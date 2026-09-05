Rộn ràng trước giờ khai giảng tại trường phổ thông nội trú liên cấp nơi biên giới

Ngay từ sáng sớm 5/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa, không khí chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên phạm vi toàn quốc đã diễn ra khẩn trương, trang trọng.

Đây là điểm cầu chính của tỉnh Thanh Hóa kết nối với chương trình Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự chương trình tại điểm cầu.

Từ sáng sớm, học sinh trong những bộ đồng phục mới đã có mặt tại trường. Trên sân trường, các em nhanh chóng ổn định vị trí, chỉnh trang trang phục, trò chuyện với bạn bè trong tâm thế háo hức chờ đợi thời khắc bắt đầu năm học mới.

Em Sùng Thị Dua, học sinh lớp 9A, ở bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, có mặt tại trường từ sớm. Với Dua, năm học mới đặc biệt hơn khi em được học tập trong ngôi trường nội trú khang trang, ngay tại địa bàn vùng biên giới.

Dua chia sẻ trước đây việc đến trường của học sinh ở bản xa gặp nhiều khó khăn, nhất là vào những ngày thời tiết không thuận lợi. Nay được học tại trường nội trú, em giảm đáng kể thời gian đi lại, có thêm điều kiện ăn ở, sinh hoạt và tập trung cho việc học tập.

Cùng chung tâm trạng mong chờ năm học mới, em Thao Y Chiểng, học sinh lớp 8, ở bản Mùa Xuân, cho biết em rất vui khi được học trong ngôi trường mới. Khoảng cách từ nhà đến trường xa nên trước đây việc đi học hằng ngày gặp không ít trở ngại. Việc nhà trường tổ chức học nội trú giúp em có điều kiện học tập ổn định hơn, được sinh hoạt cùng bạn bè và yên tâm học tập.

Đối với các bậc phụ huynh, sự xuất hiện của ngôi trường nội trú liên cấp không chỉ mở thêm cơ hội học tập cho con em đồng bào vùng biên mà còn giúp gia đình vơi bớt nỗi lo về việc đi lại, ăn ở của học sinh.

Phụ huynh và học sinh ở bản Mông Mùa Xuân, xã Sơn Thủy hào hứng có mặt từ sáng sớm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy, xã Sơn Thủy. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Có mặt tại trường cùng con trong ngày khai giảng, anh Thao Văn Chứ, dân tộc Mông, ở bản Mùa Xuân, cho biết anh đã dậy và lên đường từ rất sớm để kịp dự lễ khai giảng đặc biệt trong ngôi trường mới. Với những gia đình ở các bản xa trung tâm, việc con được học tập, sinh hoạt tại trường nội trú không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường mà còn giúp phụ huynh yên tâm hơn trong suốt những năm học.

“Có trường mới, các cháu được học tập, ăn ở tại trường, gia đình chúng tôi yên tâm hơn nhiều,” anh Chứ chia sẻ.

Theo ông Phạm Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy, nhà trường được xây dựng với quy mô 30 lớp, đáp ứng khoảng 750 học sinh, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng.

Năm học 2026-2027, trường có 667 học sinh. Trong đó, 248 học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 được tổ chức học tập nội trú; 419 học sinh các khối lớp còn lại học bán trú.

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng và lễ khánh thành, những ngày qua, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện các phần việc cuối cùng, từ cơ sở vật chất, cảnh quan đến công tác tổ chức, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới.

Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thủy, cho biết ngôi trường nội trú liên cấp đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối. Địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an cùng các đoàn thể tham gia tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sẵn sàng cho ngày khánh thành trường và tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Không chỉ là một công trình giáo dục, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy còn mang ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực biên giới. Việc đầu tư trường học đồng bộ, tổ chức nội trú, bán trú phù hợp giúp học sinh ở những địa bàn còn khó khăn có điều kiện học tập ổn định, hạn chế những trở ngại do khoảng cách địa lý, đồng thời tạo môi trường để các em được rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện.

Đặc biệt, việc đưa trường vào sử dụng ngay trong năm học mới thể hiện sự quan tâm, đầu tư cho giáo dục tại vùng biên giới, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các khu vực; qua đó tạo nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng thế hệ học sinh có tri thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm với quê hương.

Trong ánh nắng sớm, sân trường Sơn Thủy ngày khai giảng rộn ràng tiếng nói cười của học sinh. Những gương mặt háo hức, những bộ đồng phục mới và sự tất bật của thầy cô, phụ huynh tạo nên không khí đặc biệt trước thời khắc chính thức mở đầu năm học 2026-2027.

Với học sinh vùng biên, năm học mới bắt đầu từ một ngôi trường mới, khang trang và gần gũi hơn; mở ra thêm điều kiện để các em yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trưởng thành ngay trên quê hương mình./.

Khai giảng Năm học mới - gieo những hạt mầm cho tương lai đất nước Đổi mới giáo dục phải hướng đến sự phát triển toàn diện, để mỗi học sinh không chỉ học giỏi hơn mà còn biết sống đẹp, sống có trách nhiệm và có ý thức hơn về vai trò của mình đối với cộng đồng.