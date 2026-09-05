Miss Galaxy Vietnam 2026: Đưa AI lên sân khấu đêm chung kết cùng thí sinh

Robot hình người Mornine sẽ đồng diễn cùng các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 tại Mộc Châu, tạo nên màn kết hợp đặc biệt giữa sắc đẹp, công nghệ và câu chuyện về người phụ nữ Việt thời đại số.

Sau hành trình trải nghiệm văn hóa, khám phá điểm đến và thử sức với công nghệ, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 đang bước vào những ngày tập luyện cuối cùng trước thềm chung kết. Điểm nhấn được chờ đợi trong đêm cuối cùng là màn đồng diễn giữa các người đẹp và robot hình người Mornine, tạo nên cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa sắc đẹp và công nghệ trên sân khấu Mộc Châu.

Không chỉ là một màn trình diễn tạo hiệu ứng thị giác, sự xuất hiện của Mornine được Ban Tổ chức đặt trong định hướng chung của cuộc thi: đưa công nghệ trở thành một phần của trải nghiệm nhan sắc và qua đó gợi mở hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại số.

Khi sắc đẹp bước vào không gian công nghệ

Mornine là robot hình người được giới thiệu sẽ đồng diễn cùng các thí sinh trong đêm chung kết. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được ban tổ chức hé lộ, bởi robot vốn thường xuất hiện trong các không gian công nghệ nay được đưa lên sân khấu một cuộc thi sắc đẹp.

Sự kết hợp giữa các người đẹp và robot vì thế vừa tạo nên một tiết mục mới lạ, vừa là cách Miss Galaxy Vietnam 2026 cụ thể hóa thông điệp về sự giao thoa giữa con người và công nghệ.

Theo đó, trong suốt hành trình, các thí sinh không chỉ tham gia những hoạt động mang tính trình diễn mà còn được tiếp cận với các nội dung về số hóa, ứng dụng công nghệ trong đời sống, thực hành AI, khám phá văn hóa và quảng bá điểm đến trên môi trường số.

﻿ ﻿ Sự kết hợp giữa các thí sinh và robot sẽ tạo nên một tiết mục mới lạ trong đêm chung kết. (Ảnh: BTC)

Theo Thạc sỹ Đàm Hương Thủy, Trưởng ban tổ chức, cuộc thi hướng tới việc nhìn nhận người phụ nữ hiện đại không chỉ từ ngoại hình mà còn ở tri thức, bản lĩnh và khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

“Chúng tôi tin rằng, trong một cuộc thi sắc đẹp, người phụ nữ Việt Nam hiện đại không chỉ được đánh giá bởi vẻ đẹp ngoại hình hay khả năng tỏa sáng trên sân khấu, mà còn bởi tri thức, bản lĩnh và năng lực tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Họ cũng chính là những người góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế,” Trưởng ban tổ chức bày tỏ.

Đặc biệt, theo ban tổ chức Mornine không chỉ là một “nhân vật” gây tò mò trên sân khấu. Sự xuất hiện của robot còn góp phần minh họa cho một thông điệp mà cuộc thi theo đuổi: người đẹp của thời đại mới cần có khả năng bước vào không gian công nghệ, hiểu và sử dụng những công cụ mới để sáng tạo, kết nối và lan tỏa các giá trị của Việt Nam.

Sân khấu nhan sắc với nhiều câu chuyện về điểm đến

Theo tiết lộ từ Thạc sỹ Đàm Hương Thủy, cùng với màn đồng diễn giữa các thí sinh và Mornine, sân khấu chung kết được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng hệ thống ánh sáng với sắc bạc đặc trưng của công nghệ.

Phía sau một đêm chung kết được đầu tư về sân khấu và công nghệ, Miss Galaxy Vietnam 2026 còn đặt mục tiêu rộng hơn việc tìm ra một hoa hậu.

Các thí sinh đã có thời gian trải nghiệm tại Mộc Châu, tiếp cận văn hóa bản địa, khám phá cảnh quan, sản vật và tham gia các hoạt động quảng bá điểm đến trên nền tảng số. Qua đó, cuộc thi biến hành trình nhan sắc thành một hành trình trải nghiệm và kể chuyện về địa phương.

﻿ Các thí sinh đang gấp rút tập luyện cho đêm thi cuối cùng. (Ảnh: BTC)

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, hành trình tại Miss Galaxy Vietnam 2026 sẽ không dừng lại ở một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là hành trình để các em trưởng thành hơn, khám phá và phát huy những giá trị tốt đẹp của bản thân. Chúng tôi mong rằng, bằng tài năng, trí tuệ của mình, mỗi thí sinh sẽ tiếp tục tạo dựng những giá trị thiết thực cho cộng đồng, đóng góp cho quê hương và đất nước,” Thạc sỹ Đàm Hương Thủy cho hay.

Cách tiếp cận này cũng đặt cuộc thi trong dòng chảy của quá trình chuyển đổi số đang được thúc đẩy mạnh mẽ tại Việt Nam. Thay vì chỉ sử dụng công nghệ để tạo hiệu ứng trên sân khấu, Miss Galaxy Vietnam 2026 đưa công nghệ vào chính hành trình của thí sinh, từ trải nghiệm, thử thách đến cách quảng bá hình ảnh điểm đến.

Qua đó, cuộc thi được định vị như một dự án kết hợp giữa văn hóa, trí tuệ và công nghệ, hướng tới hình ảnh thế hệ phụ nữ Việt Nam chủ động thích ứng với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh thuộc nền tảng số của Miss Galaxy Vietnam./.

Tạo hình 3D sân khấu đêm chung kết.

Đêm chung kết có sự tham gia của các chuyên gia, nghệ sỹ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, truyền thông và công nghệ. Hội đồng giám khảo gồm Trưởng ban giám khảo – Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương; nhà báo Ngô Bá Lục; Đại sứ hữu nghị vì hòa bình Saleem Hammad và Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh. Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của ca sỹ Đức Phúc, Phạm Anh Khoa, Gemma, Huyền Anh Yoko và ca sỹ, Á vương Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn.

Miss Galaxy Vietnam 2026: “Viết lại” chuẩn mực mới cho hoa hậu thời đại số Nhân trắc học không còn là rào cản đối với các cô gái có trí tuệ xuất chúng, làm chủ công nghệ, có phong thái tự tin. Đó cũng là những tiêu chí làm nên khác biệt của Miss Galaxy Vietnam 2026.