FBI điều tra vụ rao bán hàng triệu thông tin định danh cá nhân

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đang tiến hành điều tra vụ đánh cắp và rao bán trực tuyến bản quét của hàng trăm triệu tài liệu định danh cá nhân thuộc về công dân Mỹ và Canada.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong tuyên bố gửi qua email ngày 4/9, FBI xác nhận đang tiến hành điều tra sự cố nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc của vụ xâm nhập do đây là một cuộc điều tra mở.

Sự việc được phanh phui lần đầu vào ngày 1/9 khi trang blog Krebs on Security đưa tin về một dịch vụ trộm danh tính mang tên Nexus đang chào bán khoảng 170 triệu tài liệu định danh trên mạng Internet.

Theo tiến trình điều tra, kho dữ liệu bị đánh cắp bao gồm khoảng 160 triệu bằng lái xe và thẻ căn cước tại Bắc Mỹ, cùng hơn 10 triệu thẻ cư trú, tài liệu du lịch và thẻ y tế quốc tế.

Đáng chú ý, các bản xem trước dữ liệu được phát tán trên diễn đàn tội phạm mạng Exploit của Nga có kèm theo ảnh chụp bằng lái xe của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth. Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 4/9 cho biết cơ quan này đã nắm được thông tin và đang tiến hành đánh giá tình hình.

Hồ sơ vụ việc cho thấy nhóm tin tặc vận hành Nexus tuyên bố đã duy trì quyền truy cập trong suốt hơn một năm qua vào hệ thống của một công ty xác thực danh tính lớn cùng các khách hàng của họ, bao gồm nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách "Fortune 500," qua đó liên tục trích xuất khoảng 500.000 tài liệu mới mỗi ngày.

Chuyên gia Zach Edwards của hãng bảo mật Infoblox Threat Intel nhận định cuộc tấn công này gây ra những rủi ro an ninh quốc gia thực sự đối với các cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn do tính chất đánh cắp dữ liệu theo thời gian thực từ các nhà cung cấp doanh nghiệp.

Ngay sau khi thông tin điều tra được công bố vào ngày 1/9, dịch vụ Nexus đã lập tức biến mất khỏi mạng Internet./.

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