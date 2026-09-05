Học giả Nga: Bốn bước chuyển chiến lược là chính sách đúng lúc đúng nơi

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới LB Nga, phóng viên TTXVN tại Moskva đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh tại Đại học quốc gia St. Petersburg, về tính thời điểm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra bốn bước chuyển chiến lược tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV).



Giáo sư Kolotov đánh giá cao thời điểm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công bố những bước đi quan trọng như vậy cho sự phát triển của Việt Nam. Theo ông, môi trường bên ngoài hiện đang thay đổi rất đáng kể.

Thế giới đã bước vào một thời kỳ biến động khó lường, thậm chí khó hiểu được tất cả những điều này sẽ dẫn đến đâu. Để bước vào thời kỳ thay đổi này, Việt Nam cần phải vững mạnh để chống chọi với áp lực và chuẩn bị cho mọi thay đổi trong môi trường chính trị đối ngoại và trong nước.

Là chuyên gia nghiên cứu lâu năm về chính sách của Việt Nam, ông Kolotov đưa ra một cách xem xét khoa học sáng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo công thức đánh giá gồm bốn chữ cái SWOT, trong đó "S" - strength - điểm mạnh; "W" - điểm yếu; “O” - cơ hội và "T" - nguy cơ



Công thức này tạo cơ hội phân tích toàn diện về điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội cũng như các mối đe doạ từ môi trường bên ngoài.



Sáng kiến do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra gồm tầm nhìn về môi trường trong nước, đó là yêu cầu về năng lực cán bộ. Còn môi trường bên ngoài liên quan đến không gian tăng trưởng của Việt Nam.

Tham số thứ ba là sự chuyển đổi từ tăng trưởng mở rộng sang tăng trưởng chuyên sâu, tức là dựa vào công nghệ mới và phát triển tiềm năng con người. Thứ tư, là bảo vệ Tổ quốc.



Ông Kolotov cho rằng, bốn bước chuyển chiến lược do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra là một hệ thống được tính toán kỹ lưỡng nhằm tác động đến cả môi trường nội bộ và bên ngoài để vượt qua những thử thách không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đang phải đối mặt.

Ông cũng nhấn mạnh, tham số đầu tiên là chìa khóa, là yếu tố then chốt trong hệ thống cải cách. Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng cán bộ là yếu tố quyết định, không có cán bộ thì không thể có cải cách, liên hệ đến hiện tại, ông Kolotov cho rằng, Việt Nam đang có thời cơ thuận lợi khi lãnh đạo Đảng cầm quyền cũng là lãnh đạo đất nước và do đó quá trình ra quyết định được tập trung hơn.

Tất cả những điều này đều được thực hiện vì lợi ích của nhân dân, bởi vì bảo vệ Việt Nam trước hết và trên hết là bảo vệ nhân dân Việt Nam, công dân Việt Nam. Quan trọng là các bước chuyển được đề ra đúng lúc.



Để triển khai các bước chuyển này, Giáo sư Kolotov tin tưởng vào năng lực của Việt Nam, đã được chứng minh qua lịch sử phát triển. Giáo sư nhấn mạnh tầm quan trọng của một ban lãnh đạo mạnh và có trách nhiệm, có phẩm chất tốt, điều mà ông đánh giá lãnh đạo hiện tại của Việt Nam đang có, trong việc thực hiện các chính sách đề ra.



Trên cơ sở những đánh giá đó, ông Kolotov nhận định chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nga sẽ là sự vun đắp cụ thể và thực chất cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước./.

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