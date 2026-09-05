VPBank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi và giảm 1,5% lãi suất cho khách hàng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VPBank vừa triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh và những lĩnh vực trọng điểm với lãi suất cạnh tranh, điều kiện vay linh hoạt, hỗ trợ hộ kinh doanh và SME có thêm dư địa đầu tư, mở rộng hoạt động, nắm bắt cơ hội mới.

Cụ thể, VPBank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh dành cho các ngành nghề trọng điểm. Chương trình bao gồm hai nhóm sản phẩm là cho vay sản xuất kinh doanh nông nghiệp và cho vay sản xuất kinh doanh 6 ngành nghề.

Với khách hàng sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, mức lãi suất được giảm 1%-1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh tiêu chuẩn. theo đó, khoản vay dưới 3 tỷ đồng được giảm 1%/năm, trong khi khoản vay từ 3 tỷ đồng trở lên được giảm tới 1,5%/năm.

Trong khi đó, khách hàng thuộc 6 ngành nghề trọng điểm bao gồm: Kinh doanh dược; bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ ăn uống; kinh doanh vật liệu xây dựng; du lịch; nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản; sản xuất và kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ; có thể tiếp cận gói tín dụng giảm 0,5%-1%/năm, tùy theo quy mô khoản vay.

Song song với chương trình dành cho hộ kinh doanh, VPBank cũng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng gói tín dụng ưu đãi với quy mô 10.000 tỷ đồng, giảm ngay 1% lãi suất cho các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, công nghệ cao, kinh tế số, AI và bán dẫn.

Bên cạnh lãi suất ưu đãi, các chương trình còn mang đến nhiều điều kiện vay linh hoạt, phù hợp với đặc thù hoạt động của hộ kinh doanh. VPBank áp dụng thời gian ân hạn gốc tối đa 12 tháng đối với khoản vay phục vụ mục đích đầu tư tài sản cố định. Với những khách hàng đang mở rộng cửa hàng, đầu tư cơ sở vật chất hoặc máy móc mới, thời gian ân hạn giúp có thêm khoảng đệm để đưa tài sản vào vận hành, tạo dòng tiền trước khi bắt đầu trả nợ gốc./.

VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68%, cùng với tổng tài sản vượt 1,5 triệu tỷ đồng, thể hiện tăng trưởng bền vững và hiệu quả hoạt động cao.