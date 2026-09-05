Phát động các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về công tác dân số

Cục Dân số (Bộ Y tế) thông tin phát động các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật dân số trong tình hình mới theo hình thức trực tuyến.

Các cuộc thi nhằm hướng tới nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số và lan tỏa thông điệp “Dân số và Phát triển: Hành động vì một Việt Nam phồn vinh.”

Theo thể lệ, cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nội dung tập trung phổ biến quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó chuyển trọng tâm từ “Dân số-Kế hoạch hóa gia đình” sang “Dân số và phát triển.”

Các nội dung được tuyên truyền gồm những chính sách, pháp luật về dân số, trọng tâm là Luật Dân số số 113/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong thực hiện chính sách dân số.

Cuộc thi 1 có chủ đề “Duy trì mức sinh thay thế,” diễn ra từ 0h ngày 10/9 đến 24h ngày 10/10/2026. Nội dung tập trung vào vai trò của cá nhân, cặp vợ chồng trong việc sinh con, khuyến khích kết hôn, sinh con để duy trì mức sinh thay thế, đồng thời giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Cuộc thi 2 có hai chủ đề “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” và “Thích ứng với già hóa dân số,” diễn ra từ 0h ngày 11/10 đến 24h ngày 11/11/2026. Cuộc thi tuyên truyền về hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái và khuyến khích chủ động thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Cuộc thi 3 với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số” diễn ra từ 0h ngày 12/11 đến 24h ngày 12/12/2026. Nội dung tập trung vào lợi ích và quy định liên quan đến tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; khuyến khích khám sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam thông qua rèn luyện thể dục thể thao, lối sống lành mạnh.

Mỗi bài dự thi gồm 3 phần bắt buộc. Ở phần thi trắc nghiệm, thí sinh trả lời 10 câu hỏi về Luật Dân số năm 2025 và các chính sách dân số mới trong thời gian 10 phút. Phần tự luận yêu cầu trả lời một câu hỏi tình huống, có thể đưa ra giải pháp sáng tạo, phù hợp với địa phương nơi sinh sống, làm việc; bài viết không quá 500 chữ.

Sau khi hoàn thành bài tự luận, thí sinh thực hiện phần chia sẻ và lan tỏa trên Facebook ở chế độ công khai, đồng thời phải đính kèm 3 hashtag bắt buộc gồm #CucDanSo2026, #LuatDanSo2025 và #DanSoVn. Mỗi tài khoản được tham gia cả 3 cuộc thi nhưng mỗi cuộc thi chỉ được tham gia một lần.

Thí sinh có thể đăng ký và làm bài tại cổng thi trực tuyến cuocthitimhieuphapluatdanso.vn hoặc truy cập thông qua đường link/mã QR được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của Cục Dân số.

Kết quả cuộc thi được chấm dựa trên tổng điểm của 3 phần: Trắc nghiệm 10 điểm, tự luận 10 điểm và chia sẻ, lan tỏa trên mạng xã hội 10 điểm. Trong đó, phần tự luận được đánh giá về mức độ đầy đủ, sáng tạo, khả năng liên hệ giải pháp tại địa phương và thông điệp truyền thông; phần tương tác tính điểm dựa trên việc chia sẻ, lượt thích/cảm xúc và bình luận.

Ban tổ chức dự kiến trao 44 giải thưởng, với tổng giá trị 125,4 triệu đồng, gồm giải tập thể và giải cá nhân.

Thông qua các cuộc thi, Ban tổ chức hướng tới tạo không gian để người dân tìm hiểu, tiếp cận và chia sẻ kiến thức về chính sách, pháp luật dân số, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng đối với công tác dân số trong tình hình mới./.

Phối hợp cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe về dân số và phát triển Chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số là các nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng của người dân.