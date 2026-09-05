Gieo mầm xanh từ những ngôi trường mới

Hoà chung không khí tưng bừng, háo hức đón chào năm học mới trên cả nước, sáng 5/9, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông - Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Mầm xanh - Trường mới.”

Đồng hành cùng chương trình là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Tiến sỹ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục Việt Nam.

Chương trình mang đến một góc nhìn sinh động, trực quan và đầy cảm xúc về ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước; đặc biệt là không khí náo nức ở các ngôi trường mới tại những địa bàn khó khăn, biên giới.

Đó là các ngôi trường: Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần (tỉnh Lai Châu), Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An).

Việc đưa các ngôi trường mới vùng biên giới vào sử dụng không chỉ tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao mà còn rút ngắn khoảng cách, tạo sự đồng bộ, công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Không chỉ đến với không khí náo nhiệt tại các ngôi trường mới ở biên giới, chương trình còn đưa khán giả đến với những lễ khai giảng đặc biệt của những ngôi trường mới được hình thành từ các trụ sở dôi dư tại tỉnh Hưng Yên.

Hay lễ khai giảng đậm chất Tây Nguyên tại Đắk Lắk và không khí náo nhiệt, sôi động tại các ngôi trường ở hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thậm chí, khán giả còn được tận mắt chứng kiến lễ khai giảng năm học mới ở Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đan xen với kết nối các điểm đầu là những phân tích sâu sắc của hai vị khách mời, nhằm làm rõ những chính sách ưu tiên cho giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, những giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, hiệu quả.

Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, tạo bước chuyển đột phá mạnh mẽ, toàn diện, đưa giáo dục và đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu.

“Mầm xanh - Trường mới” đưa khán giả đi qua nhiều vùng đất trên dải đất hình chữ S để thấy được sự đổi thay của ngành giáo dục, những dấu mốc đặc biệt trên hành trình đón chào năm học mới 2026-2027; đồng thời, truyền thông điệp đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai./.

Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước Sáng 5/9, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã dự lễ khai giảng tại một số địa phương, động viên thầy cô giáo và học sinh, sinh viên bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi.