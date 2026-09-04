Maroc trở thành một trong 3 nhà cung cấp xăng dầu lớn nhất cho Nga trong tháng 8

Maroc trong tháng 8/2026 đã nổi lên là một trong ba nhà cung cấp xăng dầu lớn nhất cho Nga, với lượng cung ứng khoảng 30.000 thùng/ngày, trong bối cảnh lượng xăng nhập khẩu bằng đường biển của Nga tăng lên mức kỷ lục do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và Moskva tiếp tục phải áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu.

Theo nền tảng phân tích thị trường năng lượng và vận tải hàng hóa thương mại đường biển Vortexa, Nga đã nhập khẩu khoảng 125.000 thùng xăng/ngày bằng đường biển trong tháng 8, tương đương khoảng 470.000 tấn trong cả tháng.

Đây là mức cao kỷ lục đối với một quốc gia vốn nằm trong số những nước khai thác dầu thô và lọc dầu lớn nhất thế giới.

Dữ liệu của Vortexa cho thấy Maroc cùng với Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số ba nguồn cung xăng hàng đầu cho Nga trong tháng 8. Hàn Quốc và Ai Cập cũng cung cấp xăng cho Nga, song với khối lượng thấp hơn đáng kể.

Đáng chú ý, lượng xăng Maroc cung cấp cho Nga đã tăng mạnh so với khoảng 10.000 thùng/ngày trong tháng 7.

Cuối tháng 7, Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đối với cả các nhà sản xuất và các doanh nghiệp không sản xuất xăng đến hết tháng 1/2027. Các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel cũng được gia hạn đến ngày 1/9/2026.

Theo Vortexa, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga là nguyên nhân chính khiến nhập khẩu xăng của nước này tăng mạnh.

Trong tháng 7 và tháng 8, Vortexa ghi nhận 32 vụ tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trung bình khoảng 2 ngày xảy ra một vụ, làm gián đoạn hoạt động của một số cơ sở lớn.

Việc Nga ngày càng phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài cũng đặt ra câu hỏi về mạng lưới vận chuyển nhiên liệu vào nước này.

Vortexa ước tính khoảng 55% lượng xăng nhập khẩu của Nga trong tháng 8, tương đương khoảng 260.000 tấn, được vận chuyển bằng các tàu nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Khoảng 40% tổng lượng xăng nhập khẩu của Nga được vận chuyển bằng hình thức chuyển từ tàu này sang tàu khác. Vortexa cho biết nhiều hoạt động chuyển giao được thực hiện một cách kín đáo.

Đến cuối tháng 8, sản lượng xăng của Nga đã giảm xuống chỉ còn đáp ứng được 70% nhu cầu tiêu thụ trong nước./.

Nga nhập khẩu xăng dầu, nới chuẩn khí thải để ứng phó thiếu nguồn cung Nga bắt đầu nhập khẩu xăng dầu, đồng thời hạ tiêu chuẩn khí thải của nhiên liệu xuống Euro-2, Euro-3 và Euro-4 nhằm tối đa hóa sản lượng, bổ sung nguồn cung và bình ổn thị trường.