Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước

Sáng 5/9, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã dự lễ khai giảng tại một số địa phương, động viên thầy cô giáo và học sinh, sinh viên bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh

Cùng dự có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bắc Ninh… 417 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Ninh tham dự Lễ khai giảng năm học mới.

Tại buổi lễ, các thầy cô và học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh đã nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới 2026-2027. Thầy Nguyễn Danh Bắc, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm học 2026-2027, nhà trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chủ đề năm học “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương; thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh nội trú; giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông bảo đảm thực chất; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục văn hóa dân tộc và văn hóa học đường; đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển năng lực số và hiệu quả quản trị trường học số.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường và trực tiếp trao học bổng cho 20 học sinh.

Thăm trường, nói chuyện với Ban giám hiệu và các thầy cô giáo, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, cơ sở vật chất nhà trường khang trang đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho các học sinh nội trú là con em các dân tộc trên địa bàn; đồng thời nhấn mạnh nhà trường cần tiếp tục phát huy thành tích hơn 30 năm qua, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ đó tạo ra nguồn nhân lực, cán bộ cho địa phương.

Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh có địa chỉ tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, tiền thân là Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hà Bắc (trước đây), được thành lập ngày 11/1/1993, là ngôi trường dành cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh. Khi thành lập, nhà trường chỉ có 4 lớp với 125 học sinh và 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện nay nhà trường có quy mô 12 lớp với 420 học sinh, 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên, diện tích rộng 16.000 m2 (được mở rộng gần 3 lần so với ban đầu).

Cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư nâng cấp đáp ứng các yêu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt nội trú. Trường có hai khu ký túc xá cao tầng với 70 phòng khép kín cho học sinh nam, nữ riêng biệt; 12 phòng học và 8 phòng học bộ môn có đầy đủ thiết bị dạy học; nhà ăn, nhà hiệu bộ, 1 nhà văn hóa các dân tộc (nhà sàn); khu thể thao gồm nhà thi đấu đa năng, bể bơi, sân bóng cỏ nhân tạo…

Hơn 30 năm qua, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục và đào tạo giao phó: Tổ chức tốt nhiệm vụ dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh nội trú; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Từ mái trường này, trên 3.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tốt nghiệp; nhiều học sinh đã trưởng thành, giữ những cương vị chủ chốt trong các lĩnh vực công tác. Nhiều người đang giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại quê hương như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Nhà trường đã nhanh chóng ổn định, thích ứng với tình hình mới, vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chất lượng giáo dục đứng ở tốp đầu toàn tỉnh; đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia; đại đa số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, kết quả năm sau cao hơn năm học trước.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa, ảnh Bác Hồ cho học sinh, quà chúc mừng tập thể Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Sơn (Sơn La). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng tại Sơn La

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khai giảng và khánh thành Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi lễ.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn được khởi công ngày 3/12/2025, trên diện tích gần 5ha, với 12 khối nhà chính, bao gồm các khu nhà lớp học, nhà ở nội trú, khối nhà bếp, nhà đa năng...

Đây là 1 trong số 13 trường nội trú liên cấp được tỉnh Sơn La xây dựng tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị. Năm học 2026-2027, nhà trường có 28 lớp với 980 học sinh; trong đó có 903 em sẽ ăn, ở nội trú.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã chính thức cắt băng khánh thành công trình Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn. Nghi thức này được thực hiện đồng loạt với việc cắt băng khánh thành các công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp trong cả nước.

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, thầy Đỗ Công Bình, Hiệu trưởng nhà trường đã thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 70 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường; đồng thời cùng các đại biểu đã tham quan phòng, lớp học, nhà ở, bếp ăn nội trú của học sinh và trồng cây lưu niệm tại trường.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham quan một lớp học của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3, thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khai giảng tại A Lưới

Hơn 302.000 trẻ mầm non, học sinh trên địa bàn thành phố Huế tham gia lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Đặc biệt, lễ khai giảng và khánh thành Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho hay, thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, thành phố Huế đã triển khai giai đoạn 1 xây dựng 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Trong đó, trường tại xã A Lưới 3 có tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành, khang trang, hiện đại, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Đây là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự quyết tâm của thành phố và phối hợp trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thi công, đồng thời đã hiện thực hóa ước mơ bao đời của đồng bào nơi vùng phên dậu của Tổ quốc về một ngôi trường khang trang, nơi con em được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ ngay trên quê hương mình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh khẳng định, với niềm tin và kỳ vọng từ những ngôi trường hôm nay, những ước mơ sẽ được chắp cánh; những tài năng sẽ được nuôi dưỡng; những công dân tương lai sẽ trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương Huế ngày càng phát triển và đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao tặng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 nhiều bộ sách giáo khoa, sách tham khảo, ti-vi và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Năm học 2026-2027, toàn thành phố Huế có 324 cơ sở giáo dục, gồm 298 cơ sở công lập và 26 cơ sở ngoài công lập. Trong đó có 117 cơ sở giáo dục mầm non, 83 trường tiểu học, 80 trường Trung học cơ sở và trường liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở, 40 trường Trung học phổ thông và các loại hình trường liên cấp, cùng 4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tây Giang. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ khai giảng năm học mới tại Tây Giang, Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã đến dự Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang. Đây là một trong sáu ngôi Trường Phổ thông nội trú liên cấp được thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng tại khu vực biên giới.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang có hơn 1.000 học sinh với 30 lớp, gồm 17 lớp tiểu học và 13 lớp Trung học cơ sở. Đây cũng là điểm cầu chính của thành phố Đà Nẵng trong chương trình khai giảng năm học mới kết hợp khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.

Công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang được xây dựng trên diện tích hơn 7 ha, tổng kinh phí hơn 262 tỷ đồng, gồm các khối lớp học, khu nội trú học sinh và giáo viên, bếp ăn, thư viện, nhà đa năng, nhà văn hóa, sân bóng đá mini và các hạng mục phục vụ sinh hoạt. Công trình được triển khai nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tây Giang là xã miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn của thành phố Đà Nẵng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã có hơn 9.000 nhân khẩu với hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Toàn xã có hơn 2.500 học sinh tại các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở. Việc đưa trường nội trú liên cấp vào hoạt động được kỳ vọng góp phần giảm khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa khu vực miền núi, biên giới với các địa bàn thuận lợi hơn.

Cùng với Tây Giang, thành phố Đà Nẵng còn đồng loạt khai giảng năm học mới 2026-2027 tại các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Avương, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê. Thành phố đã tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và các điều kiện ăn ở, sinh hoạt để các trường đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.

Năm học mới, quy mô giáo dục của thành phố tiếp tục tăng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, số học sinh tại các trường công lập trực thuộc Sở tăng 9.241 em, tương ứng tăng 139 lớp; các trường công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng 8.798 học sinh, tương ứng tăng 379 lớp so với năm học 2025-2026. Tổng số học sinh toàn thành phố tăng gần 18.000 em, đặt ra yêu cầu tiếp tục bổ sung đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy, học.

Để đáp ứng nhu cầu năm học mới, thành phố đã triển khai các giải pháp bổ sung giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng phù hợp với quy mô dân số và điều kiện thực tế từng địa bàn. Theo khung kế hoạch thời gian năm học được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9 hằng năm; năm học bảo đảm 35 tuần thực học, kết thúc trước ngày 31/5/2027.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới; đồng thời từng bước thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các khu vực trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao, đưa vào sử dụng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học Cơ sở Tây Giang; đánh trống khai giảng năm học 2026-2027; trao tặng quà và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng và tặng sách giáo khoa, sách tham khảo cho Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự lễ khai giảng tại Đồng Nai

Cùng với cả nước, sáng 5/9, Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 được tổ chức đồng loạt tại các trường học trên địa bàn thành phố Đồng Nai trong không khí vui tươi, cờ hoa rực rỡ. Hơn 1 triệu học sinh các cấp học ở Đồng Nai háo hức đến trường, bắt đầu một năm học mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự lễ khai giảng năm học tại Trường Trung học cơ sở Hùng Vương.

Theo Sở Giáo dục vào Đào tạo thành phố Đồng Nai, thời gian qua, ngành giáo dục thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tổ chức, sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập được thực hiện quyết liệt, bài bản trong thời gian ngắn và thành phố Đồng Nai đã giảm 435 cơ sở giáo dục công lập (chiếm tỉ lệ 40%), là một trong 16 địa phương hoàn thành sớm nhất nội dung này trên phạm vi cả nước.

Năm học 2026-2027, toàn ngành Giáo dục Đồng Nai tập trung tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng toàn diện AI trong giáo dục; chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu; sử dụng hiệu quả học bạ số, văn bằng số, VNeID và dữ liệu thi, tuyển sinh; từng bước xây dựng trường học số, trường học thông minh; bảo đảm an toàn dữ liệu, quyền riêng tư và liêm chính học thuật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao tặng 10 xe đạp và sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt của nhà trường. Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy Đồng Nai trao tặng quà, sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo trị giá 100 triệu đồng cho nhà trường./.

Rộn ràng trước giờ khai giảng tại trường phổ thông nội trú liên cấp nơi biên giới Trên sân trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy, các em nhanh chóng chỉnh trang trang phục, trò chuyện với bạn bè trong tâm thế háo hức chờ đợi thời khắc bắt đầu năm học mới.