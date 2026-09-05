Lai Châu: Trường nội trú Petrovietnam - Phong Thổ đã sẵn sàng cho năm học mới

Hòa trong không khí náo nức của hàng triệu giáo viên, học sinh trên cả nước chào đón năm học 2026-2027, thầy và trò nơi biên cương Phong Thổ (Lai Châu) cũng đang háo hức chờ đón tiếng trống khai trường đầu tiên dưới mái trường mới khang trang, hiện đại.

Sau khoảng 10 tháng khẩn trương thi công, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục, từ phòng học, khu nội trú, nhà ăn đến các không gian sinh hoạt, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Đặc biệt đây là công trình đầu tiên trong số các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trước thời hạn, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Những ngày đầu tháng 9, không khí chuẩn bị cho năm học mới tại ngôi trường nơi biên cương Lai Châu đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Tất cả đã sẵn sàng để đón học sinh và tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào sáng ngày 5/9.

Sau khoảng 10 tháng khẩn trương thi công, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ.

Từ một công trường hối hả giữa núi rừng Tây Bắc, ngôi trường mới nay đã hiện lên khang trang, đồng bộ. Những dãy phòng học sáng màu, khu nội trú và nhà đa năng tạo nên một không gian giáo dục hiện đại, mở ra điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc vùng biên.

Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ được xây dựng trên diện tích khoảng 6,15 ha, với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tài trợ 245 tỷ đồng.

Công trình được đầu tư tương đối đồng bộ, gồm nhà hiệu bộ, các khối phòng học bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng và hệ thống trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, rèn luyện. Theo thiết kế, trường có quy mô 30 lớp, gồm 14 lớp tiểu học và 16 lớp Trung học cơ sở, tổng số hơn 1.000 học sinh.

Để bảo đảm công trình hoàn thành trước thềm năm học mới, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức làm việc liên tục theo phương án “3 ca, 4 kíp”. Đến cuối tháng 8, các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện phục vụ hoạt động dạy, học và sinh hoạt của học sinh.

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường và chính quyền địa phương đã tập trung chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; xây dựng phương án tổ chức lớp học, quản lý học sinh nội trú, bảo đảm ăn ở, chăm sóc sức khỏe, an ninh, an toàn trường học.

Nhà trường đã tổ chức đón học sinh năm học 2026-2027, giúp các em từng bước làm quen với môi trường học tập và sinh hoạt mới. Đối với một trường nội trú liên cấp, sự sẵn sàng không chỉ được đo bằng số phòng học hay những bộ bàn ghế mới. Đó còn là sự vận hành đồng bộ của khu nội trú, nhà ăn, thư viện, phòng học bộ môn, khu vui chơi; là phương án quản sinh, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt thời gian các em học tập xa gia đình.

Theo kế hoạch, sáng 5/9, tỉnh Lai Châu sẽ đồng thời tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới. Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở Pa Tần được lựa chọn làm điểm cầu chính của tỉnh; Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ kết nối trực tuyến với chương trình chung. Việc đưa Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đối với một địa bàn miền núi, biên giới, nơi dân cư phân tán, nhiều bản nằm xa trung tâm và điều kiện đi lại còn khó khăn.

Các em học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ háo hức trước lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: CTV)

Mô hình học tập, ăn ở tập trung sẽ giúp học sinh giảm những hành trình vượt núi, băng rừng đến lớp, đồng thời được tiếp cận môi trường giáo dục an toàn, đồng bộ và đầy đủ hơn.

Công trình này là một dấu ấn đậm nét trong hành trình đồng hành cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội và phát triển giáo dục của PETROVIETNAM. Song hành cùng sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tập đoàn luôn xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho trẻ em vùng khó khăn.

Khi tiếng trống khai trường vang lên giữa núi rừng Phong Thổ, ngôi trường mang tên PETROVIETNAM sẽ chính thức bước vào hành trình mới. Tin rằng, đây không những là một công trình giáo dục khang trang mà còn là điểm tựa tri thức, chắp cánh cho những ước mơ của học sinh vùng biên vươn xa.../.

Giáo dục STEM: Nền tảng hình thành năng lực tự học cho học sinh Hơn 46.000 học sinh đã được tiếp cận các bài học STEM tích hợp, học tập qua dự án. Gần 50.000 người hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới lan tỏa gồm cơ quan quản lý, nhà trường, giáo viên và học sinh.

​