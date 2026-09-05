Khai giảng năm học mới 2026-2027: Náo nức niềm vui từ miền xuôi đến miền ngược

Sáng 5/9, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trực tiếp có mặt tại các địa phương dự lễ khai giảng năm học 2026-2027, động viên thầy cô giáo và học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường, gửi gắm kỳ vọng về một năm học mới với những chuyển biến tích cực, thực chất trong giáo dục và đào tạo.

Bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới

Cùng với cả nước, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2026-2027. Năm học mới diễn ra sau quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ và nguồn lực; đồng thời bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, lễ khai giảng gắn với khánh thành, đưa ngôi trường liên cấp mới vào sử dụng. Dự lễ có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự lễ cắt băng khánh thành Trường nội trú liên cấp biên giới Thanh Thủy. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, sân trường rộn ràng tiếng nói cười; những bộ trang phục truyền thống nhiều màu sắc của học sinh các dân tộc thiểu số tạo nên nét đặc trưng của ngày khai trường nơi vùng cao biên giới.

Năm học 2026-2027, trường có 33 lớp với 1.078 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Việc đưa trường liên cấp vào hoạt động tạo thêm không gian học tập khang trang, đồng bộ, thuận lợi cho học sinh và giáo viên, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu giáo dục tại địa bàn biên giới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, thực hiện phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, toàn tỉnh đã giảm 485 cơ sở, từ 1.063 xuống còn 578 cơ sở, tương đương 45,6%, vượt 15,6% so với chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm học này, toàn tỉnh có trên 17.000 nhóm, lớp với hơn 500.000 học sinh từ mầm non đến Trung học Phổ thông; đội ngũ toàn ngành hơn 32.000 cán bộ, viên chức, giáo viên. Tỉnh hiện có hơn 17.200 phòng học, trong đó tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 70,7%.

Hơn 2,6 triệu học sinh Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ khai giảng năm học mới

Hơn 2,6 triệu học sinh, cùng các thầy, cô giáo tại hơn 3.400 trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên.

Dịp này, Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong thời điểm Thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục càng phải đi trước một bước.

Thành phố cần một nền giáo dục nổi trội, hiện đại, hội nhập, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ và chuyển đổi số; nhưng trước hết và trên hết, phải là một nền giáo dục nhân văn và lấy người học làm trung tâm.

Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng để phát triển giáo dục; chăm lo cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển phương pháp giáo dục hiện đại kết hợp ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo và các phương thức giáo dục tiên tiến.

Lãnh đạo Thành phố mong muốn đội ngũ thầy, cô giáo của Thành phố tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, “chân cứng đá mềm,” không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người; không chỉ giúp học sinh có kiến thức, mà còn giúp các em có bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Với học sinh, lãnh đạo Thành phố mong muốn các em hãy học tập, rèn luyện thật tốt, sống có trách nhiệm; biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu; chủ động tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, nhưng đồng thời phải giữ gìn lòng nhân ái, sự trung thực và tinh thần phụng sự cộng đồng.

“Thành phố không kỳ vọng ở các em những điểm số cao, mà kỳ vọng các em là những con người tử tế, có năng lực, có khát vọng và có trách nhiệm với Thành phố và quê hương, đất nước,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhắn nhủ.

Thực hiện Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027,” đến trước ngày khai giảng, Thành phố đã chính thức đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với chỉ tiêu đề ra.

Cùng với xây mới trường lớp, Thành phố linh hoạt chuyển đổi công năng các cơ sở hiện hữu, tận dụng trụ sở công dôi dư sau sắp xếp để bổ sung trường học tại những nơi còn thiếu. Thành phố đồng thời dành hơn 274 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp trường lớp, mua sắm trang thiết bị và bổ sung điều kiện hoạt động cho các trường mới thành lập.

Năm học mới diễn ra trong bối cảnh nhiều chính sách hỗ trợ người học tiếp tục được triển khai, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình, đồng thời thể hiện rõ quan điểm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, bình đẳng.

