Quảng Tây thúc đẩy hợp tác AI thực chất với địa phương Việt Nam

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang tích cực thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung vào nhu cầu thực tế, xây dựng chuỗi hợp tác ổn định và thiết lập các cơ chế hợp tác đa tầng, thường xuyên.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Cục Dữ liệu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết việc mở rộng hợp tác AI với Việt Nam được đặt trong khuôn khổ nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời phát huy lợi thế của Quảng Tây với vai trò là địa phương láng giềng, có vị trí kết nối Trung Quốc với ASEAN.



Theo cơ quan trên, trong chuyến thăm Trung Quốc và Quảng Tây hồi tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giữa Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh, thành phố biên giới, với Quảng Tây trong các lĩnh vực như AI.

Tháng 7, tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố một số sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác AI với các nước đang phát triển, trong đó có việc cung cấp 5.000 suất đào tạo chuyên đề AI trong 5 năm tới và xây dựng các trung tâm hợp tác ứng dụng AI quốc tế với 6 tổ chức quốc tế, trong đó ASEAN là trọng tâm.



Phía Quảng Tây cho rằng những định hướng trên mở ra không gian hợp tác mới, đồng thời tạo cơ sở để Quảng Tây và các địa phương Việt Nam cùng xây dựng những hướng đi phù hợp với nhu cầu thực tế.

Một trong những ưu tiên của Quảng Tây là triển khai các dự án AI đáp ứng nhu cầu cụ thể của các địa phương Việt Nam. Tháng 11/2025, Trung tâm Hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc - Việt Nam, nền tảng hợp tác AI cấp quốc gia đầu tiên giữa hai nước, đã khánh thành trung tâm trưng bày tại Hà Nội.

Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt là một trong những kết quả hợp tác nghiên cứu và phát triển tiêu biểu, được xem là dự án có tính biểu tượng trong hợp tác AI song phương.



Tháng 4/2026, Quảng Tây và thành phố Hà Nội ký bản ghi nhớ hợp tác và đang đẩy nhanh các thủ tục liên quan để triển khai. Trên cơ sở khảo sát có hệ thống tại Hà Nội và qua nhiều vòng trao đổi, hai bên đã xác định 28 dự án hợp tác.

Trong số này, Hà Nội quyết định ưu tiên thúc đẩy 10 dự án trong giai đoạn đầu, tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng “bộ não đô thị” Hà Nội, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), ứng dụng AI trong quản lý giao thông, quản trị đô thị tinh gọn, kiểm tra giao thông đô thị và quản lý thiên tai.



Quảng Tây cũng đã thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên của Nhóm công tác chung về AI với thành phố Hải Phòng. Hai bên đang triển khai hợp tác trong đào tạo cán bộ, xây dựng phòng thí nghiệm AI, phát triển mô hình AI trong chẩn đoán hình ảnh y tế, nền tảng chính quyền số và khu đô thị, khu công nghiệp thông minh.

Theo phía Quảng Tây, hai bên đặt mục tiêu triển khai một số kết quả hợp tác nổi bật trước cuộc gặp đầu Xuân của lãnh đạo các tỉnh, thành phố Việt Nam và Quảng Tây dự kiến tổ chức vào năm tới.



Cùng với hợp tác dự án, Quảng Tây định hướng xây dựng chuỗi hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực công nghệ, quản trị dữ liệu và đào tạo nhân lực. Trong lĩnh vực công nghệ, Quảng Tây thúc đẩy các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi, tập trung thảo luận về nội địa hóa, thích ứng các mô hình nền tảng AI, phát triển các mô hình AI chuyên ngành và chia sẻ kinh nghiệm triển khai công nghệ trong thực tế.



Về quản trị dữ liệu, Quảng Tây nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền dữ liệu, pháp luật và quy định của mỗi nước; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản trị an toàn dữ liệu, quản lý các yếu tố dữ liệu và giám sát đạo đức AI, qua đó cùng tìm kiếm phương thức quản trị số phù hợp với điều kiện của mỗi nước.



Trong đào tạo nhân lực, Quảng Tây triển khai mô hình kết hợp giữa giảng dạy chuyên đề và khảo sát thực tế dành cho cán bộ cấp cao Việt Nam.

Tháng 11/2025, Quảng Tây tổ chức lớp đào tạo cán bộ cấp cao về AI cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với 52 học viên, trong đó có Chủ tịch Học viện và 5 cán bộ cấp thứ trưởng.

Hoạt động này góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây với Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác của Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 6/9 tới, lớp đào tạo về AI dành cho cán bộ cấp bộ của Việt Nam sẽ được tổ chức tại Nam Ninh, với 52 cán bộ Việt Nam tham dự, trong đó có 10 cán bộ cấp thứ trưởng.

Trong năm nay, Quảng Tây cũng dự kiến tổ chức các lớp đào tạo dành cho cán bộ đảng và chính quyền thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng.



Về cơ chế hợp tác, Quảng Tây dự kiến phát huy vai trò của Khu hợp tác Thông tin Trung Quốc - ASEAN và Trung tâm Hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc - Việt Nam, xây dựng các đầu mối thường xuyên về giới thiệu công nghệ và kết nối dự án, qua đó đưa các nền tảng này trở thành những địa chỉ quan trọng trong hợp tác AI giữa Quảng Tây và các địa phương Việt Nam.



Quảng Tây cũng nhấn mạnh phương thức “chính phủ tạo nền tảng, doanh nghiệp đóng vai trò chủ thể”, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường kết nối với doanh nghiệp công nghệ và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam để phát triển các sản phẩm AI phù hợp với nhu cầu tại thị trường sở tại.

Theo đó, Quảng Tây đề xuất phát huy mô hình “nghiên cứu và phát triển tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu + tích hợp tại Quảng Tây + ứng dụng tại ASEAN”, qua đó tận dụng lợi thế về công nghệ, kết nối và thị trường để hình thành các dự án hợp tác AI có khả năng duy trì và phát triển theo cơ chế thị trường.



Cục Dữ liệu Quảng Tây khẳng định, trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Quảng Tây sẵn sàng duy trì tinh thần cởi mở, cùng các địa phương và cơ quan hữu quan của Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất trong AI và các lĩnh vực liên quan, góp phần tăng cường kết nối số và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam ngày càng chặt chẽ./.

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