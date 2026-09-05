LHQ thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036" do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis, với tổng số 103 nước đồng bảo trợ.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Nghị quyết xác định giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, tạo khuôn khổ dài hạn để các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường hành động, lồng ghép ngày càng sâu rộng văn hóa vào các chính sách phát triển.

Nghị quyết xác định Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) giữ vai trò đầu mối triển khai Thập kỷ, phối hợp xây dựng các hoạt động, chương trình và kế hoạch hành động cụ thể cùng với các nước thành viên.

Phát biểu giới thiệu Nghị quyết trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh văn hóa tạo nên bản sắc, kết nối cộng đồng, khơi nguồn sáng tạo và đổi mới, đồng thời đóng góp vào sinh kế và phát triển bền vững.

Theo Đại sứ, Thập kỷ quốc tế sẽ tạo khuôn khổ để chuyển từ nhận thức sang hành động, huy động sự ủng hộ chính trị và các nguồn lực, thúc đẩy quan hệ đối tác, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, qua đó đưa văn hóa ngày càng giữ vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.

Trong phát biểu, các nước đánh giá cao sáng kiến và khẳng định vai trò thiết yếu của văn hóa đối với phát triển bền vững, thúc đẩy hợp tác, đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Sáng kiến khẳng định sự đồng thuận ngày càng sâu rộng của cộng đồng quốc tế về vai trò then chốt của văn hóa trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Nghị quyết nhìn nhận văn hóa là một thành tố thiết yếu của phát triển con người; là nguồn của bản sắc, đổi mới và sáng tạo; đồng thời là nhân tố quan trọng thúc đẩy gắn kết và hòa nhập xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững và sự tham gia chủ động của người dân vào tiến trình phát triển.

Từ góc độ phát triển bền vững, Nghị quyết nhấn mạnh sức mạnh của văn hóa trong việc tạo thu nhập, việc làm bền vững và một khu vực kinh tế có sức sống; phát huy giá trị của di sản văn hóa cùng các ngành văn hóa và sáng tạo; đồng thời đóng góp các giải pháp đổi mới cho những vấn đề liên ngành như giáo dục, y tế, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, công nghệ và môi trường.

Đại Hội đồng Liên hợp quốc cũng tái khẳng định yêu cầu lồng ghép hiệu quả văn hóa vào các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, đi đôi với bảo đảm đầu tư công thích đáng cho bảo vệ và phát huy văn hóa.

Đối với Việt Nam, kết quả này là thành quả của quá trình chủ động đề xuất và kiên trì thúc đẩy sáng kiến tại UNESCO và Liên hợp quốc nói chung. Từ một ý tưởng do Việt Nam khởi xướng, sáng kiến đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi và được phát triển thành khuôn khổ hợp tác của Liên hợp quốc cho cả một thập kỷ, qua đó góp phần khẳng định vai trò, uy tín và dấu ấn ngày càng rõ nét của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, đồng thời thể hiện khả năng đóng góp những sáng kiến thiết thực, phù hợp với quan tâm chung của cộng đồng quốc tế./.

Việt Nam đồng chủ trì Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế vui chơi tại Liên hợp quốc Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nâng cao nhận thức của cha mẹ và người chăm sóc trẻ em về vai trò của vui chơi; thúc đẩy giáo dục thông qua vui chơi.