Cùng với các chính sách an sinh giáo dục, nội dung và phương thức dạy học tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, hội nhập. Thành phố từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; thúc đẩy giáo dục STEM/STEAM, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ mới, qua đó trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quá trình sắp xếp lại mạng lưới giáo dục công lập tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong quản trị trường học. Tính đến ngày 3/9, số cơ sở giáo dục công lập toàn Thành phố giảm từ 2.188 xuống còn 1.486 cơ sở, giảm 702 đầu mối; số trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tăng từ 14 lên 44 trường, qua đó tăng khả năng chia sẻ cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả quản trị tại các địa bàn.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ đơn thuần là giảm đầu mối mà đặt ra yêu cầu bộ máy sau sắp xếp phải vận hành hiệu quả hơn; nguồn lực, cơ sở vật chất được sử dụng tốt hơn; đồng thời bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra ổn định, quyền học tập của học sinh không bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự khai giảng tại xã biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh

Tại điểm trường xã vùng cao biên giới Bình Liêu, Lễ khai giảng năm học mới gắn liền với Lễ khánh thành dự án xây mới nhà trường đã diễn ra trang trọng, ấm áp với sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao tặng nhà trường 1 chiếc ti vi; lãnh đạo Trung ương, địa phương trao tặng nhiều suất học bổng, phần quà ý nghĩa cho học sinh vượt khó học giỏi.

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước phát triển mới khi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Bình Liêu chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/8/2026 trên cơ sở sắp xếp lại Trường Tiểu học Tình Húc và giải thể Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Liêu.

Trường có quy mô 26 lớp với 653 học sinh, trong đó hơn 300 em theo học hệ bán trú và nội trú. Ngôi trường được đầu tư xây mới khang trang trên diện tích 9,7 ha với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, đáp ứng trọn vẹn điều kiện học tập và sinh hoạt hiện đại.

Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, thành phố Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế địa phương đi đầu cả nước về hệ thống chính sách an sinh toàn diện. 100% học sinh nhà trường được cấp phát sách giáo khoa miễn phí.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Học sinh Tiểu học được thụ hưởng chính sách hỗ trợ 180 ml sữa/ngày theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND. Các chế độ hỗ trợ tiền ăn, gạo, trang cấp đồ dùng theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP được bảo đảm đầy đủ. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí bổ sung 705 triệu đồng của thành phố, nhà trường đang triển khai lắp đặt hệ thống điều hòa cho các phòng ở nội trú. Song song với các chế độ sinh hoạt, nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phòng học thông minh, giáo dục STEM và năng lực số nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Hải Phòng đầu tư phòng học thông minh, nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học

Tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng đại diện lãnh đạo thành phố đã dự động viên thầy và trò nhà trường nhân dịp năm học mới.

Các đại biểu đã cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng phòng học Tin học và phòng STEM do cựu học sinh nhà trường trao tặng. Trong đó, phòng tin học do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, học sinh khóa 1983-1986 trao tặng. Phòng học STEM do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, học sinh khóa 1981-1984 trao tặng.

Hai không gian học tập mới tạo điều kiện để học sinh nhà trường tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại, phát triển năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng phòng học tin học cho Trường THPT Ngô Quyền. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Năm học 2026-2027, ngành giáo dục thành phố Hải Phòng xác định đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khả năng tự học và vận dụng kiến thức, phát huy năng lực tư duy giải quyết vấn đề cho học sinh; bố trí giáo viên hợp lý, đảm bảo đủ giáo viên theo môn học, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, quản trị nhà trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, năng lực số, trí tuệ nhân tạo; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa”, kế hoạch phát triển trường chuyên trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, ngành xác định chuyển mạnh tư duy từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, gắn đổi mới quản trị nhà trường với phát triển đội ngũ, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục phát triển kho học liệu số, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm trong kiểm tra, đánh giá. Cùng với đó, từng bước tổ chức dạy học và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp với điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu và đối tượng học sinh; đa dạng hóa ngoại ngữ được dạy; tăng cường việc dạy ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc.

Về nhân lực, ngành cũng hướng tới bố trí đội ngũ hợp lý, nhất quán định hướng “giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy"; xây dựng đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2026-2030”, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Khánh thành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu tại xã đảo Minh Châu, Hà Nội

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã dự Lễ khánh thành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Dự án Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu có tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, trong đó 49 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội và 60 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Công trình có khối nhà 5 tầng được xây mới với tổng diện tích sàn 4.665m2, gồm các phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn, hội trường và phòng chức năng. Các khối Tiểu học, Trung học cơ sở cùng nhiều hạng mục phụ trợ cũng được cải tạo, hoàn thiện; trang thiết bị phục vụ giảng dạy được đầu tư đồng bộ.

Nhà trường được đầu tư hệ thống phòng học văn hóa, phòng chức năng, phòng học STEM, phòng học công nghệ với các thiết bị nghe nhìn thông minh, kết nối mạng tốc độ cao.

