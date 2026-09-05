Giá lương thực thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ngày 4/9 cho biết giá lương thực thế giới trong tháng 8/2026 tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022, trong bối cảnh thời tiết bất lợi và xung đột làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua Biển Đen, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung các mặt hàng lương thực thiết yếu.

Nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu, nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Niño mạnh cùng những xáo trộn thương mại do các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran đã gây bất ổn cho thị trường nông sản.

Giá ngũ cốc tăng lên mức cao nhất trong 3 năm, trong khi giá đường lên mức cao nhất trong 1 năm.

Chỉ số Giá Lương thực FAO, theo dõi biến động hàng tháng của một rổ các mặt hàng lương thực được giao dịch trên thị trường quốc tế, đạt bình quân 133,3 điểm trong tháng 8/2026, tăng so với mức 130,8 điểm đã điều chỉnh của tháng Bảy.

Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/2022, nhưng vẫn thấp hơn gần 17% so với mức đỉnh kỷ lục ghi nhận tháng 3/2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nhà kinh tế trưởng của FAO, Maximo Torero nhận định mức tăng giá lương thực toàn cầu trong tháng Tám là dấu hiệu cho thấy yếu tố bù đắp rủi ro đang quay trở lại thị trường lương thực. Theo ông, các cú sốc khí hậu, căng thẳng địa chính trị và gián đoạn logistics thương mại đang đồng thời làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Trong tháng 8/2026, các chỉ số giá chuẩn của FAO đối với ngũ cốc, dầu thực vật, đường, thịt và các sản phẩm sữa đều tăng. FAO cho biết thời tiết cực đoan tại châu Âu ảnh hưởng đến triển vọng thu hoạch ngô và củ cải đường, đồng thời tác động đến sản lượng chăn nuôi. Trong khi đó, nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Niño làm gia tăng lo ngại về sản lượng dầu cọ và đường tại châu Á.

Các cuộc tấn công gia tăng tại khu vực Biển Đen đã làm giảm lượng ngũ cốc vận chuyển từ Nga và Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi. Trong khi đó, xung đột Mỹ-Iran gây sức ép lên hoạt động vận chuyển phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trong một báo cáo riêng, FAO hạ dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2026 thêm 3,4 triệu tấn so với ước tính đưa ra hồi tháng Bảy, xuống còn 2,980 tỷ tấn. Mức dự báo mới thấp hơn 2% so với năm 2025 và là mức giảm theo năm lớn nhất kể từ năm 2018. Tuy nhiên, sản lượng dự kiến vẫn sẽ đứng thứ hai trong lịch sử.

FAO cũng hạ 1,1% dự báo lượng dự trữ ngũ cốc toàn cầu vào cuối niên vụ 2026/2027, xuống 947,2 triệu tấn, chỉ cao hơn không đáng kể so với niên vụ trước.

Theo FAO, dự báo dự trữ ngũ cốc thô giảm mạnh hơn mức điều chỉnh tăng dự trữ lúa mì. Dự trữ lúa mỳ được dự báo tăng do lượng tồn kho tại Nga và Ukraine có thể tăng lên trong bối cảnh hoạt động vận chuyển bị gián đoạn./.

An ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất Hạt gạo, hạt lúa mỳ - vốn là nền tảng của an ninh lương thực và ổn định xã hội ở nhiều quốc gia - đang trở thành nơi hứng chịu những cú sốc chồng lấn ấy.