Năng lực cạnh tranh số: Tốc độ Internet Việt Nam lọt top 10 thế giới

Theo bảng xếp hạng Speedtest Global Index tháng 7/2026 của Ookla, Internet di động của Việt Nam tăng tới 10 bậc, lên vị trí thứ 10 thế giới, trong khi Internet cố định tiếp tục giữ phong độ ổn định, vươn lên vị trí thứ 7 toàn cầu, Cho thấy sự thay đổi căn bản của hạ tầng viễn thông Việt Nam sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ vào cáp quang, trung tâm dữ liệu và đặc biệt là thương mại hóa mạng 5G.

Tốc độ Internet nhảy vọt đáng kể

Trong chưa đầy hai năm, tốc độ Internet của Việt Nam đã có bước nhảy vọt đáng kể. Cuối năm 2024, Internet di động của Việt Nam chỉ đứng thứ 37 thế giới. Đến tháng 3/2025, Việt Nam lần đầu tiên lọt nhóm 20 quốc gia nhanh nhất. Đến nay, Việt Nam đã lọt top 10 toàn cầu.

Đây là tốc độ tăng trưởng hiếm có ngay cả khi so sánh với nhiều quốc gia phát triển. Việt Nam được đánh giá là thị trường có mức cải thiện thứ hạng mạnh nhất thế giới, trong khi phần lớn các quốc gia khác gần như giữ nguyên vị trí.

Động lực lớn nhất phía sau thành tích này là việc triển khai mạng 5G trên quy mô toàn quốc. Khác với giai đoạn thử nghiệm, từ cuối năm 2024 đến nay, các doanh nghiệp viễn thông nước nhà đã đầu tư mạnh vào phủ sóng 5G, mở rộng số lượng trạm phát và tối ưu hạ tầng truyền dẫn. Nhờ đó, tốc độ Internet di động tăng gần như theo từng tháng.

Số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ, tốc độ 5G tại Việt Nam từng vượt 594 Mbps vào đầu năm 2026 và tiếp tục duy trì ở mức rất cao, khoảng 462 Mbps trong tháng 7, cho thấy người dùng ngày càng được kết nối chủ yếu bằng mạng 5G thay vì 4G như trước.

Mạng 5G là hạ tầng nền tảng cho hàng loạt ứng dụng mới như nhà máy thông minh, xe tự hành, y tế từ xa, thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo hay Internet vạn vật (IoT). Nói cách khác, tốc độ Internet cao đang trở thành một chỉ số phản ánh năng lực cạnh tranh số quan trọng của toàn bộ nền kinh tế.

Thành quả của chiến lược đầu tư dài hạn

Thứ hạng tốc độ Internet Việt Nam liên tục cải thiện không phải là kết quả của một chiến dịch ngắn hạn, mà là thành quả của quá trình đầu tư dài hạn và có chiến lược.

Sự đồng bộ giữa chính sách và đầu tư đang tạo nên một hệ sinh thái hạ tầng số hoàn chỉnh. Đến tháng 8/2026, Việt Nam có khoảng 131,7 triệu thuê bao Internet băng rộng di động, gần 24,8 triệu thuê bao băng rộng cố định; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 66%, đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ bảy thế giới.

Hệ thống trung tâm dữ liệu thương mại cũng phát triển nhanh với 42 trung tâm dữ liệu, tổng công suất thiết kế khoảng 372,75 MW, tạo nền tảng để phát triển điện toán đám mây, AI và các dịch vụ số quy mô lớn. Những con số này cho thấy tốc độ Internet cao không phải kết quả nhất thời mà phản ánh sự trưởng thành của hạ tầng số quốc gia.

Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp viễn thông cũng tạo áp lực tích cực buộc các nhà mạng liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá cước như trước đây.

Lợi thế mới cho nền kinh tế số

Dù còn nhiều việc phải làm, việc Internet Việt Nam lọt vào top 10 thế giới vẫn mang ý nghĩa chiến lược. Hạ tầng số chất lượng cao sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, thu hút các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao, thúc đẩy phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, AI và bán dẫn. Đồng thời, đây cũng là điều kiện quan trọng để triển khai Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo các mục tiêu mà Việt Nam đang theo đuổi.

Quan trọng hơn, Internet tốc độ cao đang dần trở thành một "hạ tầng " giống như điện, đường hay nước sạch. Quốc gia nào sở hữu hạ tầng số hiện đại sẽ có lợi thế lớn trong thu hút đầu tư, phát triển đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

Việc Việt Nam lần đầu tiên đứng trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới vì thế không nên được nhìn nhận như một đích đến, mà là cột mốc khẳng định năng lực đầu tư hạ tầng số của đất nước. Thách thức trong giai đoạn tiếp theo không còn là cải thiện vài bậc trên bảng xếp hạng, mà là biến lợi thế về hạ tầng thành động lực cho tăng trưởng kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trong kỷ nguyên số.

Internet tốc độ cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Một hạ tầng số hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy thương mại điện tử, phát triển AI, bán dẫn, điện toán đám mây, đồng thời thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu đầu tư vào Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tốc độ Internet Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ đầu năm 2026 Tốc độ Internet đặc biệt là tốc độ mạng băng rộng di động 5G có sự tăng trưởng mạnh mẽ đầu năm 2026. Đà tăng trưởng được dự báo sẽ còn tiếp tục nhờ sự đầu tư đồng bộ.