Phường sẽ tập trung rà soát, cập nhật, làm sạch, đồng bộ các cơ sở dữ liệu; khắc phục các điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng, quy trình và kỹ năng số.

Cùng với đó là tăng cường bồi dưỡng, tập huấn để cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo các nền tảng số, từng bước ứng dụng AI vào xử lý công việc; tiếp tục triển khai “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số.

Tại phường Liên Hòa, nhiệm vụ số hóa, làm sạch dữ liệu y tế cũng đang được tích cực triển khai. Đây là minh chứng cho cách tiếp cận chuyển đổi số từ những nhiệm vụ cụ thể, sát với hoạt động quản lý và đời sống người dân.

Tập trung nguồn lực để tạo sức bật mới

Sau hơn một tháng triển khai Kế hoạch 100 ngày, trong 45 nhiệm vụ cấp tỉnh, Quảng Ninh đã hoàn thành 11 nhiệm vụ và 24 nhiệm vụ đang được triển khai. Toàn tỉnh cũng đã rà soát 595 trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập, qua đó từng bước xác định nhu cầu, hiện trạng để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số.

Để tạo nền tảng lâu dài, Quảng Ninh đang dành nguồn lực đáng kể cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Năm 2026, tỉnh phân bổ 1.089 tỷ đồng, tương đương 3% ngân sách, cho lĩnh vực này.

Nguồn lực không chỉ nằm ở ngân sách và hạ tầng mà còn được dành cho phát triển đội ngũ. Toàn tỉnh hiện duy trì 1.538 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 11.000 thành viên. Quảng Ninh đồng thời ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ, thu hút nhân sự chuyên trách chuyển đổi số từ 1-3 triệu đồng/người/tháng, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương.

Công chức phường cùng khu phố rà soát, đối soát hồ sơ dữ liệu đất đai từ cơ sở. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tỉnh cũng chủ động đề xuất thí điểm mô hình “Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh,” định hướng phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm dữ liệu AI và khu công nghệ cao. Đây được kỳ vọng là những không gian mới để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn chặt hơn với tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn không ít thách thức. Khối lượng công việc liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu đất đai, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu chuyên ngành rất lớn. Nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin, an toàn thông tin ở cấp cơ sở còn thiếu. Trong khi đó, việc giải ngân đối với một số nhiệm vụ đầu tư, mua sắm dịch vụ công nghệ phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình, thủ tục nên cần thêm thời gian.

Đây cũng chính là những “điểm nghẽn” mà Quảng Ninh xác định phải tiếp tục tập trung xử lý trong thời gian tới.

Tỉnh sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; công khai, đôn đốc tiến độ trên hệ thống giám sát số và xử lý nghiêm những trường hợp chậm, muộn. Các nhiệm vụ trọng tâm về dữ liệu đất đai, kiến trúc dữ liệu local, an toàn thông tin được ưu tiên hoàn thành dứt điểm; đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, kiện toàn đội ngũ công nghệ thông tin cấp xã và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số vì thế không chỉ là nhiệm vụ trước mắt của chiến dịch 100 ngày, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Quảng Ninh chuyển từ “số hóa” sang quản trị và phát triển dựa trên dữ liệu.

Từ việc đầu tư hạ tầng, làm sạch dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đến nâng cao năng lực đội ngũ và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, những giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đang tạo nên nền tảng mới cho chuyển đổi số.

Khi từng điểm nghẽn được nhận diện, từng nhiệm vụ được giao rõ người, rõ việc và từng dữ liệu được chuẩn hóa, chuyển đổi số sẽ không còn dừng ở những nền tảng hay chỉ tiêu kỹ thuật, mà từng bước trở thành công cụ nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo sức bật cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững./.

Quảng Ninh tập trung nguồn lực tháo gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)