Tesla thử nghiệm xe taxi tự hành Cybercab không vô lăng

Hãng xe điện Tesla ngày 3/9 đã chính thức đưa dòng xe tự hành không vô lăng Cybercab vào thử nghiệm trên đường tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực dịch chuyển sang công nghệ tự lái hoàn toàn.

Đây là lần đầu tiên Tesla triển khai thử nghiệm thực tế dòng xe được thiết kế chuyên biệt cho mục đích tự hành, thay vì sử dụng các mẫu Model Y có giám sát viên như trước đây.

Với động thái này, Tesla trở thành doanh nghiệp thứ hai tại Mỹ cung cấp dịch vụ gọi xe bằng phương tiện tự hành chuyên dụng, sau khi hãng Zoox bắt đầu thử nghiệm tại San Francisco và Las Vegas vào cuối tháng 8.

Cybercab sử dụng hệ thống điều hướng hoàn toàn bằng camera và mạng thần kinh nhân tạo, giúp tối ưu hóa chi phí so với các đối thủ sử dụng radar hoặc cảm biến laser lidar đắt đỏ.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đặt mục tiêu biến hãng thành thế lực thống trị trong ngành xe tự hành bằng phần mềm tự lái hoàn toàn (FSD). Ông từng kỳ vọng dịch vụ gọi xe tự hành của Tesla sẽ phủ sóng một nửa nước Mỹ vào cuối năm 2025 và đạt quy mô hàng triệu chiếc vào cuối năm 2026 với mức giá bán dưới 30.000 USD.

Dù tiến độ thực tế chậm hơn so với các tuyên bố trước đó, Tesla hiện đã thiết lập công suất sản xuất hơn 125.000 xe Cybercab mỗi năm. Tính đến ngày 3/9, hãng đã đăng ký 45 xe Cybercab tại bang Texas, nâng tổng quy mô đội xe tự hành tại bang này lên 420 chiếc.

Nhận định về sự kiện này, nhà phân tích Alexander Potter của Piper Sandler cho rằng việc duy trì đà tăng trưởng đều đặn của đội xe từ nay đến cuối năm sẽ là tín hiệu tích cực cho thấy sự sẵn sàng về công nghệ của Tesla.

Hiện tại, người dân tại Austin đã có thể đặt xe Cybercab thông qua ứng dụng gọi xe Robotaxi của hãng. Bước đi này đưa Tesla vào thế cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ gọi xe truyền thống như Uber, Lyft cũng như các đối thủ tự hành khác như Waymo của tập đoàn Alphabet hay Zoox của tập đoàn Amazon./.

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