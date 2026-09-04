Tòa án Nhân dân tối cao và VTV ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030

Chiều 4/9, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện nhằm tạo cơ chế để hai cơ quan phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của ngành tòa án; góp phần bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin xã hội đối với ngành tòa án.

Việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 mở ra giai đoạn hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai cơ quan, góp phần đưa công lý đến gần hơn với nhân dân, tăng cường niềm tin vào pháp luật và nền tư pháp; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường an toàn cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để Chương trình phát huy hiệu quả thiết thực, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân các cấp phải quán triệt đầy đủ nội dung Chương trình, gắn trách nhiệm phối hợp tuyên truyền với trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; giới thiệu mô hình hay, bản án, vụ việc có giá trị giáo dục pháp luật; phối hợp kiểm chứng vấn đề dư luận quan tâm và tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp đúng quy định. Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử, bí mật nhà nước, quyền con người, quyền công dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ngay sau Lễ ký kết, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương cụ thể hóa Chương trình bằng kế hoạch và sản phẩm cụ thể; phối hợp thực chất, thường xuyên, đồng bộ; khắc phục khó khăn để đạt kết quả cao nhất.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Chánh án Nguyễn Văn Quảng và các đại biểu hai đơn vị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Nguyễn Hải Trâm và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030./.

Trong nhiều năm qua, VTV và ngành Tòa án đã phối hợp thực hiện các chương trình như “Tòa tuyên án,” “Hồ sơ xét xử” dựng lại những phiên tòa và hành trình đi tới phán quyết; các bộ phim tài liệu nhân dịp 75 năm, 80 năm truyền thống ngành Tòa án Nhân dân; đến bộ phim truyền hình dài tập “Lựa chọn số phận” tái hiện công việc và những trăn trở nghề nghiệp của các Thẩm phán.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.