TKV nộp ngân sách gần 19.000 tỷ đồng sau 8 tháng, sản xuất vượt kế hoạch

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết Tập đoàn đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng Tám với các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Lũy kế 8 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt gần 125.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.983 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước gần 19.000 tỷ đồng.

Theo TKV, hoạt động sản xuất kinh doanh tháng Tám diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi, khi tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục phức tạp, giá năng lượng, chi phí logistics và một số vật tư đầu vào biến động.

Nhu cầu than cho sản xuất điện ở mức thấp, trong khi thời tiết mưa nhiều, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm và bão số 4 gây lũ lụt, sạt lở tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác than, khoáng sản.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, duy trì sản xuất ở mức cao.

Tháng Tám, sản lượng than nguyên khai ước đạt 2,666 triệu tấn, bằng 100,2% kế hoạch; than thành phẩm đạt 3,066 triệu tấn, bằng 101,3% kế hoạch. Lũy kế 8 tháng, TKV sản xuất 25,211 triệu tấn than nguyên khai và 25,981 triệu tấn than thành phẩm.

Đáng chú ý, tiêu thụ than tiếp tục duy trì mức cao. Trong tháng Tám, TKV tiêu thụ khoảng 3,511 triệu tấn; lũy kế 8 tháng đạt 35,117 triệu tấn, bằng 112,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ở lĩnh vực khoáng sản, hoạt động sản xuất cơ bản ổn định, trong đó giá bán một số sản phẩm chủ lực như đồng tấm, alumin tiếp tục thuận lợi và có xu hướng tăng. Lũy kế 8 tháng, TKV sản xuất khoảng 931.000 tấn alumin quy đổi, 73.996 tấn tinh quặng đồng, 19.133 tấn đồng tấm, 6.061 tấn kẽm thỏi và hơn 100.000 tấn phôi thép.

Lĩnh vực hóa chất cũng được duy trì, dù một số nhà máy thực hiện sửa chữa theo kế hoạch. Sản lượng thuốc nổ sản xuất trong 8 tháng đạt 46.605 tấn, cung ứng 65.813 tấn; amon nitrat sản xuất đạt 113.921 tấn. Riêng Nhà máy Amon Nitrat Thái Bình dừng sản xuất 25 ngày để bảo dưỡng, sửa chữa lớn theo kế hoạch.

Trong lĩnh vực điện, TKV sản xuất 614 triệu kWh trong tháng Tám, nâng sản lượng điện lũy kế 8 tháng lên khoảng 7.189 triệu kWh.

Kết quả sản xuất kinh doanh được phản ánh rõ qua các chỉ tiêu tài chính. Doanh thu tháng Tám của Tập đoàn ước đạt 13.921 tỷ đồng, nâng lũy kế 8 tháng lên 124.985 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tháng 8 đạt khoảng 421 tỷ đồng, lũy kế đạt 3.983 tỷ đồng.

TKV nộp ngân sách Nhà nước trong tháng Tám khoảng 1.678 tỷ đồng, bằng 121,6% kế hoạch; lũy kế 8 tháng đạt 18.963 tỷ đồng.

Cùng với duy trì sản xuất, TKV tiếp tục bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Tiền lương bình quân tháng Tám ước đạt 19,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% kế hoạch tháng và bằng 106,5% kế hoạch năm. Tính chung 8 tháng, thu nhập bình quân đạt khoảng 19,83 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,2% kế hoạch năm.

Theo đại diện lãnh đạo TKV, bước sang tháng Chín, TKV dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt nhiều thách thức. Diễn biến địa chính trị và xung đột tại Trung Đông có thể tác động đến giá dầu, cước vận tải và vật tư đầu vào; thời tiết tiếp tục bất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, nhiều tổ máy nhiệt điện thực hiện sửa chữa theo kế hoạch, ảnh hưởng đến sản lượng phát điện.

Trước tình hình này, TKV đặt mục tiêu tiếp tục điều hành quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Trong tháng Chín, Tập đoàn dự kiến sản xuất 2,668 triệu tấn than nguyên khai, 3,048 triệu tấn than thành phẩm và tiêu thụ 3,731 triệu tấn than. Sản lượng alumin quy đổi dự kiến đạt 122.000 tấn, tinh quặng đồng 9.000 tấn, đồng tấm 3.000 tấn, phôi thép 16.065 tấn và điện khoảng 567 triệu kWh. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 9/2026 dự kiến đạt 14.469 tỷ đồng./.

'Tái định vị TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại' Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tái định vị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại.