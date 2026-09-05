Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cho vay siêu dự án Hà Nội, nâng trần 52% vốn tự có

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô theo Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Theo dự thảo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn đối với một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Một trong những nội dung được quy định tại dự thảo là điều kiện xem xét chấp thuận khoản cấp tín dụng vượt giới hạn.

Theo đó, khách hàng và dự án được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 1/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời, khách hàng phải có nhu cầu vay vốn để đầu tư các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, dự thảo quy định phải đáp ứng các điều kiện theo Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đáng chú ý, mức cấp tín dụng tối đa đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó, mức cấp tín dụng tối đa đề nghị không vượt quá 52% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các mức nêu trên được dự thảo quy định để cho vay các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh mức 38% và 52% là mức cấp tín dụng tối đa có thể đề nghị, không phải mức mặc nhiên được áp dụng cho mọi khoản vay. Việc cấp tín dụng vượt giới hạn vẫn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và trải qua quy trình xem xét, chấp thuận.

Hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước gồm văn bản đề nghị của ngân hàng, tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện, hồ sơ theo Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg, hồ sơ pháp lý của dự án và báo cáo về quan hệ tín dụng, nhu cầu cấp tín dụng vượt giới hạn.

Theo dự thảo, ngân hàng gửi một bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, nếu ngân hàng không đáp ứng điều kiện, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo bằng văn bản.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan. Các cơ quan này có 5 ngày làm việc để gửi ý kiến bằng văn bản. Sau đó, trong thời hạn 17 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến hoặc ý kiến giải trình, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ. Nếu đáp ứng điều kiện, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc cấp tín dụng vượt giới hạn./.

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