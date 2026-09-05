Quảng Ninh: Lễ khai giảng đặc biệt của 4 thầy trò nơi đầu sóng đảo Trần

Trong không khí hân hoan của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, sáng 5/9, tại điểm trường thôn Trần (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Lân) ở giữa biển khơi, lễ khai giảng năm học 2026-2027 đã diễn ra trong một không gian vô cùng đặc biệt: Toàn trường chỉ có 1 thầy giáo và 3 học sinh.

Dù không có sân trường rộng lớn hay tiếng trống rộn rã của những ngôi trường đông đúc ở đất liền, lễ khai giảng giữa biển trời đảo Trần vẫn diễn ra trang trọng, ấm áp và đầy đủ nghi thức. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển, cờ hoa rực rỡ hòa cùng nụ cười háo hức của 3 học sinh trong những bộ quần áo mới.

Năm học này, điểm trường thôn Trần ở đảo tiền tiêu đón 3 học sinh thuộc các khối lớp 1, lớp 2 và lớp 5. Tuy khác lứa tuổi và chương trình học, các em vẫn chung một mái trường, chung một lớp học giữa biển khơi. Ngay từ sớm, các em đã ríu rít trò chuyện, cùng thầy giáo chuẩn bị chu đáo cho ngày trọng đại.

Chung vui với thầy và trò nhà trường có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo. Những lẵng hoa tươi thắm, những phần quà thiết thực đã được trao tận tay các em, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền, quân dân trên đảo đối với sự nghiệp gieo chữ nơi tiền tiêu.

Đảm nhiệm lớp học đặc biệt này là thầy giáo Trần Văn Luyện (giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Lân). Tình nguyện ra công tác tại đảo Trần khi vợ đang mang thai tháng thứ 7 và hai con nhỏ đang tuổi đến trường, thầy Luyện cho biết sự đồng hành, ủng hộ từ gia đình chính là điểm tựa vững chắc để thầy yên tâm cống hiến.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề giáo dục, đây là lần đầu tiên thầy Luyện đứng lớp ghép với 3 học sinh ở 3 trình độ khác nhau.

Thầy giáo đưa đón 3 học sinh đến lớp. (Ảnh: TTXVN phát)

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, thầy Trần Văn Luyện bày tỏ: Việc dạy lớp ghép có những đặc thù riêng, nhưng dù chỉ có một học sinh, đây vẫn là một lớp học, một tương lai cần được quan tâm và vun đắp.

Thầy Luyện mong muốn truyền đạt kiến thức, giúp các em có thêm hành trang tự tin bước vào đời, để khoảng cách địa lý không trở thành rào cản về cơ hội học tập.

Sự tận tụy của người thầy cùng sự chăm lo của chính quyền địa phương đã tạo niềm tin vững chắc cho người dân nơi đảo xa.

Chị Hoàng Thị Quang, phụ huynh em Vũ Khánh Ngọc (học sinh lớp 2), xúc động chia sẻ: "Đảo Trần rất xa xôi, trường chỉ có 3 học sinh nhưng lễ khai giảng vẫn được chuẩn bị rất chu đáo. Gia đình rất biết ơn thầy giáo đã bám trường, bám lớp để cha mẹ yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo."

Tiếng trống khai trường vang lên giữa trùng khơi đã mở ra năm học mới 2026-2027 với bao ước mơ của thầy và trò vùng biển đảo. Dù lớp học còn khiêm tốn về số lượng nhưng sự quan tâm dành cho sự nghiệp giáo dục nơi đầu sóng chưa bao giờ vơi giảm, góp phần tiếp thêm tự tin cho những đứa trẻ vùng biên cương hướng về tương lai./.

Khai giảng năm học mới 2026-2027: Náo nức niềm vui từ miền xuôi đến miền ngược Sáng 5/9, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trực tiếp có mặt tại các địa phương dự lễ khai giảng năm học 2026-2027, động viên thầy cô giáo và học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường.

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