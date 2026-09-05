Pháp muốn tăng tốc hợp tác chiến lược với Việt Nam

Theo bà Julie Le Saos, Cố vấn châu Á - châu Đại Dương và châu Mỹ của Tổng thống Pháp, Paris coi chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với một đối tác lớn ở Đông Nam Á, đồng thời đẩy nhanh việc triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.



Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/9, bà Julie nhấn mạnh Việt Nam là một động lực kinh tế và chính trị trong ASEAN, đồng thời có quan hệ sâu sắc với Pháp. Theo bà, quan hệ giữa hai nước đã được tăng cường trong những năm gần đây thông qua nhiều chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron năm 2025.



Bà Julie cho biết, theo chương trình dự kiến, sáng 10/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Không gian vũ trụ với tư cách là khách mời chính. Sau lễ đón tại Điện Invalides, nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron đón tại Điện Élysée vào chiều cùng ngày. Hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm, phát biểu trước báo chí và chủ trì lễ ký kết các thỏa thuận.



Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự kỳ họp thứ hai Hội đồng cấp cao Doanh nghiệp Pháp - Việt, quy tụ nhiều tập đoàn lớn tham gia quan hệ kinh tế song phương. Kỳ họp đầu tiên của cơ chế này được tổ chức trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron. Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ dự tiệc chiêu đãi chính thức.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng dự kiến có các cuộc gặp với Thủ tướng và Chủ tịch Thượng viện Pháp, đồng thời thăm một số cơ sở nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại vùng Paris nhằm tìm hiểu và thúc đẩy hợp tác với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Pháp.



Theo Điện Élysée, một trong những mục tiêu chính của chuyến thăm là thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2024, qua đó góp phần tăng cường tự chủ của hai nước và hỗ trợ các mục tiêu phát triển đầy tham vọng của Việt Nam.

Những lĩnh vực được Pháp xác định có nhiều tiềm năng hợp tác gồm phát triển nền tảng công nghiệp và công nghệ quốc phòng, không gian, hạ tầng năng lượng và giao thông, đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, y tế và thể thao.



Phía Pháp cho biết chuyến thăm dự kiến sẽ đạt được những kết quả cụ thể trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và không gian. Trong đó, hợp tác không gian sẽ là một nội dung đáng chú ý, gắn với việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Không gian vũ trụ.

Hai bên cũng dự kiến trao đổi về khả năng mở rộng hợp tác trong phát triển hạ tầng chiến lược và giao thông, những lĩnh vực có nhiều tiềm năng trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam.



Bên cạnh hợp tác song phương, lãnh đạo hai nước dự kiến trao đổi sâu về một số vấn đề quốc tế và khu vực. Hai bên cũng sẽ tái khẳng định sự coi trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Theo Điện Élysée, trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động, Pháp mong muốn đồng hành với các mục tiêu phát triển của Việt Nam và khẳng định vai trò một đối tác tin cậy để hai nước cùng thúc đẩy hợp tác./.

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu Tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

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