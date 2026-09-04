Công nghệ

Một loạt chatbot như ChatGPT gián đoạn hoạt động

Đáng chú ý, sự cố gián đoạn hàng loạt này diễn ra ngay trước thời điểm xuất hiện tin đồn OpenAI chuẩn bị công bố mô hình AI thế hệ tiếp theo mang tên Astra.

Biểu tượng chatbot ChatGPT của Công ty OpenAl. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng chatbot ChatGPT của Công ty OpenAl. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dữ liệu từ Downdetector, trang web theo dõi sự cố internet, cho thấy hàng loạt người dùng chatbot ChatGPT của OpenAI tại nhiều quốc gia đã báo cáo về tình trạng gián đoạn diện rộng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) này trong ngày 3/9.

Những khiếu nại đầu tiên về việc gián đoạn hoạt động của ChatGPT được ghi nhận vào khoảng 14h25 giờ GMT (tức 21h25 theo giờ Việt Nam) với số lượng báo cáo lỗi lớn nhất đến từ Mỹ khi lên tới gần 13.000 trường hợp.

Sự cố trên cũng được ghi nhận từ người dùng tại Canada, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Bên cạnh đó, báo cáo lỗi cũng được người dùng phản ánh đối với Codex, nền tảng lập trình của OpenAI.

Ngoài ra, nhiều người dùng cũng báo cáo sự cố đối với các chatbot khác như Grok của xAI và Claude AI của Anthropic.

Trang công nghệ 9to5Mac cho biết sự cố khiến người dùng không thể truy cập hoặc sử dụng ChatGPT trên mọi nền tảng, từ bản web, ứng dụng trên điện thoại di động cho đến ứng dụng trên máy tính.

Đáng chú ý, sự cố gián đoạn hàng loạt này diễn ra ngay trước thời điểm xuất hiện tin đồn OpenAI chuẩn bị công bố mô hình AI thế hệ tiếp theo mang tên Astra.

Cộng đồng công nghệ đặt nghi vấn liệu đây chỉ là sự cố kỹ thuật đơn thuần hay là bước chuẩn bị của nhà phát triển cho một màn ra mắt sản phẩm lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#chatbot #chatGPT #trí tuệ nhân tạo #Openai
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