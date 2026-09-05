Kinh tế

Tài chính

Bamboo Airways nợ hơn 440 tỷ đồng tiền thuế, cựu Chủ tịch bị tạm hoãn xuất cảnh

Tính đến ngày 3/9, Bamboo Airways còn nợ Thuế tỉnh Gia Lai hơn 440 tỷ đồng, vượt ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Sỹ Thắng

Ngày 5/9, Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Thuế tỉnh Gia Lai, ký Thông báo số 50942/TB-GLA-KĐT gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm.

Ông Lê Thái Sâm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) do liên quan đến khoản nợ thuế hơn 440 tỷ đồng của doanh nghiệp này.

Theo thông báo, ông Lê Thái Sâm được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways.

Tính đến ngày 3/9, Bamboo Airways còn nợ Thuế tỉnh Gia Lai hơn 440 tỷ đồng, vượt ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm được áp dụng từ ngày 3/9.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ được xem xét hủy bỏ khi Bamboo Airways hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hoặc bảo đảm tổng số tiền thuế còn phải nộp thấp hơn ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Ông Lê Thái Sâm, sinh năm 1964, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways. Tháng 11/2025, Hội đồng quản trị hãng hàng không này đã thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, thay ông Lê Thái Sâm.

Trước đó, ngày 11/9/2024, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã gửi thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc Bamboo Airways đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Tại thời điểm này, theo báo cáo tình hình nợ đọng thuế, tổng số tiền thuế doanh nghiệp còn nợ đến thời điểm tháng 9/2024 là 304 tỷ đồng.

Các biện pháp Cục Thuế tỉnh Bình Định đã áp dụng gồm: trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với doanh nghiệp; thông báo tạm dừng xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bamboo Airways #Lê Thái Sâm #nợ thuế Bình Định
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Hành khách xếp hàng làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) theo quy định. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn.

Tin cùng chuyên mục