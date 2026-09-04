VN-Index tăng hơn 25 điểm nhờ cổ phiếu đầu ngành bất động sản

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC tiếp tục là điểm tựa chính giúp VN-Index bứt phá, bất chấp số mã giảm vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử.

Sau phiên giao dịch đầu tiên hậu kỳ nghỉ lễ với nhiều biến động, thị trường mở cửa hôm nay trong trạng thái thận trọng khi sắc đỏ lấn át. Tuy nhiên, cổ phiếu VIC nhanh chóng trở thành điểm tựa khi tăng mạnh sau thông tin giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 gấp 4,6 lần cùng kỳ, giúp VN-Index có thời điểm bật lên vùng 1.860 điểm.

Dù phần lớn thị trường vẫn phân hóa và số mã giảm chiếm ưu thế, VN-Index duy trì được mức tăng cao nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đến cuối phiên, VIC tiếp tục nới đà tăng, kéo sắc xanh lan rộng hơn trong nhóm vốn hóa hàng đầu.

Chốt phiên trên HOSE có 128 mã tăng và 176 mã giảm. VN-Index tăng 25,36 điểm lên 1.853,08 điểm. Thanh khoản đạt hơn 618,6 triệu đơn vị, tương ứng 16.700,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 2% về khối lượng và 4% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 117,8 triệu đơn vị, trị giá 2.993 tỷ đồng.

VIC có thời điểm tăng sát giá trần trong phiên chiều trước khi hạ nhiệt nhẹ, đóng cửa tăng 4,74% lên 256.100 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 7,5 triệu đơn vị và đóng góp hơn 19 điểm cho VN-Index. VHM tăng 2,5%, trong khi VPL và VRE tăng nhẹ, góp thêm khoảng 3,5 điểm cho chỉ số.

Nhóm vốn hóa lớn nhìn chung giao dịch tích cực. Hai cổ phiếu ngân hàng là VPB và STB lần lượt tăng 3,2% và 3,8% lên 27.800 đồng và 77.300 đồng. VNM, TCB, VIB và TCX tăng từ 1-2,5%. Ở chiều ngược lại, SSB giảm 4,4% xuống 17.450 đồng; MWG, MBB, CTG, BSR, GVR và VJC giảm nhẹ.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, DGC tăng 4,9% lên 47.100 đồng, khớp 2,13 triệu đơn vị; HDG tăng 4,8% lên 17.500 đồng, khớp 3,93 triệu đơn vị. TNI tiếp tục duy trì giá trần cùng thanh khoản tích cực.

Trên HNX, HNX-Index tăng 0,29 điểm, tương đương 0,10%, lên 282,53 điểm. Toàn sàn có 66 mã tăng và 76 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 42 triệu đơn vị, giá trị 640,8 tỷ đồng.

Trên UPCOM, UPCOM-Index tăng 0,16 điểm lên 127,94 điểm. TCD tăng kịch trần lên 1.200 đồng, MSR tăng 3,8% lên 49.000 đồng, AAS tăng 6,3% lên 8.500 đồng và POM tăng 5,9% lên 3.600 đồng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm tích cực khi mua ròng khoảng 116 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, khối ngoại mua ròng 95 tỷ đồng; trong đó, VIC được mua mạnh nhất với hơn 155 tỷ đồng, tiếp đến là VHM và MCH với lần lượt 133 tỷ đồng và 101 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng, tập trung vào PVS với 13 tỷ đồng và CEO với 11 tỷ đồng. Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 14 tỷ đồng, trong đó MSR được mua ròng 7 tỷ đồng.

Diễn biến phiên hôm nay cho thấy dòng tiền vẫn tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Trong khi đó, áp lực bán trên diện rộng và những biến động của thị trường trái phiếu toàn cầu vẫn là yếu tố khiến thị trường cần thêm thời gian để củng cố đà tăng.

Theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán, dù áp lực bán có chiều hướng gia tăng và rủi ro rung lắc, giằng co tích lũy hiện hữu, diễn biến này chưa đủ để triệt tiêu xu hướng tăng điểm đã hình thành trong những phiên trước đó./.

VN-Index có thể thử sức vùng 1.850 điểm sau kỳ nghỉ Quốc khánh Theo các chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin (CSI), VN-Index vẫn trong xu hướng hồi phục và nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng 1.850 điểm trong các tuần tới.

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