Cùng với đó là các phòng thực hành, thí nghiệm khoa học tự nhiên, phòng tin học, thư viện và khu giáo dục thể chất ngoài trời, phục vụ quá trình học tập, rèn luyện của học sinh từ Tiểu học đến Trung học phổ thông.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu có 970 học sinh. Trong đó, lớp 1 tuyển sinh đủ 100% chỉ tiêu với 72 học sinh; lớp 6 tiếp nhận 96 học sinh; lớp 10 tiếp nhận 76 học sinh. Đây là khóa học sinh Trung học phổ thông đầu tiên của địa phương, đánh dấu việc hiện thực hóa cơ hội học cấp 3 ngay trên quê hương đối với con em Minh Châu.

Cùng với trường liên cấp, Trường Mầm non Minh Châu có quy mô khoảng 340 trẻ. Công tác tuyển sinh đầu cấp đạt 80/90 trẻ; toàn bộ trẻ được kiểm tra, chăm sóc y tế học đường trước thềm năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết, bao đời nay, dòng sông Hồng vừa bồi đắp phù sa, vừa là ranh giới ngăn các ước mơ con chữ của nhiều thế hệ học sinh ở xã Minh Châu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và tặng cây “Hạnh phúc” cho thầy và trò nhà trường. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đã có những câu chuyện cha đưa con, mẹ đón con qua từng chuyến đò ngang để kịp giờ đến lớp; biết bao mùa mưa lũ, những chuyến đò phải tạm dừng, những buổi học dở dang. Đó là nỗi trăn trở của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Minh Châu.

Tới dự khai giảng cùng cháu nội, bà Nguyễn Thị Lành, 75 tuổi, thôn Thu Tràng, xã Minh Châu cho biết: “Trước đây, con cháu chúng tôi không có điều kiện học tập tốt như thế này, trường lớp thì xuống cấp, còn các cháu lên cấp ba phải sang tận Quảng Oai để đi học. Có trường mới, các cháu không còn phải lội bùn, vác xe đạp để kịp chuyến đò sang trường, chưa kể lúc mưa gió, nắng nôi. Người dân chúng tôi rất tin tưởng vào sự phát triển của xã nhà.”

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành, chính thức bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng và trao tặng cây “Hạnh phúc” cho nhà trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao tặng nhà trường một phòng học STEM hiện đại, tạo điều kiện để học sinh có thêm cơ hội thực hành, nghiên cứu khoa học và phát triển tư duy công nghệ.

Quảng Ngãi: Khánh thành công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Dục Nông

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cùng thầy và trò Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Dục Nông (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) khai giảng năm học mới 2026-2027 và cắt băng khánh thành công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Dục Nông.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên khẳng định, đầu tư trường học ở các xã biên giới là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào và thế hệ trẻ nơi phên dậu của Tổ quốc. Đó không chỉ là đầu tư cho giáo dục hôm nay, mà còn là đầu tư cho tương lai của các em, cho sự phát triển của vùng biên và cho thế trận lòng dân vững chắc.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung sức triển khai.

Dù thời gian gấp, địa bàn xa, điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi, nhưng đến nay, 4 trường tại các xã Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong đã hoàn thành, khang trang, đồng bộ, sẵn sàng đón các em bước vào năm học mới.

“Những ngôi trường mới hôm nay không chỉ mang đến điều kiện học tập tốt hơn, mà còn gửi gắm niềm tin, tình cảm và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ vùng biên giới.

Từ những mái trường này, các em sẽ được học tập, trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên, để mai này góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc,” Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên nêu rõ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dục Nông. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Dục Nông được khởi công xây dựng vào ngày 16/11/2025, cùng với các điểm trường biên giới khác trên cả nước.

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi và thời gian gấp rút, tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương đôn đốc, cùng sự nỗ lực của các nhà thầu, đơn vị thi công, công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng đúng thời gian, sẵn sàng đón thầy cô và học sinh vào học trong năm học mới 2026 – 2027. Trường có diện tích hơn 41.500 m2, tổng mức đầu tư hơn 221 tỷ đồng.

Tại Lễ khai giảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn thừa ủy quyền trao 20 quả bóng đá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các em học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Dục Nông.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cũng trao 20 quả bóng chuyền, 20 vợt cầu lông cho các em học sinh; lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi cũng dành 20 phần quà tặng 20 em học sinh vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Tại buổi lễ, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 34) ký kết phối hợp hoạt động kết nghĩa với Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Dục Nông; đồng thời, nhận hỗ trợ thường xuyên 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/em/năm.

