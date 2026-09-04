Đã đạt được 85% chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, việc thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/2/2026 của Chính phủ.

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026 của Bộ Xây dựng chiều nay (ngày 4/9) về công tác triển khai đầu tư dự án, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết lũy kế đến nay, cả nước có 903 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 856.368 căn với tổng mức đầu tư khoảng 790.942 tỷ đồng.

Trong đó 301 dự án hoàn thành, quy mô 201.482 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 186.089 tỷ đồng; 314 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 356.395 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 329.116 tỷ đồng; 288 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 298.491 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 275.686 tỷ đồng.

“Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 85% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội,” ông Hoàng đánh giá.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay có 108 dự án hoàn thành với quy mô 31.353 căn; 107 dự án khởi công với quy mô 152.186 căn (trong đó 110.982 căn hộ nhà ở xã hội, 41.204 căn hộ để cho thuê).

Đối với tình hình thị trường bất động sản, trong quý II/2026, tổng số nguồn cung của cả nước (nhà ở thương mại; dự án đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; dự án du lịch nghỉ dưỡng) có 2.084 dự án.

Trong đó, có 146 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư; đang triển khai xây dựng tổng số có 1.735 dự án với quy mô khoảng 878.589 căn, lô/nền (nhà chung cư 394.390 căn, nhà ở riêng lẻ 325.282 căn và đất nền chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà ở 158.917 lô/nền); đã hoàn thành xây dựng tổng số có 72 dự án với quy mô khoảng 17.150 căn, lô/nền; đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tổng số có 131 dự án với quy mô khoảng 59.073 căn (nhà chung cư 33.832 căn, nhà ở riêng lẻ 25.241 căn).

Ngoài ra, trong quý II, trên địa bàn cả nước có khoảng trên 100.005 giao dịch bất động sản thành công, bằng 71,5% so với quý I/2026 và bằng 63,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo của 25/34 địa phương, tồn kho bất động sản của chủ đầu tư trong quý II/2026 tăng nhẹ, cơ bản ổn định với khoảng 39.284 căn/nền, gồm: 12.823 căn chung cư (tăng 22,2% so với quý I/2026), 15.313 căn nhà ở riêng lẻ (tăng 46,4% so với quý I/2026) và 11.148 nền đất (tăng 25,4% so với quý I/2026).

Liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, theo ông Hoàng, đến nay hệ thống đã tạo lập 20.754 tài khoản sử dụng; quản lý 201.764 dữ liệu quy hoạch, dự án, công trình (hồ sơ cấp phép công trình xây dựng 191.361 hồ sơ; hồ sơ thẩm định quy hoạch đô thị nông thôn 4.024 hồ sơ; hồ sơ thẩm định dự án đầu tư xây dựng 6.379 hồ sơ); đã hoàn thành kết nối và đồng bộ 10.915 dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cũng cho rằng một số chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị lớn chưa đạt yêu cầu như: chỉ tiêu, diện tích cây xanh đô thị còn thấp (Hà Nội 5,52 m2/người; Thành phố Hồ Chí Minh 2,4 m2/người; Đà Nẵng 2,4 m2/người,...); tỷ lệ đất dành cho giao thông đô thị trên đất xây dựng đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mới đạt 12-13%.

Ngoài ra, ông Hoàng cũng nhìn nhận nhu cầu phát triển không gian ngầm ngày càng tăng nhưng hiện nay mặc dù đã có các quy định về quy hoạch đô thị, đất đai nhưng vẫn chưa hình thành khung pháp lý mang tính tổng thể về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, việc thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/02/2026 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản; kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy nhà ở cho thuê, tăng cường quản lý thị trường bất động sản, chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro bảo đảm phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững./.

Phát triển nguồn cung nhà ở cho thuê, mở rộng cơ hội tiếp cận người dân Mở rộng nguồn vốn hình thành quỹ nhà ở địa phương và duy trì tín dụng chính sách là cần thiết, qua đó tạo nguồn lực dài hạn cho nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.