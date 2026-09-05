Việt Nam hướng tới mô hình du lịch tăng trưởng cả về lượng và chất

Trong bối cảnh ngành du lịch chuyển từ mục tiêu tăng nhanh số lượng sang chú trọng hơn giá trị và chất lượng, Việt Nam đang định hình một mô hình phát triển mới, hướng tới thu hút du khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và nâng cao đóng góp của du lịch vào nền kinh tế.



Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn số liệu nêu trong bài viết trên trang RG.ru của Nga mới đây cho biết mục tiêu đến năm 2030 của Việt Nam là đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, đồng thời đưa tổng doanh thu du lịch lên 80-90 tỷ USD, với đóng góp trực tiếp của ngành du lịch vào GDP đạt 10-12%. Lượng khách du lịch nội địa được kỳ vọng đạt 160 triệu lượt/năm.



Bài viết dẫn Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch, trong đó định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực, đồng thời đánh giá những hạn chế hiện nay như giá trị gia tăng của dịch vụ còn thấp, sản phẩm chưa đủ khác biệt, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, liên kết giữa các địa phương còn hạn chế và ứng dụng công nghệ chưa theo kịp yêu cầu.

Theo bài viết, định hướng mới của Việt Nam là chuyển “từ số lượng sang chất lượng.”

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc giảm mục tiêu tăng trưởng về lượng khách. Năm 2025, Việt Nam lần đầu đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2030, con số này dự kiến tăng hơn gấp đôi. Cùng với mở rộng thị trường, Việt Nam ưu tiên thu hút những du khách có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.



Đến năm 2045, mục tiêu được nâng lên 70 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, đóng góp trực tiếp của ngành du lịch vào GDP đạt 14-15% và đưa Việt Nam vào nhóm 30 điểm đến du lịch có năng lực cạnh tranh cao trên thế giới.



Để thực hiện các mục tiêu này, Việt Nam dự kiến mở rộng các loại hình du lịch có giá trị gia tăng cao, trong đó có nghỉ dưỡng biển, đảo cao cấp, du lịch du thuyền, y tế và chăm sóc sức khỏe, thể thao, du lịch hội nghị, hội thảo và triển lãm (MICE), cũng như kinh tế đêm và mua sắm.



Theo bài viết, du lịch y tế hiện đã có chỗ đứng nhất định tại Việt Nam. Ước tính khoảng 300.000 du khách nước ngoài mỗi năm sử dụng các dịch vụ y tế trong thời gian lưu trú, với tổng chi phí liên quan đến điều trị, lưu trú, đi lại và ăn uống khoảng 1-2 tỷ USD. Việt Nam đang hướng tới phát triển lĩnh vực này theo hướng kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, nha khoa, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng.



Du lịch thể thao cũng được xác định là một hướng phát triển mới, với các sản phẩm như golf, marathon, thể thao dưới nước, leo núi và các môn thể thao mạo hiểm. Trong khi đó, du lịch MICE được kỳ vọng giúp thu hút nhóm khách quốc tế có mức chi tiêu cao.



Một trọng tâm khác là phát triển kinh tế đêm, hệ thống mua sắm và giải trí nhằm tăng mức chi tiêu của du khách ngoài các khoản dành cho lưu trú và tham quan.

Việt Nam cũng xem xét tiếp tục mở rộng các thỏa thuận miễn thị thực, áp dụng linh hoạt chính sách thị thực đối với những thị trường tiềm năng và nghiên cứu các cơ chế phù hợp để thu hút khách lưu trú dài ngày, chuyên gia làm việc từ xa.



Bài viết cho biết Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được định hướng trở thành những cực tăng trưởng quan trọng của ngành du lịch, cùng với việc hình thành thêm các trung tâm du lịch lớn và khu du lịch quốc gia. Phú Quốc được xác định có vai trò đặc biệt trong phát triển du lịch biển quốc tế chất lượng cao và tổ chức các sự kiện quy mô lớn.



Việt Nam cũng đặt mục tiêu hình thành các doanh nghiệp du lịch có khả năng cạnh tranh quốc tế. Đến năm 2030, dự kiến có 15 tập đoàn du lịch lớn với thương hiệu mạnh, hoạt động trong các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, quản lý và dịch vụ du lịch.



Theo RG.ru, điểm đáng chú ý trong mô hình mới của Việt Nam là không lựa chọn giữa tăng số lượng khách và nâng chất lượng du lịch, mà tìm cách kết hợp cả hai: thu hút nhiều khách quốc tế hơn, đồng thời tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của mỗi du khách.



Bài viết cho rằng cách tiếp cận này tương đồng với xu hướng đang được nhiều nước Đông Nam Á theo đuổi, trong đó có Thái Lan, song Việt Nam đang chú trọng hơn tới việc mở rộng tiếp cận thị trường thông qua chính sách thị thực, phát triển sản phẩm mới và nâng cao giá trị của hệ sinh thái du lịch./.

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới Du lịch ngày càng khẳng định vai trò và khả năng tạo giá trị gia tăng cao trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

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