Vĩnh Long rộn ràng đón năm học mới

Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long rộn ràng đón học sinh. Từ điểm cầu chính của tỉnh đến các trường dân tộc nội trú, trường có đông học sinh Khmer và các trường ở khu vực đô thị, nông thôn, ngày khai giảng diễn ra trang trọng, phấn khởi, mở đầu một năm học với nhiều yêu cầu đổi mới trong quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại điểm cầu chính của tỉnh - Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, xã An Quy, cô Đồng Thị Thuận, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, khai giảng năm học 2026-2027 không chỉ mở đầu năm học mới mà còn đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường về quy mô, nguồn lực và sứ mệnh giáo dục đào tạo.

Với tinh thần phấn khởi, gần 3.000 học sinh tại 9 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp Trung học phổ thông và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng đồng loạt bước vào năm học mới. Tại các trường, ngày khai giảng mang sắc màu riêng với các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa Khmer và hoạt động chào đón học sinh.

Thầy Kim Chan Ta Na, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Trà Vinh cho biết, năm học này, trường có 414 học sinh, 100% là học sinh Khmer, trong đó 40 em thuộc diện khó khăn.

Học sinh được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ theo quy định, gồm học bổng hơn 2 triệu đồng/tháng, miễn học phí, cấp chăn, màn, chiếu, đồng phục, sách giáo khoa, vở và dụng cụ học tập.

Các học sinh phấn khởi chờ đến giờ khai giảng. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN.)



Nhà trường quản lý, chăm sóc học sinh nội trú 24/24 giờ, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm; đồng thời tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giúp học sinh giảm khó khăn khi sống xa gia đình. Nhà trường kỳ vọng với chính sách hỗ trợ và đổi mới phương pháp dạy học sẽ tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

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Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có hơn 678.000 học sinh tại 584 cơ sở giáo dục; toàn ngành có 41.671 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó 97,34% đạt chuẩn trình độ đào tạo, 23,59% trên chuẩn.

Trong năm học mới, ngành Giáo dục tập trung đổi mới quản trị dựa trên dữ liệu, lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng số và ngoại ngữ. Ngành tiếp tục đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, tin học, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp; sắp xếp mạng lưới trường lớp, ưu tiên cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng đội ngũ nhà giáo.

Cùng đó, ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, học bạ số, văn bằng số, từng bước đưa năng lực số và AI vào quản lý, dạy học, hỗ trợ xây dựng học liệu, ngân hàng câu hỏi, phân tích kết quả và cá thể hóa việc học; chú trọng đạo đức số, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị tài trợ vận động, trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, đồng thời hỗ trợ một số trường hệ thống điểm danh thông minh để ứng dụng trong năm học mới.

Lạng Sơn đưa 4 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở vào hoạt động

Ngày 5/9, hơn 204.870 học sinh tại 637 cơ sở giáo dục tỉnh Lạng Sơn hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027.

Dịp này, tỉnh Lạng Sơn đã khánh thành, đưa 4 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới: Khuất Xá, Kiên Mộc, Mẫu Sơn và Quốc Khánh vào hoạt động. Hơn 4.500 học sinh vùng biên xứ Lạng sẽ được học tập, ở nội trú trong ngôi trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đầy đủ tiện nghi giúp các em có điều kiện học tập tốt nhất, phát triển toàn diện...

Được học tập tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, em Đinh Hà Vũ, học sinh lớp 6A3 (nhà ở thôn Bản Khoai, xã Mẫu Sơn) chia sẻ, em cũng như các bạn trong lớp rất vui vì năm học mới được học tập, ở nội trú tại một trong những ngôi trường khang trang, hiện đại, đồng bộ nhất của tỉnh. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để đáp lại niềm tin, kỳ vọng của thầy cô, gia đình và toàn xã hội.

Nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Khuất Xá vào sử dụng . (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Quốc Tuấn cho biết, năm học 2026-2027, toàn ngành tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đổi mới quản trị nhà trường; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về bứt phá phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới; xây dựng lộ trình đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, tỉnh tập trung rà soát và tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện mô hình tổ chức, bố trí nhân sự cho các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại xã biên giới; thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn, xóa bỏ các điểm trường lẻ, nhóm lớp ghép cấp Mầm non, Tiểu học; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; huy động nguồn lực đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục ở vùng khó khăn...

Cùng với đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là tại vùng khó khăn, miền núi, biên giới, tỉnh đẩy nhanh tiến độ 7 dự án trường nội trú liên cấp giai đoạn 2 tại các xã: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Kháng Chiến và Quốc Việt./.

Cả nước rộn ràng trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 Sáng nay, 5/9, hàng chục triệu học sinh, sinh viên các cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng, năm học mới 2026-2027 chính thức bắt đầu.