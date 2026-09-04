Dự luật về tẩy chay Israel gây tranh cãi tại Mỹ

Ngày 3/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm ngăn các trường đại học tham gia tẩy chay Israel tiếp cận nguồn tài trợ liên bang, trong bối cảnh tranh cãi về Phong trào Tẩy chay, Rút vốn và Trừng phạt Israel (BDS) tiếp tục gây chia rẽ tại Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, dự luật mang tên “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật” nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa và một bộ phận nghị sỹ Dân chủ.

Theo dự luật, các cơ sở giáo dục có thể bị cắt tài trợ liên bang nếu tham gia các hoạt động tẩy chay thương mại nhằm vào Israel.



Quy định này đang gây tranh cãi trong xã hội Mỹ. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này cần thiết để bảo vệ sinh viên Do Thái và ngăn chặn tình trạng bài Do Thái tại các trường đại học.

Trong khi đó, các nghị sỹ phản đối cho rằng việc gắn nguồn tài trợ liên bang với lập trường của các trường về BDS có thể xâm phạm quyền tự do ngôn luận được Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ, đồng thời đặt ra những vấn đề liên quan đến tự do học thuật.



Tranh cãi về BDS cũng phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ trong nội bộ đảng Dân chủ liên quan đến chính sách của Israel. Trong khi một bộ phận nghị sỹ Dân chủ vẫn ủng hộ Israel và phản đối BDS, các nhóm cánh tả trong đảng tiếp tục thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn đối với chính sách của Israel và kêu gọi gia tăng sức ép thông qua các biện pháp tẩy chay, rút vốn.



Việc Hạ viện thông qua dự luật một lần nữa cho thấy vấn đề Israel đang tiếp tục là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ.

Tranh luận không chỉ xoay quanh quan hệ Mỹ-Israel và phong trào BDS, mà còn đặt ra bài toán cân bằng giữa chống bài Do Thái, bảo vệ sinh viên Do Thái với quyền tự do ngôn luận và tự do học thuật tại các trường đại học.



Dự luật sẽ cần được Thượng viện thông qua trước khi được chuyển tới Tổng thống Donald Trump để xem xét ký thành luật./.

Israel, Mỹ trước những diễn biến mới tại eo biển Hormuz Iran đưa ra hàng loạt điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, trong khi Mỹ giữ vai trò quyết định. Israel đứng ngoài chiến dịch và đối mặt nguy cơ suy giảm tầm ảnh hưởng.

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