Dự báo thời tiết ngày 5/9: Nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/9, các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực như sau:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay, đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; trạm Huyền Trân có gió giật cấp 8. Khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm dự báo ngày và đêm 5/9, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Ngày và đêm 5/9, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 6/9, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.Gió mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Ngày khai giảng năm học mới: Thời tiết đẹp trên nhiều khu vực trong cả nước Theo dự báo, ngày khai giảng năm học mới (5/9), thời tiết đẹp trên nhiều khu vực trong cả nước, trong đó khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi.