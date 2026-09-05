Thế hệ trẻ là xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga, phóng viên TTXVN tại địa bàn đã có cuộc phỏng vấn chị Ekaterina Makarova, một nhà báo trẻ thuộc Hãng thông tấn Sputnik về ý nghĩa của sự kiện ngoại giao quan trọng này, cũng như triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia.



Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về những bước chuyển biến trong hợp tác giữa hai nước kể từ sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Nga hồi tháng 5/2025, nhà báo Ekaterina nhận định rằng, ý nghĩa của các chuyến thăm cấp cao không chỉ nằm ở những văn kiện, thỏa thuận được ký kết, mà cốt lõi hơn là những tác động tích cực ở cấp độ xã hội.

Sự chú ý đặc biệt của các nhà lãnh đạo tối cao đã trở thành tín hiệu mạnh mẽ, khơi dậy tình cảm và sự quan tâm của người dân hai nước dành cho nhau, đặc biệt là thế hệ trẻ.



Chứng minh cho luận điểm này, nhà báo Nga dẫn hàng loạt sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật phong phú diễn ra liên tục tại cả Moskva và Hà Nội thời gian qua.

Điển hình là Lễ hội Văn hóa Việt Nam được tổ chức quy mô ngay sát Quảng trường Đỏ, thu hút đông đảo sinh viên Nga, bao gồm cả những bạn trẻ chưa từng học tiếng Việt, chủ động tham gia và hòa mình vào không gian văn hóa Việt.

Sức hút văn hóa tiếp tục được khẳng định khi nam ca sỹ Đức Phúc đại diện Việt Nam tham gia và giành chiến thắng tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 tại Nga, tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ của công chúng “xứ sở Bạch Dương” đối với nền nghệ thuật đương đại Việt Nam.



Đặc biệt, hướng tới Liên hoan Thanh niên Quốc tế dự kiến tổ chức tại thành phố Ekaterinburg sắp tới với sự tham gia của hơn 60 quốc gia, đoàn Việt Nam được mong đợi sẽ có số lượng đại biểu đông đảo nhất.

Theo chị Ekaterina, đây chính là những minh chứng rõ nét cho thấy các chuyến thăm chính thức đang góp phần trực tiếp và quan trọng giúp tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.



Nhà báo Ekaterina nhận định Việt Nam đang có vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Theo nhà báo Nga, dù đang triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và mở rộng quan hệ với các đối tác mới, Việt Nam vẫn luôn khẳng định Nga là đối tác tin cậy lâu đời, mang tính chiến lược.

Đặc biệt, trong các lĩnh vực đòi hỏi trình độ khoa học công nghệ chuyên sâu và chuyên nghiệp cao, Việt Nam tiếp tục tin tưởng lựa chọn hợp tác và học hỏi kinh nghiệm từ Nga.



Ở chiều ngược lại, phía Nga đánh giá rất cao vai trò trung tâm của Việt Nam không chỉ tại khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên phạm vi toàn cầu. Minh chứng rõ nét nhất cho sự công nhận này là việc Hội đồng Giám khảo đã trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đây là một dấu hiệu rất quan trọng cho thấy không chỉ Nga mà cả các nước trên thế giới đều nhận thấy sự đóng góp thiết thực của cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng, của Việt Nam nói chung trong xây dựng cấu trúc hòa bình thế giới.



Về những giải pháp để hai nước tận dụng tối đa xung lực từ chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm biến các thỏa thuận đã đạt được thành những dự án cụ thể, nhà báo Ekaterina nhấn mạnh vai trò quyết định thuộc về thế hệ trẻ.



Theo nhà báo Ekaterina, lực lượng tương lai của hai quốc gia cần hướng tới các mô hình hợp tác thực chất. Mô hình này đã có tiền lệ thành công tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Dubna (Nga), nơi các giảng viên và chuyên gia trẻ Việt Nam vừa hoàn thành khóa nghiên cứu chuyên sâu kéo dài 2 tuần về năng lượng nguyên tử dưới sự dẫn dắt của các nhà khoa học Nga.

Chính những chương trình như vậy sẽ nâng cao hiểu biết trong các lĩnh vực then chốt và tạo động lực hợp tác lớn hơn.



Nhà báo Ekaterina nhấn mạnh Nga hiện có nhiều lĩnh vực công nghệ tiềm năng và năng lực cạnh tranh rất cao trên thị trường quốc tế, trong khi Việt Nam lại đang cần rất nhiều công nghệ khác nhau để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nga chính là đối tác tin cậy có thể hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu đó.



Khép lại cuộc phỏng vấn, nhà báo Nga khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga không thể chỉ dựa trên những sự kiện riêng lẻ, mà đòi hỏi sự duy trì thường xuyên, sự quan tâm không ngừng và nỗ lực chung từ cả hai phía.

Chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga chính là cột mốc quan trọng để hai nước tiếp tục cùng nhau xây dựng và vun đắp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, đáp ứng sự mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân hai nước./.

Học giả Nga: Bốn bước chuyển chiến lược là chính sách đúng lúc đúng nơi Học giả Nga cho rằng, thời điểm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra bốn bước chuyển chiến lược tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV là hết sức quan trọng, đúng thời điểm.

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