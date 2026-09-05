Bảo Yến, Thanh Lam, Hồng Nhung cùng xuất hiện trong đêm nhạc Phú Quang

Đã 5 năm kể từ ngày người nhạc sỹ Phú Quang rời xa cõi tạm, những giai điệu của ông vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Khán giả sẽ được “gặp lại” ông qua chương trình âm nhạc đặc biệt “Phú Quang – Còn mãi một tình yêu" diễn ra vào 20h00 ngày 12/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Đối với gia đình nhạc sỹ Phú Quang, đây không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà còn là dấu mốc ý nghĩa trên hành trình gìn giữ di sản của người cha, khi ba người con cùng đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong dự án nghệ thuật về cha mình.

Nghệ sỹ piano Nguyễn Trinh Hương, người con gái cả, đảm nhiệm vai trò Chỉ đạo nghệ thuật, chịu trách nhiệm định hướng nghệ thuật chung của chương trình; Nguyễn Giáng Hương đảm nhiệm vai trò Biên tập, tham gia xây dựng nội dung các tác phẩm và quá trình tổ chức sản xuất; Nguyễn Phú Vương, người con trai út của nhạc sỹ, đảm nhiệm Thiết kế hình ảnh, kiến tạo ngôn ngữ thị giác để từng thiết kế, khuôn hình và chi tiết truyền thông cùng góp phần kể câu chuyện về nhạc sỹ Phú Quang một cách tinh tế và thống nhất.

Một điểm đáng chú ý trong cấu trúc âm nhạc của chương trình là sự song hành của hai lớp ngôn ngữ âm nhạc.

Phần giao hưởng, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, qua một số tác phẩm sẽ góp phần làm nổi bật một phương diện khác trong thế giới âm nhạc Phú Quang – chiều sâu khí nhạc và tư duy giao hưởng. Trong khi đó, những ca khúc quen thuộc được nhạc sỹ Trần Việt Anh hòa âm, phối khí với hơi thở đương đại, như một sự tiếp nối đầy trân trọng đối với di sản âm nhạc của Phú Quang.

Trần Việt Anh không chỉ là một nhạc sỹ phối khí mà còn là người học trò, cộng sự gần gũi của nhạc sỹ Phú Quang trong những năm ông sống và sáng tác tại phương Nam.

Về không gian sân khấu, đạo diễn Phạm Hoàng Nam lựa chọn ý tưởng “Căn phòng ký ức” – nơi khán giả không chỉ nghe nhạc Phú Quang mà còn được dẫn dắt bước vào thế giới của ông, chạm tới những miền ký ức mà âm nhạc đã lưu giữ.

Đêm nhạc có sự dẫn dắt của Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh. Bà không chỉ kết nối các phần biểu diễn mà còn là một phần của câu chuyện. Những miền ký ức được nối lại, đưa khán giả đi qua câu chuyện về một con người, một Hà Nội và một thế giới âm nhạc giàu xúc cảm.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ban nhạc Black Rose, Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và những giọng ca đã để lại dấu ấn với âm nhạc Phú Quang: Bảo Yến, Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Minh, các ca sỹ Thùy Dung, Hồng Nhung, Trọng Tấn.

Chỉ đạo thực hiện chương trình lần này là Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm./.

[Audio] Âm nhạc Phú Quang gợi nhắc những hoài niệm đẹp trong đời Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, những bài hát của nhạc sỹ Phú Quang đã trở thành một phần kỷ niệm của rất nhiều người và luôn gợi về những vùng ký ức êm đềm, những hoài niệm đẹp trong đời.