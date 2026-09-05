Thị trường lao động Mỹ phục hồi với 162.000 việc làm mới

Thị trường lao động Mỹ phục hồi trong tháng 8 khi các doanh nghiệp ghi nhận mức tăng việc làm đáng kể, khép lại mùa Hè với hoạt động tuyển dụng kém sôi động bằng một kết quả tích cực.



Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), trong tháng 8, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%. Đây là tháng có mức tăng việc làm mạnh nhất kể từ tháng 3 và là sự phục hồi so với số liệu tháng 7, khi mức tăng việc làm được điều chỉnh lên 21.000, từ mức giảm 23.000 việc làm được công bố trước đó.



Theo nhận định của tạp chí Forbes, nhìn bề ngoài, báo cáo tháng 8 có vẻ là sự phục hồi mà người lao động đã chờ đợi. Lĩnh vực nhà hàng và quán bar tạo thêm 59.000 việc làm, trong khi lĩnh vực giáo dục thuộc chính quyền địa phương tạo thêm 42.000 việc làm, qua đó giúp đảo ngược phần lớn mức giảm 57.500 việc làm mà ngành này ghi nhận trong tháng 7.

Các hoạt động tài chính và lĩnh vực thông tin ghi nhận mức giảm việc làm lớn nhất, lần lượt mất 11.000 và 23.000 việc làm. Nếu bỏ qua hai lĩnh vực này, con số tổng thể về việc làm trong tháng 8 dường như là một tin tốt.



Laura Ullrich, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Indeed, cho rằng có một vài điều cần lưu ý. Thứ nhất, việc con số này cao như vậy làm tăng khả năng lãi suất sẽ được tăng và điều đó có thể khiến thị trường lao động yếu đi thêm trong thời gian tới.

Điều thứ hai là số liệu JOLTS (Khảo sát việc làm và tình trạng luân chuyển lao động) hồi đầu tuần cho thấy môi trường “ít tuyển dụng, ít sa thải” vẫn tiếp diễn. Vì vậy, theo bà Ullrich, mức tăng việc làm mạnh hơn dự kiến nhưng hoạt động tuyển dụng vẫn yếu không nhất thiết mang lại sự cải thiện mà những người tìm việc đang mong đợi.



Theo trang tin Axios, báo cáo việc làm ngày 4/9 cho thấy tháng 6 và tháng 7 là giai đoạn tăng trưởng việc làm khiêm tốn, thay vì suy giảm thực sự, với mức tăng việc làm trong tháng trước cao hơn gấp 3 lần so với dự báo của các nhà kinh tế.

Thị trường lao động Mỹ cho đến nay vẫn chống chịu khá tốt trước tác động của cuộc xung đột với Iran và quá trình chuyển đổi nền kinh tế do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy, với mức tổn thất đáng ngạc nhiên là rất ít.



Số liệu tháng 8 có thể giúp làm rõ liệu đà chậm lại trong tuyển dụng gần đây phản ánh việc có ít người lao động sẵn sàng làm việc hơn hay các doanh nghiệp ít có nhu cầu tuyển dụng hơn.

Khoảng 700.000 người gia nhập lực lượng lao động trong tháng trước và phần lớn trong số này đã tìm được việc làm, cho thấy các doanh nghiệp có khả năng hấp thụ một lượng lớn người lao động gia nhập thị trường cùng lúc.



Điều này diễn ra sau một giai đoạn lực lượng lao động thu hẹp, yếu tố có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, qua đó gây khó khăn trong việc xác định liệu hoạt động tuyển dụng yếu phản ánh nguồn cung lao động hạn chế hay nhu cầu lao động yếu.



Nguy cơ thị trường lao động suy giảm mạnh hiện thấp hơn đáng kể so với một tháng trước. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu hoạt động tuyển dụng đang tăng tốc trở lại hay chỉ ổn định ở mức thấp hơn, nhưng vẫn tương đối vững.



Đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), báo cáo này càng khiến lạm phát trở thành tâm điểm chú ý, trong khi có ít bằng chứng hơn cho thấy thị trường lao động quá mong manh để có thể chống chịu nếu lãi suất tăng cao hơn. Những số liệu cho thấy thị trường lao động vẫn vững vàng củng cố lập luận của các quan chức Fed về khả năng tăng lãi suất nhằm đưa lạm phát xuống.



Trong khi thị trường lao động Mỹ vẫn ở trạng thái gần như toàn dụng, lạm phát đã bước sang năm thứ 6 liên tiếp vượt mục tiêu 2% của Fed. Quyết định về lãi suất trong chưa đầy 2 tuần nữa sẽ phụ thuộc nhiều vào 2 chỉ số lạm phát quan trọng của tháng 8 được công bố vào tuần tới.



Điều tích cực nhất có thể nói về báo cáo việc làm mạnh mẽ này là nó củng cố quan điểm vốn có của các lãnh đạo ngân hàng trung ương rằng vấn đề lớn hiện nay nằm ở lạm phát. Báo cáo không cho thấy tín hiệu nào đáng kể có thể làm suy yếu lập luận ủng hộ việc tăng lãi suất. Trên thực tế, số liệu còn ủng hộ khả năng thị trường lao động thậm chí đang tăng tốc trở lại.



Sonu Varghese, chiến lược gia kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Carson Group, viết trong một bản phân tích rằng số việc làm tháng 8 tăng mạnh trên diện rộng, trong đó có các ngành mang tính chu kỳ như xây dựng và sản xuất. Kết hợp với lạm phát ở mức cao, Fed dường như đang đi ngược chiều với một nền kinh tế đang tăng trưởng nóng.



Báo cáo việc làm thường là một trong những công bố dữ liệu kinh tế hàng tháng quan trọng nhất để dự đoán bước đi tiếp theo của Fed. Nhưng lần này thì không. Các số liệu tháng 8 không làm thay đổi đáng kể bức tranh kinh tế tổng thể, mà chủ yếu củng cố phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tuần trước rằng “tôi tin rằng thị trường lao động phù hợp với trạng thái toàn dụng lao động.”



Các số liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào tuần tới hiện có ý nghĩa quan trọng hơn đối với quyết định về lãi suất. Việc kết hợp các thành phần của 2 chỉ số này có thể giúp các nhà kinh tế ước tính tương đối sát diễn biến của chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên - khi chỉ số này được công bố vào ngày 30/9.



Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng đưa ra những bình luận về các số liệu việc làm tích cực trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, cho rằng những số liệu này sẽ khuyến khích Fed hạ lãi suất.



Theo nhận định của tờ The Washington Post, bất chấp sức ép từ Tổng thống Trump, báo cáo công bố ngày 4/9 nhiều khả năng sẽ cung cấp thêm cơ sở để Fed tăng lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách nhóm họp vào giữa tháng 9.



Tuy nhiên, số liệu lạm phát mới có thể làm nổi bật một điểm đáng lo ngại trong báo cáo việc làm: tốc độ tăng tiền lương đang chậm lại. Thu nhập bình quân theo giờ trong tháng 8 tăng lên 37,75 USD/giờ, chỉ tăng 3,1% so với một năm trước.

Trong bối cảnh lạm phát tăng cao hơn một chút, số liệu công bố vào tuần tới có thể cho thấy giá cả một lần nữa tăng nhanh hơn tiền lương, chủ yếu do giá xăng tăng trong bối cảnh xung đột với Iran.

Điều này sẽ là một đòn giáng nữa đối với những người tiêu dùng đang cảm thấy bi quan về khả năng chi tiêu của mình trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11./.

Dữ liệu việc làm Mỹ mở thêm dư địa cho giá vàng trong tuần qua Diễn biến mới nhất từ thị trường lao động Mỹ đang làm thay đổi nhanh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó tiếp thêm động lực cho giá vàng.

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